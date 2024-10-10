Позвоночник искривлен у каждого второго: в ПНИПУ объяснили причины болей в спине

По данным ВОЗ в 2020 году 619 миллионов человек в мире испытывали боль в пояснице, предполагается, что к 2050 году число возрастет больше, чем на 200 миллионов. Ученые Пермского Политеха назвали главные причины болевого синдрома, что делать в случае подвывиха и смещения позвонка, почему дети часто страдают сколиозом, как приложение в смартфоне поможет определить нарушение осанки по фото и к чему приводит хруст позвоночником.

«Среди основных причин болей в спине — дегенеративные заболевания позвоночника: остеохондроз, спондилоартроз, спондилез, грыжи межпозвоночных дисков. Спазм мышц спины может возникнуть из-за малоподвижного образа жизни, травмы, воспаления при переохлаждении или инфекции», — рассказывает Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ.

Искривление позвоночника (сколиоз, кифоз) ведет к нарушению кровоснабжения, перенапряжению мышц, а трение позвонков из-за их неправильного положения может стать причиной острого болевого синдрома. Эндокринные заболевания, например, остеопороз, вызывают нарушение обмена веществ, из-за чего снижается плотность костной ткани. При заболеваниях органов дыхания вроде плеврита возникает острая боль, при кашле отдающаяся в спину.

К спинным болям приводят и заболевания почек — гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Например, если камень полностью блокирует просвет мочеточника, в почке начинает скапливаться моча, что приводит к возникновению почечной колики. Это состояние характеризуется резкими, спазматическими болями в области поясницы.

Позвоночник искривлен у каждого второго

Чаще это небольшие проявления сколиоза, которые не мешают жить и даже заниматься спортом. Искривление позвоночника зачастую возникает в фазы быстрого роста ребенка (то есть в начальной и средней школе), когда мышечная ткань не поспевает за ростом скелета. Она начинает сдавливать позвоночник, как пружину, и его положение смещается. Патология связана с дисбалансом сил мышц слева и справа, а также асимметрией тела.

«Важно не упустить появления признаков сколиоза, поэтому и нужно контролировать форму позвоночника, тонус мышц спины, посещая врача-ортопеда. Следует сказать, что одного посещения в год в эти периоды может быть недостаточно. Лучше посещать врача 2-3 раза в год, когда вы видите, что ваш ребенок стал быстро расти», — советует Владислав Никитин.

Если не лечить сколиоз, то это может стать серьезной проблемой, которая будет выражаться не только в эстетическом уменьшении роста, но и в развитии неправильной походки, сдавливании внутренних органов, уменьшении объема грудной клетки, появлении грыж и болей в области позвоночника и мышц спины, изменении формы самих позвонков.

«По мере того, как развивается сколиоз, усложняются методы его лечения. При первых проявлениях поможет и лечебная физическая культура — набор упражнений, а в запущенных стадиях, когда есть уже видимые признаки искривления позвоночника, зачастую без хирургического вмешательства уже не обойтись», — добавляет Владислав Никитин.

Как диагностировать сколиоз?

Общепринятый метод диагностики искривления позвоночника — рентгеновское исследование. Точнее, врач выявит отклонения по снимку, где хорошо просвечиваются твердые ткани, более всего — кости. Современным безвредным методом служит компьютерная оптическая томография, в котором производится анализ трехмерной поверхности спины.

«Мы разработали приложение ScolView на основе искусственного интеллекта. Нужно лишь сделать фотографию спины и загрузить на сайт для обработки. Наша программа позволяет выявить изменение формы позвоночника, как и компьютерная оптическая томография, только по косвенным признакам, но достаточно точно. Хотя наиболее достоверным способом, которому доверяют все врачи, является только рентген, позволяющий увидеть расположение самих позвонков», — рассказывает Владислав Никитин.

Чем подвывих отличается от сколиоза?

По словам ученого-биомеханика ПНИПУ, позвоночник не монолитный стержень, и его позвонки сдвигаясь позволяют выполнять различные движения. Соответственно, в норме позвонки смещаются друг относительно друга. Проблемы возникают тогда, когда диск между этими позвонками меняет положение относительно них. Из-за неправильного положения развивается подвывих, который может превратиться в грыжу межпозвонкового диска. Возможны и иные последствия: микротравмы связок, их растяжение, сдавление спинного мозга. Сколиоз же говорит о форме всего позвоночника, которая будет складываться из взаимных положений позвонков.

Что происходит, когда мы хрустим спиной?

«Хруст позвонков, как правило, связан с высвобождением газов из суставной жидкости или изменением давления в суставах. Самостоятельное «хрустение» может предоставить временное облегчение, но его безопасность зависит от метода и ситуации. Хоть для самостоятельного хруста не существует строгих медицинских рекомендаций, большинство врачей не советуют прибегать к этому действию», — рассказывает Андрей Долгих, директор Центра молодежных инициатив ПНИПУ, член совета молодых ученых и специалистов при Министерстве образования и науки Пермского края.

Хруст в суставе (в том числе в позвоночнике) безопасен, лишь когда его частота не увеличивается, как отмечает Владислав Никитин. Неконтролируемый и частый (неаккуратный) хруст позвонков, который сопровождается резкими движениями, может стать причиной смещения дисков между позвонками и появлению сдавления спинного мозга с болевыми ощущениями в спине и спазмами мышц.

«Есть риск остаться инвалидом после такого «хруста», но он должен сопровождаться серьезными травмами. Кроме того, «хрустение» может повредить связки и нервные структуры, обострить существующие заболевания позвоночника, ускорить износ суставов и способствовать развитию остеоартрита», — добавляет Андрей Долгих.

По мнению ученых ПНИПУ, раз хруст особенно опасен из-за резкого смещения позвонков, лучше чтобы он происходил под контролем врача, который выберет вам необходимые упражнения, оценит физическую готовность выполнять их. Лечебная физкультура позволит уменьшить частоту хруста, повысить подвижность в суставах, приведет мышцы в тонус для удержания позвоночника в правильной форме.

Почему современная медицина не признает хиропрактику?

На это есть несколько причин. Во-первых, ненаучность. Медики считают, что хиропрактика — это культ, практикующие которого не имеют необходимой подготовки и опыта для диагностики и лечения заболеваний человека. Во-вторых, отсутствие доказательной базы. Исследования не подтвердили ни одну из теорий о влиянии подвывиха на развитие других проблем со здоровьем. В-третьих, высока опасность нанесения вреда, как считают эксперты Пермского Политеха.

«Манипуляции на позвоночнике способны вызывать серьезные осложнения. Проводить их должен только высококвалифицированный медицинский специалист, притом воспользовавшись рентгеном или компьютерной томографией, чтобы оценить положение позвонков и спинного мозга. Возможны ведь ситуации, где хиропрактикой занимаются люди, даже не имеющие медицинское образование или лишь прошедшие курсы массажистов», — отмечает Владислав Никитин.

Важно понимать, что позвоночник является основой для всего опорно-двигательного аппарата и манипуляции в нем нужно проводить код контролем ортопеда и невролога. Они назначат корректное лечение, которое может предусматривать контролируемое (нужное) смещение позвонков под присмотром врача.

Интересно, что хиропрактика в США, Канаде и некоторых европейских странах не является бездоказательной, поскольку для занятия ею там требуется медицинское образование. Но и там мануальная терапия может быть бездоказательна и антинаучна, если врач проводит лечение без объективной оценки изменений параметров, например, величины смещения позвонков, формы позвоночника, ряда других анализов.

Что предпринять, если хиропрактик сместил вам позвонок?

«Прежде всего, нужно обратиться к врачу (терапевту, ортопеду, неврологу или хирургу), если есть возможность сделать это самостоятельно. Если произошло сильное смещение позвонков, которое привело к появлению непроходящих болевых ощущений, то перемещаться самому нельзя, можно навредить и сделать гораздо хуже. Здесь лучше вызвать неотложную помощь или скорую», — советует Владислав Никитин.

В зависимости от тяжести смещения и симптомов пациента, лечение может включать следующие подходы. Для снижения боли и воспаления могут быть назначены обезболивающие и противовоспалительные препараты, мышечные релаксанты. При физиотерапии терапевт предложит ряд упражнений для укрепления мышц спины и коррекции позвоночника, а также растяжки для улучшения подвижности и снижения напряжения в мышцах. Могут понадобиться ортопедические приспособления — корсеты или корректоры осанки, которые помогут поддерживать позвоночник в правильном положении и облегчат нагрузку на смещенные позвонки. Если эти методы не принесли ожидаемых результатов, а состояние пациента продолжает ухудшаться, врач рассмотрит вопрос о хирургическом вмешательстве.

Когда нужен массаж?

Массаж спины может быть рекомендован при мышечных спазмах и напряжении, чтобы снять боль и расслабить мышцы. При остеохондрозе регулярные сеансы помогают улучшить кровообращение и снять дискомфорт, развить гибкость и уменьшить воспаление — при ишиасе (невралгии седалищного нерва) и радикулите. Пациенты со сколиозом и другими деформациями позвоночника нуждаются в комплексной терапии, а массаж будет поддерживать тонус мышц и осанку. Еще одна причина назначить массирование спины — реабилитация после травмы.

«Методы и техники массажа могут варьироваться в зависимости от конкретной патологии. Например, при остеохондрозе предпочтительно использовать более мягкие и расслабляющие методики, в то время как при мышечных спазмах могут применяться интенсивные мануальные техники для глубокого воздействия. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы определить оптимальный подход и исключить противопоказания», — отмечает Андрей Долгих.

Массаж спины способствует расслаблению мышц, улучшению кровообращения и снятию напряжения, что может значительно уменьшить дискомфорт и улучшить общее состояние. Но не всегда он устраняет коренные причины болей в спине. Например, остеохондроз, межпозвоночные грыжи требуют комплексного подхода к лечению, включающего медицинское вмешательство, физиотерапию, упражнения и изменение образа жизни. Массаж в этом случае является дополнением.

Почему нельзя массировать позвоночник?

«Позвонки — это структуры, которые обеспечивают поддержку и защиту спинного мозга, и их повреждение может привести к серьезным осложнениям. Прямое воздействие небезопасно и способно вызвать повреждения тканей, а также усугубить существующие проблемы с позвоночником. Эффективное снятие мышечного напряжения вокруг него направлено на улучшение общего состояния, уменьшение болевых ощущений без риска повреждения позвонков», — объясняет Андрей Долгих.

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ПНИПУ 828 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.