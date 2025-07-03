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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Сегодня, 13:20
Рейтинг: +1033
Посты: 2270

SpaceX выполнила 500-й пуск ракеты Falcon 9, установив новый рекорд по многоразовости

Космическая компания Илона Маска 2 июля провела успешный пуск ракеты Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту 27 новых аппаратов системы спутникового интернета Starlink. Этот запуск стал 500-м в истории эксплуатации Falcon 9, а первая многоразовая ступень ракеты с маркировкой B1067 в 29-й раз вернулась на Землю и совершила мягкую посадку на судно в Атлантическом океане.

Сообщество
# Falcon-9
# SpaceX
# космос
# ракеты
Пятисотый пуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX
Пятисотый пуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Впервые ступень B1067 использовали в июне 2021 года для вывода на орбиту грузового корабля Dragon с полезной нагрузкой для Международной космической станции. Потом она осуществила еще 28 полетов, которые включали запуск спутников Starlink и отправку астронавтов к МКС.

 © SpaceX

Тридцатый полет ускорителя B1067 может состояться примерно через 30 дней.

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# гремучая змея
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