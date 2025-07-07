Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай вывел технологию интерфейса «мозг — компьютер» на стадию клинических испытаний

КНР стала ключевым игроком в области инноваций интерфейса «мозг — компьютер» (BCI), что подтверждается быстрым клиническим прогрессом и поддерживаемыми государством исследованиями.

Китайский имплантат BCI и его мягкие электроды / © CCTV Plus

В июне китайские врачи успешно имплантировали инвазивный чип BCI пациенту, потерявшему все четыре конечности, что позволило ему играть в видеоигры, используя только свой разум. Этот прорыв сделал Китай второй страной в мире после США, которая вывела технологию BCI на стадию клинических испытаний.

Операция прошла в Центре передового опыта в области науки о мозге и технологий интеллекта (CEBSIT) при Китайской академии наук (CAS) в сотрудничестве с больницей Хуашань при Фуданьском университете.

Пациент, потерявший конечности в результате электротравмы высокого напряжения 13 лет назад, смог играть в видеоигры, например в автогонки, всего через две-три недели тренировок с помощью имплантата BCI.

Пациент, потерявший все четыре конечности, играет в видеоигры, используя инвазивное устройство интерфейса «мозг — компьютер» / © CCTV Plus

Устройство размером с монету китайские ученые независимо разработали для клинического использования. Его сверхгибкие нейронные электроды, кончик которых составляет всего пять-восемь миллиметров, можно вводить в мозговую ткань с помощью малоинвазивной хирургии.

Вскоре после операции в КНР открылось первое в стране клиническое отделение BCI в пекинской больнице Тяньтань, связанной со Столичным медицинским университетом, для проведения исследований и клинических испытаний BCI, а также для продвижения соответствующих технологических достижений.