Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Качканаре оказалось в десять раз больше пыли, чем в других малых городах Свердловской области
Ученые сравнили количество поверхностных осадков — пыли и грязи, — накапливающихся на жилых территориях в четырех небольших городах Свердловской области — Алапаевске, Качканаре, Серове и Верхней Пышме. Больше всего поверхностных осадков (в 10 раз больше, чем в остальных городах) оказалось в Качканаре — городе, имеющем горнодобывающую промышленную специализацию и расположенном в непосредственной близости от карьеров по добыче железной руды и горно-обогатительного комбината.
Поверхностные пылегрязевые осадки — одни из главных источников загрязнения воздуха в городах, поэтому их количество важно отслеживать. Полученные данные позволяют лучше понять, какие факторы влияют на накопление и распределение поверхностных осадков в небольших городах России. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Urban Science.
Около 30 процентов населения России проживает в небольших городах с численностью до 100 тысяч человек. Большинство таких городов имеет определенную промышленную специализацию. Например, значительная часть жителей малых городов в Свердловской области (таких как Алапаевск, Качканар, Серов и Верхняя Пышма) задействованы в промышленном производстве и добыче полезных ископаемых. Градообразующие предприятия здесь во многом определяют процессы, происходящие в городах, в том числе выступают главным источником загрязнения.
С другой стороны, их же силами обеспечивается экологическая безопасность в малых городах, поскольку предприятия обычно проводят собственный мониторинг состояния окружающей среды. Из-за этого часто экологическая обстановка в таких населенных пунктах считается предсказуемой, и потому там редко проводят независимые наблюдения, которые могли бы дать объективные оценки и позволили бы обеспечивать общественный контроль экологической обстановки.
Исследователи из Института промышленной экологии УрО РАН (Екатеринбург) оценили количество поверхностных пылегрязевых осадков на жилых территориях четырех малых городов Свердловской области — Алапаевска, Качканара, Серова и Верхней Пышмы. В летний сезон 2024 года авторы отбирали образцы осадков на дорогах, тротуарах, парковках и газонах, а в зимний — снега и снегогрязевой смеси.
Исследователи выбрали 10 площадок в каждом городе, на которых отобрали пробы. При этом площадки были расположены так, чтобы охватить как частный сектор, так и зону многоэтажных домов. Собранные образцы поверхностных отложений (пыли и грязи) сушили и разделяли на фракции по размеру частиц: пыль, мелкий и крупный песок.
Анализ показал, что суммарное количество поверхностных отложений на единицу площади в Алапаевске, Серове и Верхней Пышме составляет 1,1–1,4 килограммов на квадратным метр, тогда как в Качканаре показатели были почти в 10 раз выше — 10,8 килограммов на квадратный метр. Такая особенность Качканара связана сразу с несколькими факторами: горным рельефом, который обуславливает высокий объем стока поверхностных отложений с одновременным их накоплением на террасах, где располагаются жилые районы города; интенсивным использованием противогололедных реагентов, которые накапливаются в составе городской грязи; а также близостью карьеров горно-обогатительных комбинатов, которые служат крупными источниками пыли из атмосферы.
При этом во всех городах, кроме Серова, количество поверхностных отложений в частном секторе и районах многоэтажной застройки было почти одинаковым. В Серове в зоне многоэтажек содержание пыли и грязи оказалось более чем в два раза выше по сравнению с районами частных домов. Это можно объяснить тем, что в частном секторе Серова нет специализированной ливневой канализации, поэтому вода, стекающая естественным образом, быстрее уносит поверхностные отложения с улиц, чем в зонах многоэтажных домов.
«Наши оценки указывают на то, что количество грязи (общие запасы пылегрязевых наносов) в исследованных населенных пунктах, кроме Качканара, не выходит за пределы средних показателей (1,7–3,4 килограмм отложений на квадратный метр) для других российских городов. При этом оно оказывается ниже, чем загрязненность крупных региональных центров. Так, например, в Екатеринбурге поверхностных отложений больше примерно в три раза.
В дальнейшем мы планируем разработать рекомендации для девелоперов и коммунальных служб городов, которые усовершенствуют существующие стандарты по благоустройству и содержанию городских территорий и будут способствовать повышению качества и комфорта городской среды», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Андриан Селезнев, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН.
То, насколько классический компьютер сможет воссоздать определенное квантовое состояние, описывается свойством под названием «магия». Ученые из США выяснили, существует ли резкий переход между состоянием «можем обойтись обычным компьютером» и «подойдет только квантовый».
В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.
Триасовый период завершился 201 миллион лет назад одним из крупнейших массовых вымираний. По времени это совпало с началом раскола суперконтинента Пангея, масштабным излиянием базальтов и, как следствие, усилением парникового эффекта. Оставшуюся часть мезозойской эры на Земле царили динозавры, до того занимавшие подчиненное положение. Механизмы, связывающие все эти события, по сей день остаются предметом дебатов. В новом исследовании международный коллектив ученых пришел к выводу, что для сухопутных видов губительными стали резкие, скоротечные похолодания, а не глобальное потепление.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Экспедиция «Андорры» (эпизод 1)
Место, где крымский хан сам себя перехитрил: археологи нашли поле Судбищенской битвы
Северный морской путь: прошлое, настоящее и будущее главной морской арктической «артерии» России
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии