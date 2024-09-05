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Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата
Взятие Масады называют одним из самых трагичных эпизодов Первой Иудейской войны. Основной источник по тем событиям — Иосиф Флавий — не очень детально описывает начало осады, включая время прибытия легионеров под стены крепости. Поэтому долгое время историки считали, что ее оборона продолжалась несколько месяцев. Авторы нового исследования предложили иную версию событий.
Масада находится на одной из скал Иудейской пустыни, рядом с Мертвым морем. Первую крепость на этой вершине построили хасмонеи. Позже ее укрепил и снабдил важными для обороны деталями царь Ирод Великий, примерно в 25 году до нашей эры. Убежище считали настолько надежным, что там хранилась царская казна.
В 66 году нашей эры в Иудее вспыхнуло восстание, которое позже назвали Первой Иудейской войной. Сначала римляне не посчитали его чем-то особенным — в отдаленных провинциях мятежи случались регулярно. Поэтому для усмирения восставших из Сирии прибыл Гай Цестий Галл вместе с XII Молниеносным легионом (Legio XII Fulminata).
Он вошел в Иерусалим, но, встретив ожесточенное сопротивление, вынужден был отойти. Во время отступления легион попал в засаду и потерял, по оценке Иосифа Флавия, не менее шести тысяч человек, то есть основную часть. После этого в Риме поняли, что в Иудее происходит что-то серьезное, а не традиционный окраинный мятеж.
Туда прибыл будущий император Веспасиан, опытный военачальник, командовавший легионом еще при завоевании Британии. Он разгромил иудеев в поле, потом взял Иотопату, где среди прочих в плен попал галилейский военачальник Иосиф бен Матитьягу, известный нам как историк Иосиф Флавий.
После первого разгрома иудеи больше не выводили войска в поле — легионеры их там очевидно обыгрывали. Поэтому на несколько лет война стала историей осады и взятия одного за другим городов-крепостей. В 70 году перед сыном Веспасиана Титом пал Иерусалим, и последней крепостью восставших осталась Масада.
Под ее стены Луций Флавий Сильва привел X Охраняющий пролив легион (Legio X Fretensis), значительное число вспомогательных частей и военнопленных. Поскольку Иосиф Флавий не указал дату прибытия X легиона (и начала осады), долгое время считали, что это случилось в 70 году, сразу после падения Иерусалима. А дату взятия Масады древний историк назвал вполне определенно — 16 апреля 73 года.
Позже, благодаря работе археологов, историки выяснили, что о трех годах осады речь не идет. Римляне пришли под стены крепости только в конце 72 года (по версии некоторых историков, события происходили на год позже), то есть Масада сопротивлялась несколько месяцев. Тогда же обнаружили, что легионеры строили пандус, который позволил бы им в боевом порядке подняться непосредственно к стенам и подтянуть тараны.
Группа археологов из Управления древностей Израиля и Франкфуртского университета имени Гете (Германия) обратила внимание на то, что при достаточно тщательном исследовании самой Масады и предполагаемого пандуса местность у подножья скалы их коллеги почти не изучали. Они провели дополнительные раскопки, создали 3D-модель римских лагерей и укреплений в долинах. Результаты исследования опубликованы в Journal of Roman Archaeology.
Оказалось, прежде чем штурмовать неприступные стены, римляне выстроили собственную крепость. Стены высотой до двух с половиной метров и длиной примерно четыре километра окружили скалу со всех сторон. Можно предположить, что эти сооружения возвели из опасения, что кто-то попытается прорваться к Масаде и спасти ее гарнизон. Но римские военные лагеря расположены со стороны стены, обратной к скале.
Авторы новой научной работы считают, что легионеры таким образом решали сразу три задачи. Во-первых, так они защищали себя от внезапных атак из крепости, во-вторых, подобные работы угнетающе действовали на психологическое состояние осажденных. В-третьих, так обеспечивали занятость солдат, чтобы у тех не было слишком много свободного времени.
Одновременно строительством занимались примерно пять тысяч человек, которые работали по сменам, отметили исследователи. Отработав в «стройбате», солдат получал несколько часов отдыха, затем заступал в караульный наряд, потом опять возвращался на стройку.
По мнению ученых, при такой занятости стены вокруг Масады построили не более чем за две недели. Их же расчеты показали, что вся оборона крепости, с момента прибытия римлян, продолжалась от четырех до девяти недель.
Выводы, сделанные авторами научной работы, полностью меняют наше представление об этом эпизоде Первой Иудейской войны. Если применить методы, использованные в новом исследовании, к другим крепостям того времени, то, возможно, мы узнаем много нового о завоеваниях римлян.
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