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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
7 июля, 16:29
Рейтинг: +409
Посты: 909

Испытания показали, что ChatGPT сможет успешно управлять космическим кораблем

Недавно на базе популярного компьютерного космического симулятора — игры Kerbal Space Program — исследователи запустили площадку Kerbal Space Program Differential Game Challenge с целью обучения различных ИИ-систем навыкам управления космическими аппаратами.

Сообщество
# ИИ
# космос
# технологии
Космический корабль SpaceX / © SpaceX
Космический корабль SpaceX / © SpaceX

Одной из нейросетей, которую тестировали участники, стала большая языковая модель ChatGPT компании OpenAI. В статье для издания Journal of Advances in Space Research международная группа специалистов описала, как обучала ChatGPT.

Исследователи разработали метод перевода состояния космического корабля и его целей в виде текста. Затем они ввели эту информацию чат-боту и запросили рекомендации по ориентации и маневрированию космического корабля. Исследователи разработали специальный перевод, который преобразовал текстовый вывод ИИ в функциональный код, который мог управлять космическим транспортным средством в симуляции.

ChatGPT не только успешно справился с помощью небольшой серии подсказок и минимальной настройкой, но продемонстрировал, что у больших языковых моделей есть потенциал для использования в космосе.

Таким образом, эра автономного исследования космоса может быть ближе, чем представляется на первый взгляд.

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