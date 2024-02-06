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Клопов в Британию завезли древние римляне
Археологи нашли клопов в римском форте I века нашей эры: насекомые досаждали защитникам Адрианова вала.
Сотрудники британского археологического фонда Vindolanda Charitable Trust продолжают раскопки Виндоланды. Этот военный лагерь римляне основали в 85 году нашей эры близ Адрианова вала. Его гарнизон охранял северную границу провинции от набегов пиктов и одновременно обеспечивал безопасное движение по важной торговой дороге.
Первые форты Виндоланды построили на довольно болотистом участке. Это оказалось подарком для современных археологов: в такой почве хорошо сохраняются самые разные материалы — от дерева до кожи. Аспирантку археологического факультета Университетского колледжа Дублина (Ирландия) Кэти Уайз Джексон (Katie Wyse Jackson) больше интересовали не рукотворные памятники римской эпохи, а жуки и вообще насекомые того же времени. Она специализируется на археоэнтомологии.
Летом 2023 года Уайз Джексон собрала остатки насекомых из слоя, датированного 100-105 годами нашей эры. Эти остатки удалось идентифицировать до видового уровня. У каждого таксона насекомых есть свои предпочтительные условия жизни и среды обитания. Поэтому в зависимости от того, где какие насекомые жили, мы можем реконструировать и жизнь основных обитателей Виндоланды — римских легионеров.
Например, в образцах из Виндоланды нашли множество вредителей зерна (Sitophilus granarius и Oryzaephilus surinamensis). Этот результат ожидаем, так как в военном лагере должны были быть значительные запасы продовольствия. Но вот то, что в тех же образцах оказались навозные жуки (Aphodius), говорит о недостаточной санитарной обработке складских помещений — довольно необычный факт из жизни римских легионов.
В этом же слое конца I — начала II века нашей эры Уайз Джексон нашла два торакса (средние части насекомых) постельных клопов (Cimex lectularius). Это не первый случай обнаружения неприятных насекомых в Британии: их уже находили на римских памятниках в Уорикшире. Но последние датированы серединой-концом II века нашей эры. Находка в Виндоланде — самое древнее свидетельство «импорта» клопов на Британские острова.
Она подтверждает идею о том, что римляне завезли клопов в Британию после вторжения на остров в 43 году нашей эры. Расширяя империю, легионы несли покоренным народам все то, к чему привыкли в метрополии: дороги, акведуки, гладиаторские арены и, наконец, бани. Последние обычно называют признаком особой чистоплотности римлян.
Казалось бы, клопам не место среди этих подарков цивилизации. Но на самом деле Cimex lectularius сопровождали римлян не только на пути в Британию. Ранее доктор Пирс Митчелл (Piers D. Mitchell) из Кембриджского университета (Великобритания) опубликовал работу, в которой обобщил археологические данные о различных паразитах в римскую эпоху.
В своей статье он перечислил виды, присутствовавшие в то время, и подчеркнул последствия для здоровья людей, живших под властью римлян. С одной стороны, Митчелл отметил большие многоместные общественные уборные с удобствами для мытья, канализационные системы, санитарное законодательство, фонтаны и водопроводную питьевую воду из акведуков. С другой — при всем этом великолепии наблюдалось распространение власоглава (Trichuris trichiura), круглого червя аскариды (Ascaris lumbricoides) и дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica).
Кроме того, почти на всех римских памятниках встречаются остатки блох, головных, платяных, лобковых вшей и постельных клопов. В источниках также отражено, что римские медики, такие как Гален, знали об этих насекомых и давали советы по избавлению от них.
Как именно клопы попали в Британию — сейчас сказать невозможно. «Вполне вероятно, что они появились вместе с тем, что римляне привозили с собой. Римляне привозили одежду, солому, зерно в огромных количествах, когда обустраивали лагеря, и у клопов было достаточно возможностей присоединиться к ним», — предположила Уайз Джексон.
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