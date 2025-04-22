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Только что
Денис Яковлев
14

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

4.3

Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?

Психология
# iq
# интеллект
# мозг
# психологические тесты
Выбор редакции
Мир становится глупее?
Кадр из фильма «Игра на понижение» / © Film.ru

Начнем с главного: трагические предсказания основаны на объективных данных, которые глупо оспаривать. На протяжении десятилетий эксперты отмечали так называемый эффект Флинна, когда по результатам различных IQ-тестов каждое поколение оказывалось умнее предыдущего. Изменения происходили очень быстро. С 50-х годов прошлого века рост составлял в среднем три балла каждые 10 лет.

Открытие эффекта Флинна сильно порадовало многих ученых. Ведь оно опровергало выдвинутую ранее гипотезу, заключающуюся в том, что уровень будет снижаться из-за обратной зависимости между интеллектом и рождаемостью.

Некоторые исследователи считали: мир развернулся в сторону, противоположную эволюции, поскольку «компетентные» люди рожают меньше, а «некомпетентные» активно плодятся. В мае 1963 года лауреат Нобелевской премии по физике Уильям Брэдфорд Шокли даже заявил, что человечеству угрожают три катастрофы: «ядерная война, голод и генетическое угасание человеческой расы, отказавшейся от эволюционной отбраковки наименее жизнеспособных особей». Из-за этого в обществе накапливаются негативизм, конфликтность и саморазрушение. Одним словом, эволюция повернула назад, и нас ждет деградация. Но эффект Флинна, повторим, вселил надежду на лучшее.

Тем не менее радоваться было рано. Ученые Бернт Братсберга и Оле Роджеберг из Центра экономических исследований Рагнара Фриша (Норвегия) подсчитали: средний показатель коэффициента IQ у молодых людей снизился за последние десятилетия — по крайней мере, в Северной Европе. Если для тех, кто родился в 1962 году, он составлял 99,5 балла, а для родившихся в 1975 году — 102,3 пункта, то к 1989-му упал на 2,8, до 99,4 пункта. Правда, ученые уточнили: значительное влияние на уровень интеллекта в этом случае могут иметь факторы среды, а не генетика.

В прошлом году британский исследователь Стивен П. Бэдхэм заявил в исследовании, опубликованном в журнале Developmental Review: существенной разницы в показателях интеллекта между молодыми людьми и представителями старших поколений нет, потому что пожилые люди «глупеют» намного медленнее, чем раньше.

Конечно, есть целый ряд задач, с которыми пожилые люди справляются хуже, чем молодые, если говорить о памяти и скорости обработки информации. Но есть и кое-что другое: понимать прочитанное им удается лучше, да и словарный запас намного шире.

«Не совсем понятно, почему молодые поколения перестали совершенствоваться. Я склоняюсь к тому, что существует естественный потолок — предел того, насколько такие факторы, как образование, питание и здоровье, могут улучшить когнитивные показатели», — отметил исследователь в другой публикации.

Вполне логично, правда? Вот и спортивные рекорды побить становится все сложнее, а счет теперь идет буквально на доли секунд. Может быть, мы достигли потолка и в развитии интеллекта?

Не «становиться», а «оставаться»?   

Профессор Дин Бернетт не отрицает результатов предыдущих исследований и их ценности для науки. Вот только предлагает посмотреть на ситуацию намного шире.

Многие интерпретируют абсолютно верные данные, изложенные выше, слишком просто —  как доказательство того, что молодые люди становятся все глупее. Отчасти этому способствуют скандальные новости в СМИ вроде: «У европейцев падает IQ» или «Это официально: человечество глупеет».

Однако с таким же успехом эти цифры могут означать другое: пожилые люди с возрастом лучше сохраняют когнитивные способности, поэтому разрыв сокращается. Вполне возможно, это следствие более широкого доступа к хорошему образованию, качественному здравоохранению и продвинутым технологиям, да и не только — перечислять и объяснять все причины сейчас мы не станем. Это и позволяет представителям старших поколений не становиться умнее, а оставаться таковыми.

Недавние исследования, кстати, это подтверждают, так что гипотеза «цифрового слабоумия» несостоятельна. Использование современных технологий если не напрямую полезно для здоровья мозга, то уж точно вреда не наносит. По крайней мере, если использовать гаджеты разумно.    

Другими словами, считает Дин Бернетт, сокращение разрыва в уровне интеллекта между пожилыми и молодыми скорее свидетельствует о том, что ситуация улучшается, а не ухудшается.

Подведем итоги. В большой степени на оценки иной раз влияет то, что именно ученые намерены доказать. Хотите подтверждения идеи, что мир катится в пропасть, — пожалуйста. Не согласны — тоже сравнительно легко. При этом противники и сторонники теории вырождения будут оперировать одними и теми же цифрами.

С психологической точки зрения это во многом зависит от установок и особенностей восприятия информации. Так, человек, убежденный в том, что число 13 приносит несчастье, легко найдет тому немало доказательств из собственной практики. Как и наоборот. Одним словом, стакан может быть наполовину пуст и наполовину полон.

Однако есть и другая сторона медали. Скорее всего, Дин Бернетт прав. Почему? Читаем дальше. 

Интеллект и IQ

Тесты, первые из которых появились в начале прошлого века, — это хорошо. Хотя бы потому, что других методов в психодиагностике пока нет. Но вопрос, насколько точно так можно измерить интеллект, до сих пор остается открытым. 

В самом общем смысле интеллект — это качество психики человека, состоящее из способности осознавать ситуацию, способности к обучению и запоминанию, пониманию и применению знаний. Споры о том, что это такое, как он влияет на успешность в жизни и нужно ли вообще использовать термин для описания такого невероятно сложного свойства, продолжаются до сих пор.

Например, в книге «История экспериментальной психологии» профессор Гарвардского университета Эдвин Боринг отметил: интеллект — просто то, что измеряют тесты на интеллект, и ничего больше. И пока нет общепринятой теории интеллекта, не совсем ясно, что именно они оценивают и насколько надежно.

Без этого понимания коэффициент интеллекта — сферический конь в вакууме, заявляют некоторые ученые. Американский биолог-эволюционист Стивен Джей Гулд даже как-то сравнил тестирование интеллекта с краниометрией и назвал его практикой превращать абстрактные понятия в сущности.

IQ-тесты — хороший метод для оценки так называемого академического интеллекта, который нужен для успешной учебы в школе или университете вместе с другими способностями. Какими еще? Например, с высоким уровнем конформности, что часто (но далеко не всегда, сразу заметит любой профессиональный психолог) положительно влияет на успеваемость вплоть до аспирантуры.

Безусловно, IQ-тесты можно вполне успешно использовать для приблизительной оценки уровня знаний и способностей или как дополнительное средство в диагностике различных расстройств. Но если цель — оценка интеллекта в целом, польза тестов на интеллект не так уж велика, считает психолог Уэйн Вейтен.

Наконец: дети, рожденные с начала 2010-х до первой половины 2020-х годов (альфами их назвал австрийский социальный исследователь Марк Маккриндл), заметно отличаются от сверстников — это трудно не увидеть. Однако их характеризует не только зависимость от гаджетов, но и совершенно другое мировоззрение — не такое, как у миллениалов и даже зумеров. Не учитывать это нельзя.

Начнем с не очень хороших новостей. Доказательства того, что привычка проводить слишком много времени, глядя в экран смартфона, может повлечь ухудшение способности концентрировать внимание, существуют. Об этом, например, в публикации для журнала Developmental Neuropsychology рассказали ученые из Федерального университета штата Минас-Жерайс (Бразилия).

Однако, по мнению исследователей из Германии и Австралии, связь между экранным временем и снижением внимания нелинейна. Воздействие цифровых медиа низкой или средней интенсивности может не оказывать никакого негативного влияния. Более того, если контент полезен, внимание у детей 6-10 лет даже улучшается, заметили они. 

Социальные сети предоставляют возможность альфам быть в постоянном контакте друг с другом и укреплять межличностные связи, хотя и совсем не так, как делали представители старших поколений. Они технически грамотны и многозадачны, раньше начинают учиться читать, стараются выбирать профессии, которые останутся востребованными в будущем, и в целом мыслят более независимо, чем предыдущие поколения, считают психологи. 

Правильно оценить изменения и понять, как они скажутся на развитии нового поколения, ученым еще предстоит. Ведь применение давно разработанных методов оценки к молодым людям, которые выросли в условиях, радикально отличающихся от тех, в которых жили их родители, может быть упрощением. Однако уже сейчас можно говорить о том, что паниковать рано.

Окружающий мир постоянно усложняется. Как молодые, так и пожилые люди так или иначе адаптируются к нему, пусть даже по-разному. Какое место в этом процессе занимает и будет занимать интеллект — предмет новых и невероятно интересных исследований.

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Психология
# iq
# интеллект
# мозг
# психологические тесты
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