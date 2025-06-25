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Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) проникает во многие сферы жизни, конфиденциальность становится все более актуальной проблемой для пользователей, которые задаются вопросом, куда в конечном итоге попадают данные, которыми они делятся с машинами.

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT / © OpenAI

В последние несколько недель пользователи чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT компании OpenAI начали бить тревогу в соцсетях по поводу того, что нейросеть выдает им ответы на чужие запросы, среди которых фигурирует персональная информация, включая паспортные данные и детали судебных заседаний.

Часто такое происходит, когда пользователи общаются с машиной по средствам голосового режима ИИ.

Как сообщило издание New York Post, женщина использовала ChatGPT для составления списка покупок, однако ИИ выдал ей ветку «чужой переписки». Когда она указала программе на ошибку, чат-бот извинился «за путаницу».

Хотя специалисты OpenAI не дали официального ответа на проблему, предполагается, что она связана с уникальным идентификатором GUID (Globally Unique Identifier). ChatGPT путает идентификаторы чатов из-за огромного потока информации и отправляет свои ответы не туда.