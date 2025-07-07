Яркое ночное освещение повысило риск пяти основных сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Австралии вместе с коллегами из Великобритании и США нашли связь между слишком ярким ночным освещением и повышенным риском развития наиболее опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний — ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией и инсультом.

В когортном исследовании, которое продолжалось с 2013 по 2016 год в Англии, Шотландии и Уэльсе, приняли участие более 89 тысяч человек (средний возраст — 62,4 года, 56,9% — женщины). Уровень освещенности определяли с помощью датчиков, которые испытуемые носили на запястье в течение недели.

Анализируя результаты, исследователи разбили данные о степени интенсивности освещенности на четыре группы. Первый интервал (0-50%) — самые низкие значения освещенности, второй (50-70%) — умеренное освещение, соответствующее дневному свету в облачную погоду или яркому искусственному освещению, третий (70-90%) — высокий уровень освещенности, наконец, четвертый (90-100%) — экстремально высокий уровень освещенности. Всего собрали приблизительно 13 миллионов часов персональных данных. Информация о состоянии здоровья испытуемых была получена из базы UK Biobank.

Наиболее опасным, как и предполагалось, было самое яркое (90-100%) ночное освещение. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с группой, участники которой проводили ночи с нормальным освещением (0-50%), оказался очень высоким. Риск инфаркта миокарда был выше на 42-47%, на 23-32% — ишемической болезни сердца, на 45-56% — сердечной недостаточности, на 28-32% — фибрилляции предсердий, на 28-30% — инсульта.

Связь оставалась значимой даже после учета разницы в физической активности людей, а также курения, употребления алкоголя, питания, продолжительности сна, социально-экономического статуса и наследственности.

В целом более высокая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — от 46% до 157% — наблюдалась у мужчин. Статистически значимую разницу риска у женщин отметили только для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Исследователи предположили, что обнаруженная зависимость «неправильного» ночного освещения и риска сердечно-сосудистых заболеваний связана с тем, что яркий ночной свет нарушает циркадные ритмы «день — ночь». Как известно, циркадные ритмы регулируют многие физиологические процессы: например, играют роль в регуляции обмена веществ, влияя на уровень сахара и холестерина в крови и метаболизм жиров и углеводов. Нарушение этих функций, вероятно, и приводит к увеличению риска развития опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Полученные данные, считают ученые, могут дополнить уже известные стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Препринт исследования опубликован на сервере medRxiv.

По результатам другого исследования, результаты которого представили в октябре 2024 года, слишком яркое освещение ночью увеличивает риск смерти от всех причин на 21-34%. В то же время нормальное освещение днем этот риск снижает.

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