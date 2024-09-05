Суперлуние и Сатурн без телескопа: об астрономических событиях осени рассказал эксперт ПНИПУ

Чтобы увидеть другие планеты, необязательно покупать телескоп. Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ, назвал главные явления звездного неба в этом сезоне и рассказал, в какие дни можно будет наблюдать Сатурн и лунное затмение, когда наступит осень по «космическим» меркам, какое приложение поможет увидеть комету, пролетающую через Солнечную систему всего раз и что за планета в начале зимы будет светить ярче Сириуса.

8 сентября: лучшее время для наблюдения Сатурна

«Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размеру в Солнечной системе. Он известен своими потрясающими кольцами, которые состоят из льда, пыли и камней. Кольца Сатурна настолько велики, что их диаметр можно было бы сравнить с расстоянием от Земли до Луны. Небесный объект также имеет множество спутников, более 80. Самый большой из них — Титан — превышает размеры Меркурия! И это единственный спутник в Солнечной системе, обладающий плотной атмосферой», — рассказывает Евгений Бурмистров.

В воскресенье, 8 сентября, Сатурн достигнет «противостояния» — это лучший период для наблюдения планеты. Случается это событие раз в 378 дней. Небесное тело будет находиться ближе всего к Земле и сиять ярче обычного, со звездной величиной +0,58. Этим числом обозначают видимую яркость звезды, и чем оно меньше, тем сильнее сияет небесное тело. Так, например, у Нептуна показатель составляет +7,8, у Урана +5,5, у Марса — до -2,91. Свечение полной Луны доходит до -12,74, а у Солнца — -26,7. Если значения звезд различаются ровно на 1,0, это означает, что одна светила сильнее (или тусклее) в 2,5 раза. То есть Солнце ярче, чем спутник Земли в полнолуние, аж в 400 000 раз. Для Сатурна нормальны значения от +1,47 до -0,24, так что +0,58 для него — это выдающийся показатель,

«На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая «звезда». Кроме того, находясь на противоположной от Солнца стороне неба, она будет видна всю ночь. Если вы хотите увидеть кольца Сатурна, воспользуйтесь телескопом или биноклем, но саму планету вы сможете наблюдать невооруженным глазом», — объясняет преподаватель Политехнической школы ПНИПУ.

Сатурн будет хорошо виден из средних широт. Для этого нужно смотреть на юг, юго-восток, где он будет находиться выше всего над горизонтом. Для поиска планеты можно воспользоваться мобильным приложением для астрономии, которое покажет точное расположение Сатурна на небе в реальном времени.

18 сентября: частичное лунное затмение (не путать с солнечным)

В среду, 18 сентября, Луна пройдет через тень Земли. Конфигурация трех космических объектов будет такова, что Земля окажется между Солнцем и спутником. Лунный диск на 3,5 процента покроется тенью. Это будет выглядеть так, словно его часть отломили.

Частичное лунное затмение смогут наблюдать жители европейской территории России и большей части Азии. Хотя тень будет настолько мала, что без специального оборудования затмение будет слабозаметным. Тем не менее для россиян любые лунные события — редкость. В следующем году их смогут наблюдать только в Северной и Южной Америке, некоторых частях Африки и Азии, в Западной Европе и Австралии.

Это второе такое затмение в 2024 году. Первое прошло весной, 25 марта: Луна погружалась в полутень Земли и была скрыта на 95,57 процента, поэтому затмение можно было заметить невооруженным глазом. Но с территории России этого явления не было видно.

22 сентября: астрономическая осень

День осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой, знаменует астрономическую смену времен года. В этот момент линия светового раздела планеты на освещенную и неосвещенную Солнцем части становится перпендикулярна земному экватору.

«После осеннего равноденствия небесное светило будет восходить южнее Востока, а заходить южнее Запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет пяти часов. То есть 23 сентября она еще составит около 12 часов, а 21 декабря снизится до семи часов, — добавляет Евгений Бурмистров.

В день равноденствия продолжительность дня и ночи на всей планете почти одинаковая, но количество светлых часов все же больше 12. Это связано с рефракцией — преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Атмосфера действует как призма, отклоняя свет.

Вблизи горизонта Солнце фактически находится на 1,5 градуса ниже, чем его видит наблюдатель. Благодаря атмосферной рефракции человек замечает восходящее Солнце немного раньше, а закат длится дольше, что приводит к тому, что в день равноденствия продолжительность дня немного превышает продолжительность ночи. В средних широтах эта разница составляет примерно 8-11 минут. Через два-три дня после осеннего равноденствия длина дня и ночи уравняется, а затем световой день начнет сокращаться до зимнего солнцестояния.

12 октября: комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) на пике яркости

Комета C/2023 A3 была открыта 9 января 2023 года на китайской обсерватории Цзыцзиньшань. В том же году 22 февраля ее обнаружила система ATLAS с телескопом в Южной Африке.

Объект движется по слабо-гиперболической орбите, поэтому астрономы предполагают, что он пролетит через Солнечную систему всего один раз. Ближе всего к нашей звезде комета подлетит 27 сентября 2024 года и окажется в 58 миллионах километров от Солнца. Максимальное сближение с Землей произойдет 12 октября этого же года, небесное тело будет в 70,6 миллионах километров от нас.

«Прежде всего, C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) вероятно будет очень яркой. Точная яркость непредсказуема и во многом зависит от ее активности в ближайшие месяцы. Но большинство источников сходятся в одном: эта комета будет лучше видна в Северном полушарии (в том числе Перми). И наблюдать мы ее сможем невооруженным взглядом», — отмечает Евгений Бурмистров.

Ожидается, что у кометы будет виден красивый хвост. После того как C/2023 A3 пролетит мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, ее кома, состоящая из пыли и льда, сильно нагреется. Как показывает история, кометы, проходящие близко к Солнцу, обладают самыми впечатляющими хвостами, которые формируются после их «поджаривания» солнечным теплом.

«Вы можете найти эту комету с помощью приложения Sky Tonight. Оно покажет вам текущее положение объекта в небе для вашей локации. Направьте свое устройство на небо и следуйте за белой стрелкой, чтобы найти комету», — добавляет преподаватель астрономии Политехнической школы ПНИПУ.

17 октября: суперлуние

Полная Луна 17 октября пройдет к Земле ближе, чем любое другое полнолуние в этом году. Поэтому лунный диск будет выглядеть больше и ярче, чем обычно. Такое полнолуние называется суперлунием.

17 октября в 03:47 по московскому времени спутник Земли окажется в 357 172 километрах от планеты в перигее своей орбиты — так называют ближайшую к небесному телу точку траектории движения его спутника или другого объекта, вращающегося вокруг него. Иными словами — такую крупную Луну мы в этом году больше не увидим. Фаза полнолуния настанет в 14:28 (по мск). Лунный диск будет на 7,9 процента больше и на 15,7 процента ярче, чем в обычное полнолуние.

«Это полнолуние также называют «Охотничьей Луной». Все из-за того, что к этому времени поля уже были убраны, и охотники могли легко видеть зверей, пришедших туда в поисках пищи перед зимовкой. Кроме того, в это время Луна восходит сразу после заката и садится на рассвете, по ночам достаточно светло, что позволяет охотникам выслеживать животных допоздна», — добавляет Евгений Бурмистров.

Бонус: 7 декабря — лучшее время для наблюдения Юпитера

Еще одна яркая планета будет в противостоянии Земле в этом году. Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы. Его объем в 1300 раз больше земного, а гравитация сильнее в два с половиной раза. Связано это с его огромной массой: она в два с половиной раза больше всех остальных планет нашей системы, вместе взятых. Несмотря на размеры, вращается вокруг своей оси Юпитер довольно резво: сутки там равны 10 земным часам. А расстояние вокруг Солнца планета проходит за 12 наших лет.

Ищите Юпитер, вторую по яркости планету, 7 декабря. Он будет сиять в три раза сильнее Сириуса, самой яркой звезды ночного неба, и находиться в противоположном направлении от Солнца на небе. Юпитер достигнет своей высшей точки около 22:00 по московскому времени, но вы сможете увидеть его невооруженным глазом после захода Солнца.

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ПНИПУ 783 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.