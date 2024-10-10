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30 минут назад
Мария Азарова
518

Нобелевскую премию по литературе — 2024 присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

5.1

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала писательница Хан Ган из Южной Кореи.

Медиа
# литература
# награда
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по литературе
Хан Ган / © Roberto Ricciuti, Getty Images

Шведская академия в Стокгольме сообщила, что в 2024 году Нобелевскую премию по литературе получает Хан Ган «за насыщенную и поэтичную прозу, которая противостоит историческим травмам, раскрывает хрупкость человеческой жизни».

«В своем творчестве Хан Ган сталкивается с историческими травмами и невидимыми наборами правил, каждый раз обнажая хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, а благодаря поэтичному и экспериментальному стилю стала новатором в современной прозе», — объяснил свое решение комитет.

Хан Ган — лауреат множества литературных премий, в том числе Букеровской (за роман «Вегетарианка», в 2016 году). В «Вегетарианке» писательница исследует проблемы идентичности, сексуальности и насилия.

Трансляция / © Nobel Prize

Нобелевскую премию по литературе присуждают с 1901 года. Как указал шведский химик, инженер, изобретатель и филантроп Альфред Нобель в своем завещании, награды достоин тот, кто создал «выдающееся литературное произведение идеалистического направления». Имена кандидатов на номинацию не разглашают в течение 50 лет.

За время существования премии по литературе ее вручили 117 раз 121 автору, из них 18 — женщины. Можно выделить таких выдающихся лауреатов, как Иван Бунин (за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»), Эрнест Хемингуэй (за «повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в „Старике и море“»), Михаил Шолохов (единственный советский автор, за роман «Тихий Дон»), Александр Солженицын («за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», писатель уже был в эмиграции и отказался от награды) и Габриэль Гарсиа Маркес («за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента»).

Борис Пастернак, русский советский поэт, писатель и переводчик, в 1958 году вынужденно отказался от Нобелевской премии под давлением властей, считавших его роман «Доктор Живаго» антисоветским. «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ», — подчеркнул он в письме комитету.

Церемония награждения всех лауреатов 2024 года состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Помимо медалей и дипломов, нобелиат (или нобелиаты, если их несколько в одной категории) получит 11 миллионов шведских крон, то есть приблизительно 1,1 миллиона долларов США.

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Медиа
# литература
# награда
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по литературе
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