Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Биологи выяснили, когда мог возникнуть универсальный ритм общения животных
Европейские исследователи решили выяснить историю ритма акустических сигналов у различных животных, поскольку существовало несколько гипотез, объясняющих эту эволюцию. Специалисты изучили ритмы почти сотни видов и нашли у них общий оптимальный диапазон частот. Дополнительный анализ позволил им предположить, насколько давно эволюция привела животных к этому оптимальному диапазону.
Человеческое общение состоит преимущественно из звуковых сигналов, которые за сотни лет развития культуры усложнились и превратились в языки. Мяуканье, гавканье, ржание, мычание домашних животных — такой же способ коммуникации, только более простой. Акустические сигналы хорошо развиты у птиц, а у певчих представителей крайне разнообразны и, как показало исследование 2017 года, передаются как наследственно, так и через обучение.
Изучение различных звуковых сообщений животных — а их функционал включает предупреждения, крики о помощи, призывы к спариваю или игре, смех и много чего еще — сосредоточено не только на содержании, но и на его физических характеристиках. Звуковой спектр, темп и ритм сигналов крайне важны для качественной коммуникации. Высокий голос, например, вызывает быструю реакцию, а более частые возгласы ассоциируются с возбуждением.
Ритм при этом остается малоизученным аспектом коммуникации. По крайней мере, его происхождение и эволюция. Группа биологов из Швейцарии, Италии и Франции решили исследовать этот вопрос и проверили несколько гипотез с помощью оценки ритма и акустической последовательности в сигналах птиц, млекопитающих, насекомых, рептилий, земноводных и рыб. Затем специалисты попытались построить наиболее правдоподобные сценарии эволюции ритма у разных животных. Препринт научной работы опубликован на сайте bioRxiv.
Всего выборка состояла из 98 видов: 58 птиц, 28 млекопитающих, по четыре земноводных и насекомых таксонов и по одному представителю рыб и рептилий. Биологи оценивали, может ли уровень социальности вида, строение жевательных мышц, вес животного, регулирующий метаболизм частоту сердечных сокращений и дыхания, а также наследственные особенности — объяснить различные ритмы акустических коммуникаций.
Моделирование показало, что вес, жевательные мышцы и среда обитания влияют на ритм звуковых сигналов животного в меньшей степени. Уровень социального устройства тоже оказался не таким важным, хотя, согласно этой гипотезе, сложные социальные отношения предполагают сложный вокальный репертуар.
Затем исследователи заметили, что диапазон ритма всех животных в выборке охватывает нижние частоты в диапазоне 1-4 гигагерц с медианным значением 2,9 гигагерц. Случайно ли возник этот диапазон или развитие ритма следовало оптимальным значениям? Биологи подобрали модель броуновского движения (насколько развитие было случайным) и модель процесса Орнштейна — Уленбека, которая со временем показывает возврат к среднему значению.
Наиболее точно эволюцию ритма предсказал процесс Орнштейна — Уленбека, то есть в истории развития существует давление в сторону оптимизации ритма. Иными словами, виды, отклонившиеся от диапазона 1-4 гигагерц, быстро к нему возвращались. Это подтверждает гипотезу одного оптимального ритма акустических сигналов.
Причем он широко распространен как у млекопитающих, так и у птиц. Это натолкнуло авторов статьи на мысль, что у последнего общего предка этих классов, жившего около 300 миллионов лет назад, тоже был оптимальный ритм звуковых сигналов. А наличие ритма у рыб и рептилий может еще дальше отодвинуть его возникновение.
Биологи также предположили, что сохранение одного диапазона низких частот позволяет разным сосуществующим видам коммуницировать по общему каналу. Например, сообщать об опасности или подслушивать, что в перспективе может дать эволюционное преимущество животным, улавливающим сигналы соседей.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.
Происхождение первокирпичиков жизни на Земле до сих пор — предмет жарких споров. Недавно ученые обнаружили в метеоритах изотопные аномалии цинка, которые указывают на резервуар, откуда они прибыли. В новой работе космохимики из Великобритании проанализировали большое число космических тел и выяснили, из каких областей Солнечной системы на Землю поступили летучие компоненты.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Открытый в 1999 году околоземный астероид Рюгу диаметром 870 метров представляет огромный интерес для ученых. В 2014-м японское космическое агентство JAXA запустило к нему зонд «Хаябуса-2», который собрал образцы грунта с поверхности и вернулся на Землю в 2020 году. Теперь международная исследовательская группа обнаружила в этих образцах уникальные соединения, необходимые для зарождения жизни на нашей планете.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы
Глобальный Рейх. Что, если бы страны «оси» победили во Второй мировой войне
Взгляд с другой стороны океана. Что вы знаете об участии США и их союзников во Второй мировой войне? Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии