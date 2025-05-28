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6 часов назад
Александр Березин
15
1 651

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

5.2

Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
Starship во время запуска 28 мая (27 мая по техасскому времени) / © SpaceX

Сегодня, 28 мая 2025 года в 2.36 ночи по Москве, компания Илона Маска провела девятый испытательный полет Starship. Это случилось после ряда изменений в конструкции двигательного отсека, сделанных из-за взрывов корабля Starship (он же вторая ступень системы Starship) в седьмом (январь 2025 года) и восьмом (март) пусках той же системы. За несколько часов перед стартом Илон Маск, главный инженер SpaceX, утверждал, что

«У нас 80 процентов шансов — не хочу искушать судьбу, я хотел было сказать 90 процентов — что мы решили эти проблемы [что привели к взрывам Starship в двух предыдущих пусках]».

С его точки зрения, одной из основных проблем, которые привели к тем двум взрывам, было недостаточное затягивание болтов, соединявших камеру сгорания с форсуночной головкой (отвечает за подачу топлива) ракетного двигателя. В итоге после запуска двигателей болты дополнительно ослаблялись, из-за чего горючее (метан) и окислитель (кислород) утекали в двигательный отсек, что и приводило к возгоранию. Последнее было хорошо видно на видео седьмого и восьмого полетов (SpaceX вела прямую трансляцию из двигательного отсека).

Горение и его последствия были заметны на трансляции из двигательного отсека первой ступени и в этот раз / © SpaceX

На практике получилось иначе. Первая ступень, уже летавшая в январе 2025 года, после запуска двигателей для финального торможения, имитирующего процесс посадки на башню, получила взрыв — возможно, из-за утечки компонентов топлива в двигательный отсек. Вторая ступень смогла выйти в космос, на незамкнутую орбиту, но оказавшись там, потеряла ориентацию. Корабль-вторая ступень начал вращаться, а это значило, что он не мог выжить при повторном входе в атмосферу.

Вторая ступень Starship имеет теплоизолирующие плитки только с одной стороны (для экономии массы), и этой же стороной он входит в атмосферу при торможении перед посадкой. При потере ориентации и вращении трение о воздух нагревает уже не плитки, а всю конструкцию, что означает неизбежность ее сгорания. Это и произошло примерно на 47-й минуте полета.

Не удалось в ходе пребывания в космосе и выпустить за борт восемь макетов спутников Starlink. Причиной стало неполное открывание наружных дверей. Хотя последнее и вероятно при потере ориентации и закручивании корабля (оно мешает открыванию), на будущее систему надо доделать, поскольку выход наружу при потере ориентации может быть желателен в пилотируемых полетах.

Продувка двигательного отсека азотом позволила второй ступени достичь космоса, а не взорваться в атмосфере, как в январе и марте. Но вернуться на Землю управляемо она не даст: здесь нужны более существенные переделки / © SpaceX

Отметим, что вероятная причина проблем — изменения в конструкции Starship Block 2 (то есть его второй модификации) в сравнении с Starship Block 1. Последняя успешно летала, а ее корабль-вторая ступень пережила вход в атмосферу и смогла приводниться в запланированном районе. Теоретически изменения на второй ступени должны были повысить безопасность двигательных систем. Например, инженеры SpaceX поставили вакуумные кожухи на трубопроводы, идущие к двигателям от баков с компонентами топлива.

На практике вышло иначе: пожары в двигательном отсеке стали нормой. В этом, третьем полете Starship Block 2, они тоже заметны на видео. Там же легко видеть и активную работу системы подавления возгорания, которую установили по опыту первых двух полетов Starship Block 2. Такая система продувает азотом двигательный отсек, вытесняя оттуда компоненты топлива. Но она лишь минимизирует горение и не может предотвратить его полностью.

Что важно, когда двигатели отключаются, система подавления возгорания отключается тоже — это логично, поскольку запас азота у нее не бесконечный. Но сразу после этого течь из трубопроводов никуда не делась, и метан с кислородом все еще утекают в двигательный отсек, создавая опасность взрыва. Не исключено (хотя пока это и не ясно), что у первой ступени такая утечка тоже была, что и привело к ее взрыву при попытке торможения в воздухе.

Общая картина после испытаний не очень радостная. Да, Starship впервые использовал свою первую ступень повторно, и да, его вторая ступень смогла выйти в космос. Но течь компонентов топлива не устранена и, как теперь ясно, возникла она не потому, что болты в двигателях затянули слишком слабо. Конкретные причины течи могут быть разными. Как мы уже писали, одна из вероятных — гармонические колебания той или иной природы во время полета. Они могут создать сильные нагрузки на трубопроводы с топливом и даже колебания давления топлива «на входе» в двигатель. В таких случаях ракетные двигатели входят в низкочастотную неустойчивость, а итоговые колебания легко могут нарушить герметичность труб с топливом, запуская его утечку в серьезных объемах.

Полная информация об инциденте пока доступна только SpaceX, но насколько она понятна даже в компании — пока неясно. Шанна Дьес, главный инженер по Starship в SpaceX, описала свои впечатления по пуску двойственно: «Чувствую одновременно и облегчение, и немного разочарования. Сегодня все могло пройти лучше, но могло быть и куда хуже».

Если бы разработку вел не Илон Маск, нечувствительный к неудачным пускам, на данный момент ее со значительной вероятностью уже могли свернуть. В этом смысле показателен пример советской Н-1, крайне эффективной ракеты, имеющей немало общего с Starship (сознательная многодвигательность, горячее разделение ступеней, переохлаждение топлива): после четырех неудач советское руководство закрыло проект и зарыло в котлован две уже готовые ракеты, хотя все его разработчики были уверены в успехе следующего, пятого полета.

В США в 1950-60-х после сходной серии неудач проекты ракет фон Брауна не закрывали. Но и там испытания длиной в десятки запусков было бы трудно себе представить. Между тем, для окончательной доводки Starship потребуется как минимум еще 10-12 запусков. И в любом случае это трудно себе представить ранее 2026 года.

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Александр Березин
678 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
# технологии
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Комментарии

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15 Комментариев
Dmitriy Dorian
Dmitriy Dorian
6 часов назад
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-1
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"...трение о воздух нагревает уже не плитки, а всю конструкцию". Удивительный парадокс: есть блогеры и авторы статей, которые снимают видео и пишут хорошие статьи о космосе и космонавтике, но при этом постоянно совершают эту ошибку. Корабль при входе в атмосферу нагревается не из-за трения о воздух, а из-за адиабатического сжатия воздуха перед поверхностью, которой тело входит в атмосферу. На фоне этого нагрева аж до состояния плазмы, какой-то минимальный нагрев из-за трения вообще не имеет значения.
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1
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    6 часов назад
    -
    0
    +
    Dmitriy, как вы думаете, передача тепла от адиабатического сжатия воздуха перед поверхностью космического корабля к самому космическому кораблю при его входе в атмосферу, идет в основном каким путем? Излучением или все-таки за счет механического взаимодействия молекул воздуха с поверхностью космического корабля?
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      ещё комментарии
      Dmitriy Dorian
      Dmitriy Dorian
      5 часов назад
      -
      -1
      +
      Александр, я читаю все ваши статьи и не могу заподозрить вас в манипулировании и попытке подменить тезис. Однако, хочу заметить, что ваш вопрос является риторическим, то есть, он вопрос только по форме, но по сути — это утверждение, то есть, вы утверждаете, что корабль нагревается от трения, потому что тепло от воздуха и плазмы передаётся "механическим взаимодействием молекул", которых в плазме нет. И здесь мы просто берём и проясняем тему, каким образом передаётся тепло, и вам точно известны (надеюсь) эти три способа: теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. Поэтому, во-первых, ни один из этих способов не соответствует словосочетанию "механическое взаимодействие молекул" и, если честно, я вообще не понимаю, что вы под этим подразумеваете. А во-вторых, передача тепла от плазмы (не молекул, вообще-то) поверхности корабля происходит либо за счёт теплопроводности, либо за счёт теплового излучения, ибо конвекции там быть не может. Странно, что вы решили оспорить мой комментарий, тогда как я привёл просто всем (почти) известный научный факт, который не я придумал, вообще-то.
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      -
      1
      +
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        5 часов назад
        -
        1
        +
        Dmitriy, вы слишком добры к автору, а вот чат-гпт не такой. Не удивительно что Березин в ИИ не верит 🙂
        Ответить
        -
        1
        +
        Александр Березин
        Александр Березин
        5 часов назад
        -
        2
        +
        Dmitriy, под механическим воздействием молекул газа/плазмы подразумевают передачу ими кинетической энергии телу, с которым они сталкиваются. Теплопроводность в целом так и работает, в случае космических кораблей, входящих в атмосферу. Я не оспорил ваш комментарий. Лишь заметил, что механизм передачи тепловой энергии от сжатого воздуха -- в основном за счет наличия трения между молекулами этого воздуха (ну, или уже не молекулами, если плазма, да) и кораблем.
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        -
        2
        +
          Dmitriy Dorian
          Dmitriy Dorian
          3 часа назад
          -
          1
          +
          Александр, мне уже начинает казаться, что вы умышленно путаете понятия и смещаете фокус. Итак, давайте ещё раз: Мы оба согласны, что воздух перед телом, входящим на высокой скорости в атмосферу, нагревается за счёт адиабатического сжатия. Далее, вы написали в статье, что "трение о воздух нагревает уже не плитки, а всю конструкцию". Это высказывание прямо сообщает, что корабль нагревается за счёт трения о воздух. Вы сами так написали. Теперь же вы утверждаете, что под "нагревом от трения" вы подразумевали передачу тепла от нагревающегося воздуха обивке корабля за счёт некоего "механического воздействия молекул", которое потом раскрыли как передачу тепла "за счёт наличия трения между молекулами воздуха и кораблём". Я вам предоставил научные факты о том, что теплопередача осуществляется тремя способами: теплопроводностью, тепловым излучением или конвекцией. Никакого "трения между молекулами" как способа теплопередачи физике неизвестно. Отсюда я делаю вывод: вместо того, чтобы спокойно и открыто признать свою ошибку и пробел в знаниях (в чём нет ничего страшного), вы начали разворачивать манипулятивное рассуждение с подменой понятий, которое с точки зрения физики является бессмыслицей. Могу только высказать своё сожаление, что вы отреагировали именно так, хотя сами часто и вполне обоснованно указываете комментаторам под вашими статьями на применение ими манипулятивных приёмов.
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          -
          1
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            Sam Dowson
            Sam Dowson
            2 часа назад
            -
            0
            +
            Dmitriy, задал ИИ следующий вопрос: "Почему тело, попадая из космоса в атмосферу, нагревается?" Ответ ИИ (по версии ДипСика): Основные причины нагрева: 1) Атмосферное трение (сопротивление воздуха) Тело движется с космической скоростью (≥7.9 км/с для низкой орбиты). Молекулы воздуха не успевают «уйти» с пути объекта, сталкиваются с ним, передавая кинетическую энергию ➜ энергия превращается в тепло. Пример: Рука из окна движущейся машины ощущает ветер — но на космических скоростях этот эффект усиливается в тысячи раз. 2) Адиабатическое сжатие воздуха Воздух перед телом резко сжимается из-за ударной волны. При сжатии газ нагревается (как в велосипедном насосе). Температура в зоне сжатия достигает 10 000–15 000°C (хотя само тело так не нагревается). 3) Химические реакции При высоких температурах молекулы азота (N₂) и кислорода (O₂) диссоциируют на атомы. Атомы рекомбинируют, образуя оксиды азота (NOₓ), что выделяет дополнительное тепло. Почему нагревается именно поверхность тела? Тепло генерируется в пограничном слое между телом и атмосферой. Нагрев зависит от: 1) Скорости: Чем выше скорость — тем сильнее трение и сжатие. 2) Плотности атмосферы: Нагрев начинается на высоте ~100 км, но пик достигается на 40–60 км (здесь плотность воздуха уже значительна, а скорость еще высока). 3) Формы объекта: Тупая форма (как у капсулы «Союза») создает более мощную ударную волну ➜ больший нагрев, но распределенный по поверхности. Почему при подъеме в космос нагрева нет? 1) Ракета движется медленнее (1–3 км/с в плотных слоях атмосферы). 2) Нет сопротивления «сверху» — воздух просто расступается. Итог: Нагрев — результат преобразования кинетической энергии тела в тепловую через трение, сжатие воздуха и химические реакции.
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              Dmitriy Dorian
              Dmitriy Dorian
              2 часа назад
              -
              0
              +
              Sam, так я и написал в своём первом комментарии, что нагрев от трения тоже есть, на на фоне адиабатического сжатия он незначителен, там плазма так разогревает корабль, что поверхность разрушается. А Александр начал писать странные тексты, что под нагревом от трения о воздух он имел в виду передачу тепла от горячего воздуха, а затем плазмы через загадочное "трение молекул". Тогда как в плазме и молекул-то нет. То есть, он сделал подмену понятий: тогда как из его фразы в статье явно следовало, что он имеет в виду именно нагрев от трения о воздух, он подменил трение о воздух как причину нагрева на "трение молекул" как механизм передачи тепла от адиабатически нагретого до состояния плазмы воздуха. И это просто физическая бессмыслица.
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              0
              +
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    5 часов назад
    -
    1
    +
    Dmitriy, трение о воздух это просто и понятно, а вот эти все ваши слова про адиабатическое сжатие усложняют картину 😏 Но вы совершенно напрасно спорите с журналистом вы ведь знаете чем это обычно заканчивается 😁
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    1
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      ещё комментарии
      Dmitriy Dorian
      Dmitriy Dorian
      3 часа назад
      -
      0
      +
      Иван, ну я совершенно искренне хотел указать на эту ошибку, просто потому, что она весьма распространена среди пишущих на эти темы. Я ничего не писал про личность автора, не оценивал его, я указал на несоответствие фактам. Для некоторых людей признать ошибки — это нормально, все ошибаются. Некоторым очень тяжело и выкручиваться они будут до последнего. Хотя, на мой взгляд, для научного журналиста использование манипуляций с подменой понятий гораздо хуже для имиджа, чем признание ошибки.
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Dmitriy, плазма бывает высокоионизированной, полностью ионизированной и низкоионизированной. В 1 и 3 вариантах молекулы как раз и есть.

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Nikita Lazarenko
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Dmitriy Dorian
2 часа назад
Иван, да, можно было просто написать, что он не захотел вдаваться в сложные физические концепты и всё. Но неееееет.... :))

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Sam, так я и написал в своём первом комментарии, что нагрев от трения тоже есть, на на фоне адиабатического сжатия он незначителен, там плазма так

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Sam Dowson
2 часа назад
Dmitriy, задал ИИ следующий вопрос: "Почему тело, попадая из космоса в атмосферу, нагревается?" Ответ ИИ (по версии ДипСика): Основные причины нагрева:

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Иван Колупаев
3 часа назад
Dmitriy, да это ведь даже не ошибка - обычное упрощение принятое в популярной литературе. Признай это автор инцидент я думаю был бы исчерпан.

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Иван, ну я совершенно искренне хотел указать на эту ошибку, просто потому, что она весьма распространена среди пишущих на эти темы. Я ничего не

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Иван, у ChatGPT нет сердца и понимания, что люди тоже могут ошибаться и иногда им трудно признавать ошибки :))

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Александр, мне уже начинает казаться, что вы умышленно путаете понятия и смещаете фокус. Итак, давайте ещё раз: Мы оба согласны, что воздух

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

Борис Демков
3 часа назад
У Маска такой стиль управления, он заставляет инженеров больше экспериментировать и меньше считать и прикидывать: сработает или не сработает. К

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Евгений Истомин
4 часа назад
А., кому не нужна? Вам? А вы кто? Инженер ракетно-космических систем? «Енисей» отложили и отправили на доосмысление и допроектирование.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Евгений Истомин
4 часа назад
И., это так принципиально, как я долго думал? Мой ответ — компиляция из нескольких источников, приведённая к единому структурному стилю, без

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Сергей Запрягаев
4 часа назад
На сторонний взгляд начиная с шестого запуска в отладке "Старшипа" пошла какая-то деградация - корабль дважды взорвался, а теперь ещё и суперхэви

Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

Алексей Ковалев
4 часа назад
Друзья, дело даже не в 6 кг. выводимой массы, а в том - куда выводимой, плотность атмосферы на этой высоте ничтожна, но орбитальная скорость будет

Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

Александр Березин
5 часов назад
Dmitriy, под механическим воздействием молекул газа/плазмы подразумевают передачу ими кинетической энергии телу, с которым они сталкиваются.

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

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