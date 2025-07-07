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Российский «Атом» стал первым электромобилем, побывавшим на Северном полюсе

Серийный электромобиль «Атом» преодолел около пяти тысяч километров на борту атомного ледокола «50 лет Победы» и стал первым электромобилем, побывавшим на Северном полюсе.

Электромобиль «Атом» на борту ледокола «50 лет Победы» / © АО «Кама»

Во время экспедиции, длившейся 10 дней, электромобиль доказал надежность в условиях холодного соленого морского ветра. Его высоковольтная система работала без сбоев, а батарея сохраняла емкость.

© АО «Кама»

В один из дней экспедиции «Атом» спустился на лед и продемонстрировал ходовые качества на рыхлом снеге и льду.