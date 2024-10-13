Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Большое красное пятно Юпитера стало еще больше
Атмосферный вихрь на крупнейшей планете Солнечной системы бушует уже 150 лет и привлекает внимание астрономов своими размерами. Данные наблюдений, полученных с помощью космического телескопа «Хаббл» в период с декабря 2023 года по март 2024 года, показали, что Большое красное пятно Юпитера становится шире и меняется в рамках 90-дневного цикла.
Большое красное пятно — это постоянная зона высокого давления, которая создает антициклонический шторм на Юпитере. Пятно регулярно изменяется в размерах: в конце 1800-х годов его длина достигала около 40 тысяч километров, а ширина — примерно 14 тысяч километров. В 1930-х годах вихрь стал уменьшаться и к декабрю 2023 года достиг в длину примерно 13 332 километров и 9 801 километров в ширину (длина пятна все еще превышала диаметр Земли).
Теперь команда астрономов под руководством Эми Саймон (Amy Simon) из Центра космических полетов имени Годдарда NASA выяснила, что форма и размер Большого красного пятна меняются в соответствие с 90-дневным циклом, причины которого неизвестны. Результаты исследования опубликованы в журнале Planetary Science Journal.
Наблюдая за вихрем с помощью космического телескопа «Хаббл» в период с декабря 2023 года по март 2024 года (когда газовый гигант находился на расстоянии от 740 до 816 миллионов километров от Солнца), ученые проследили весь цикл колебаний и обнаружили, что пятно становится шире. При этом в моменты, когда его дрейф относительно атмосферы Юпитера замедляется, вихрь «вытягивается». Это указывает на сложные взаимодействия между бурей и окружающими ее атмосферными потоками.
Размер, форму и цвет Большого красного пятна в течение полного цикла колебаний измерили, объединив снимки «Хаббла» в покадровый видеофильм. Команда также изучила изменения яркости вихря в ультрафиолетовом диапазоне и в спектральных линиях метана.
Хотя общие изменения яркости были незначительными, в ядре пятна наблюдалось небольшое увеличение яркости, совпадающее с его расширением. Эти данные, по мнению астрономов, могут свидетельствовать о сложных динамических процессах в верхних слоях атмосферы Юпитера. При этом показатели вращения Большого красного пятна не соответствуют значениям, предсказанным теоретической моделью, которая описывает форму и поведение атмосферных вихрей. Это означает, что объяснить наблюдаемые изменения с помощью простых теоретических моделей нельзя.
Дальнейшие наблюдения позволят определить, являются ли колебания в рамках 90-дневного цикла постоянной характеристикой Большого красного пятна, а также помогут лучше понять процессы, наблюдаемые как в атмосфере газового гиганта, так и в атмосфере других планет, включая Землю.
Ранее семь разных компаний заявили, что смогут забрать с Красной планеты капсулы с образцами, собранными марсоходом Perseverance. Теперь в этом соревновании неожиданно появился новый сильный игрок.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Бразильские зоологи зафиксировали редкий эпизод охоты полудикой группы капуцинов. Исследователи наблюдали за обезьянами с 2011 года и однажды заметили, как эти приматы разделались с домашней курицей, которую содержал один из местных жителей. Подобное хищничество порой может навредить репутации капуцинов, но во всяком случае новые свидетельства позволяют лучше понять их поведение.
Ранее семь разных компаний заявили, что смогут забрать с Красной планеты капсулы с образцами, собранными марсоходом Perseverance. Теперь в этом соревновании неожиданно появился новый сильный игрок.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Слонам свойственны развитая мимика, умение сотрудничать и помогать друг другу, а также хорошая память. Ученые из Германии и Франции обнаружили, что эти животные способны узнать сотрудников зоопарка, которые работали с ними больше 10 лет назад.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Революции и войны. Тест по истории Нового времени от Naked Science
«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время
Говорить нельзя молчать
Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?
Устремляя взор в глубины космоса. Насколько хорошо вы знакомы с астрофизикой и космологией?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии