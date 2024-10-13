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- 25 минут назад
- Березин Александр
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Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla
Компания Илона Маска попробует в пятый раз запустить 120-метровую транспортную систему Starship сегодня, 13 октября. Старт должен состояться на «Звездной базе» SpaceX в Южном Техасе ориентировочно в 15:00 по Москве (пусковое окно будет 30-минутным).
Разрешение было выдано во многом неожиданно: исходно FAA, американское регулирующее ведомство, хотело задержать запуск до ноября, хотя у SpaceX к нему все было готово еще в августе. Из-за этого глава SpaceX Илон Маск даже призывал главу FAA уйти в отставку, поскольку его шаги серьезно задерживают программу Starship, ключевую для возвращения США и человечества на Луну.
Главной задачей пятого полета станет демонстрация ловли 71-метровой первой ступени Starship специализированной установкой Mechazilla. Это важнейший элемент программы: ловля Mechazilla позволяет избежать ног-опор, которые были у Falcon 9, съедающих часть полезной нагрузки носителя. Если все пройдет успешно, полет продлится чуть больше часа. Стоит отметить, что проблема ловли первой ступени Mechazilla технически чрезвычайно сложна (см. видео ниже), отчего существует значительный риск неудачи. В этом случае будет существенно повреждена стартовая башня, что может затруднить следующие испытательные полеты.
План миссии похож на предыдущие: через 2.33 после старта отключаются почти все двигатели первой ступени, через 2.41 после старта включатся двигатели второй и ступени разделятся. Затем первая ступень (Super Heavy) начнет обратный спуск на Землю, ее посадка должна состояться через 6.56 после старта. А Starship продолжит полет и в итоге приводниться в заранее заданной конкретной точке в океане через 1 час 5 минут и 35 секунд после старта. Важным моментом станет то, насколько он сможет избежать частичного прогорания одного из рулей, случившегося в прошлом, четвертом испытательном полете.
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