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Китай вывел технологию интерфейса «мозг — компьютер» на стадию клинических испытаний
КНР стала ключевым игроком в области инноваций интерфейса «мозг — компьютер» (BCI), что подтверждается быстрым клиническим прогрессом и поддерживаемыми государством исследованиями.
В июне китайские врачи успешно имплантировали инвазивный чип BCI пациенту, потерявшему все четыре конечности, что позволило ему играть в видеоигры, используя только свой разум. Этот прорыв сделал Китай второй страной в мире после США, которая вывела технологию BCI на стадию клинических испытаний.
Операция прошла в Центре передового опыта в области науки о мозге и технологий интеллекта (CEBSIT) при Китайской академии наук (CAS) в сотрудничестве с больницей Хуашань при Фуданьском университете.
Пациент, потерявший конечности в результате электротравмы высокого напряжения 13 лет назад, смог играть в видеоигры, например в автогонки, всего через две-три недели тренировок с помощью имплантата BCI.
Устройство размером с монету китайские ученые независимо разработали для клинического использования. Его сверхгибкие нейронные электроды, кончик которых составляет всего пять-восемь миллиметров, можно вводить в мозговую ткань с помощью малоинвазивной хирургии.
Вскоре после операции в КНР открылось первое в стране клиническое отделение BCI в пекинской больнице Тяньтань, связанной со Столичным медицинским университетом, для проведения исследований и клинических испытаний BCI, а также для продвижения соответствующих технологических достижений.
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