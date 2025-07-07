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Анализ ДНК указал на матрилокальность общества в неолитическом поселении Чатал-Хююк
Генетический анализ останков жителей 9000-летнего поселения в Анатолии показал, что их домохозяйства строились вокруг женских линий родства. Со временем кровные узы утратили центральную роль в социальной организации, однако особое отношение к женщинам и девочкам сохранялось на протяжении тысячи лет.
Чатал-Хююк — одно из древнейших постоянных поселений в мире, расположенное на территории современной Турции. Около 7100 года до нашей эры там возник город, состоявший из плотно прижатых друг к другу домов из сырцового кирпича, в которые жители попадали через крышу. Этот народ занимался земледелием и скотоводством, а своих умерших хоронил прямо под полами жилищ. Археологи давно обратили внимание на обилие женских статуэток, найденных в Чатал-Хююке, что породило гипотезы об особом статусе женщин или даже о матриархате.
Однако предыдущие исследования, основанные на изучении анатомических особенностей скелетов, привели к парадоксальному выводу. Люди, похороненные в одном и том же доме, чаще всего не были близкими кровными родственниками. Это ставило ученых в тупик: если домохозяйства формировались не по принципу родства, то какие социальные правила лежали в их основе? Оставалось неясным, как было устроено это древнее общество.
Чтобы это выяснить, международная команда исследователей проанализировала геномы 131 человека, останки которых нашли в Чатал-Хююке. Ученые сравнили генетическое родство между людьми, похороненными в одних и тех же домах, и между жителями разных домов. Анализ охватил весь период существования поселения, с 7100 по 5950 год до нашей эры. Результаты опубликованы в журнале Science.
Исследование показало, что социальная структура Чатал-Хююка со временем менялась. В ранний период существования города, примерно с 7100 по 6700 год до нашей эры, среди людей, похороненных в одном доме, часто встречались близкие родственники. Частота родственных связей достигала 63% — это указывает на то, что домохозяйства состояли из нуклеарных или расширенных семей. Однако в средний и поздний периоды эта практика сошла на нет. Частота генетического родства между «соседями по дому» упала до 30% и ниже, достигнув 22% к концу существования поселения.
Несмотря на это изменение, одна особенность оставалась неизменной на протяжении тысячи лет. Когда генетические связи между жителями одного дома все же обнаруживали, они почти всегда шли по материнской линии.
Анализ показал, что женщины с высокой вероятностью оставались жить в доме, где родились, а мужчины чаще переходили в домохозяйства своих партнерш. Это указывает на матрилокальное устройство общества на уровне отдельных домов, но не обязательно говорит о матриархате в смысле женской власти.
Кроме того, анализ изотопов из костей новорожденных показал, что матери младенцев, погребенных в одном доме, но не связанных генетически, придерживались схожей диеты. Это может указывать на существование сложных социальных практик, таких как усыновление или воспитание приемных детей, когда неродственные члены общины жили и питались вместе. Данные также помогли выявить особое отношение к девочкам: их могилы в пять раз чаще, чем могилы мальчиков, содержали погребальные дары, например бусы или раковины.
Результаты рисуют картину сложного и динамичного общества, которое не вписывается в простые модели. В Чатал-Хююке на протяжении тысячи лет существовали устойчивые традиции, в центре которых были женщина и ее род.
Эта модель резко контрастирует с патрилокальными, ориентированными на мужчин обществами, которые позже возникли в Европе, хотя европейские земледельцы были потомками выходцев из Анатолии. Исследование показало, что у ранних аграрных культур не было единого и неизбежного пути развития, а женские линии родства могли служить основой стабильного социума на протяжении многих веков.
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