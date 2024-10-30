Самниты строили свои укрепления не для людей, а для скота

В середине I тысячелетия до нашей эры на вершинах холмов центральной части Апеннинского полуострова древние италийцы возводили каменные сооружения. Традиционно ученые рассматривали это явление как начало урбанизации Италии в целом. Авторы нового исследования полагают, что не все так просто.

Самниты — союз италийских племен, живших первоначально в горах Средней Италии. В письменных источниках они появляются только тогда, когда начинают воевать с соседями — ближними и не очень. Первой известной их целью стали этруски, ослабевшие к тому моменту из-за череды внутренних конфликтов.

В 423 году самниты захватили этрусскую колонию Капуя, а два года спустя — древнегреческую колонию Кумы на берегу Тирренского моря. Как это часто происходило и с другими народами, после столкновения с городами Греции классического периода довольно диковатые италийские племена внезапно оказались эллинизированы.

Сложно сказать, насколько эллинизация повлияла на их повседневную жизнь. Но совершенно точно изменились некоторые военные аспекты: начиная с традиционного самнитского доспеха и заканчивая тактикой. Например, они стали использовать разреженные боевые порядки с пехотинцами, активно применяющими пращу, но при этом вооруженными мечами, копьями и щитами для ближнего боя.

Самнитские воины, изображенные на фризе гробницы в Ноле, IV век до нашей эры / © Yair-haklai, wikipedia.org

На Апеннинском полуострове были и другие претенденты на плодородные земли и торговые колонии. Уже в первой половине IV века до нашей эры самниты столкнулись с экспансией Рима. Это противостояние вылилось в череду конфликтов, вошедших в историографию под названием Самнитские войны и длившихся с 343 по 290 год до нашей эры.

Самниты оказались непростым противником для римлян. В первую очередь сказывалось то, что римские легионы еще не умели воевать в горах, которые были «домашним полем» самнитов. Об этом неумении можно судить по так называемой Битве в Кавдинском ущелье (321 год до нашей эры).

Никакой битвы на самом деле не было. Четыре легиона, без боевого охранения и разведки, вошли в ущелье и оказались заперты в нем: самниты успели занять оба прохода. Консулы, командовавшие легионами, после незначительной попытки пробиться согласились сдаться без боя. Легионеров провели под ярмом (унизительный обряд, уподобляющий человека скоту) и отпустили в Рим.

В результате римляне заимствовали у противников их тактику работы в горах. Именно тогда легионы делились на 30 манипул (манипулярная тактика). Эта военная реформа и привела среди прочего к победе римлян в Третьей Самнитской войне. Хотя на протяжении еще долгого времени самниты регулярно восставали против Рима и/или присоединялись к его врагам (например, к карфагенянам).

Еще в XIX веке на холмах Самнии — так называют первоначальную область заселения самнитов — археологи находили каменные укрепления, построенные примерно по одному образцу: относительно округлые стены с двумя проходами в них. Историки предполагали, что самниты строили эти протогорода на случай обороны, закладывая таким образом модель будущей урбанизации древней Италии.

Археологи Джакомо Фонтана (Giacomo Fontana) из Техасского технологического университета (США) и Вике де Нееф (Wieke de Neef) из Бамбергского университета (Германия) утверждают, что у теории протогородов слишком мало доказательств. Они исследовали небольшое самнитское городище на плато Монте-Коньоло в центральной части Италии. Результаты научной работы опубликованы в журнале Antiquity.

Самнитская крепость на плато Монте-Каньоло / © Giacomo Fontana & Wieke de Neef, Antiquity

Ученые использовали целый ряд передовых технологий, включая систему воздушного сканирования с помощью лидара (обнаружение света и дальность), аэрофотограмметрию и геофизическую (магнитометрическую) съемку, чтобы заново оценить конструкцию городища. Они также провели дополнительные археологические раскопки.

Как заявили исследователи, они не нашли никаких веских доказательств того, что городище было занято какими-либо постоянными жителями. Ни внутри укрепления, ни поблизости нет жилых домов или общественных сооружений, часто встречающихся в крупных поселениях.

Они также отметили отсутствие самнитских артефактов, которые встречаются в других местах, где поселения определенно были построены. Хотя во время раскопок археологи нашли несколько керамических черепков, это были небольшие чашки для питья и другие подобные сосуды, которые не уникальны для регулярно заселяемых мест.

Крупный план стены, рядом с которой не нашли никаких признаков человеческого жилья / © Giacomo Fontana & Wieke de Neef, Antiquity

Авторы работы также составили карту расположения столбов и траншей внутри каменных стен и пришли к выводу, что на вершине холма самниты построили неплохо укрепленный скотный двор.

По мнению ученых, сама идея интерпретации значения самнитских городищ как протогородов была несовершенной и основывалась на недостаточно доказанных тезисах. Подтвердить их теорию смогут раскопки других похожих крепостей.

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