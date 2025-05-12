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Маск предложил идею нового применения Starship

Американский миллиардер и руководитель ряда технологических компаний Илон Маск на своей странице в соцсети X написал, что 10 космических кораблей Starship могли бы обеспечить получение тераватта электроэнергии. Эта мощность сравнима со всей электроэнергией, которая вырабатывается сегодня в США.

Запуск Starship / © SpaceX

Маск признался, что размышлял о самом быстром способе получить тераватт энергии для своих дата-центров, когда ему пришла идея использовать Starship в качестве космических солнечных электростанций. Они будут собирать солнечную энергию на орбите, а затем передадут ее на Землю в виде микроволнового излучения, где излучение преобразуют в электричество.

Звучит неплохо, правда, пока технология передачи энергии из космоса на нашу планету для преобразования ее в электричества далека от совершенства.