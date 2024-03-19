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44 минуты назад
Алиса Гаджиева
38

В Галилее нашли подземную крепость времен восстания евреев против Рима

5.3

Израильские археологи обнаружили в кибуце на севере страны обширный подземный комплекс. Первоначально это сооружение было предназначено для вполне мирных задач. Но во время восстания Бар-Кохбы все поменялось.

История
# античность
# археология
# археология Израиля
# иудейские войны
# Иудея
# Римская Империя
подземная крепость
Под землей сельскохозяйственной общины археологи нашли крепость времен Иудейских войн / © Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

На севере Израиля, недалеко от Тивериадского озера (оно же Галилейское море), находится кибуц Хукок. Как сельскохозяйственное поселение его основали в 1945 году, но люди жили на этом месте и в античные времена.

Археологи из Управления древностей Израиля провели в Хукоке масштабные раскопки. К ним привлекли несколько сотен человек, включая студентов, волонтеров и солдат из подразделения подземных операций ЦАХАЛ. Работы шли несколько месяцев, и в результате стало понятно, как вполне мирное подземное сооружение стало укрытием и рубежом обороны.

археологические раскопки
Волонтеры на раскопках в Хукоке / © Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Подземная полость под Хукоком относится к I веку нашей эры и первоначально представляла собой резервуар для воды. Скорее всего, воду в нем запасали на случай засухи, так как для миквы объем великоват.

В 66 году нашей эры началась Первая Иудейская война. Считается, что это восстание евреев против римлян не было подготовлено и произошло спонтанно. Виновным традиционно называют Гессия Флора, прокуратора Иудеи, который слишком уж притеснял местное население.

Восстание охватило не только всю Иудею, но и распространилось на Сирию и Египет (там были значительные еврейские поселения). Военные успехи мятежников поражали: гарнизон Иерусалима смог отбиться от XII Молниеносного легиона (Legio XII Fulminata), который повел на город Гай Цестий Галл, правитель Сирии.

поземелье
Когда-то здесь хранили запас воды / © Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Только в 70 году будущий император Тит взял Иерусалим и разрушил Второй храм. Иосиф Флавий достаточно подробно описал ход Первой Иудейской войны. Среди прочего он упоминает сражения на севере Галилеи, в районе Хукока.

Археологи подтвердили, что некоторые предметы, найденные ими в подземном сооружении, относятся к I веку нашей эры. Тогда же водохранилище было расширено. По предположению исследователей, сделали это для того, чтобы там могли укрыться мирные жители. Отметим, что после падения Иерусалима этих самых мирных жителей преследовали по всей Иудее и насильственно переселяли в другие римские земли.

В 130 году император Адриан путешествовал по своим ближневосточным владениям. Он посетил лежавший в руинах Иерусалим, и картина ему не понравилась. Правитель Рима приказал восстановить город, переименовав его в Элию Капитолину, а на месте разрушенного Второго храма поставить храм Юпитера. Строительством, по старой римской традиции, предстояло заняться солдатам X Парного легиона (Legio X Gemina).

И легион даже приступил к строительным работам. Но в 132 году вспыхнул новый мятеж. Предводителем его стал Шимон Бар-Кохба, объявленный Мессией. На этот раз, по свидетельству Диона Кассия, восстание было тщательно подготовлено. Соблюдая строжайшую секретность, мятежники собирали оружие, строили укрепления и подземные убежища.

По словам израильских археологов, именно тогда бывшее водохранилище в Хукоке окончательно переделали в подземную крепость. Она состоит из восьми отдельных помещений, связанных между собой туннелями. Туннели изгибаются под прямыми углами. Ученые считают, что таким образом строители планировали затруднить продвижение в укрытиях тяжеловооруженных легионеров.

Скорее всего, именно обороной подземелья жители Хукока не занимались. Все артефакты, найденные в пещерах и относящиеся к периоду восстания Бар-Кохбы, имеют бытовое назначение. Это стеклянная и керамическая посуда, а также украшения. Тем не менее, по мнению специалистов из Управления древностей Израиля, обнаружение подземного убежище доказывает, что местные жители участвовали в восстании Бар-Кохбы.

иудейское кольцо
Это кольцо нашли в подземном убежище / © Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Добавим, что восстание, ставившее целью восстановление иудейской государственности, обернулось полной катастрофой для мятежников и крупной победой для римских легионов, пришедших в Иудею. Император Адриан полностью запретил исполнение религиозных обрядов, изучение и преподавание Пятикнижия. Иерусалим стал языческим городом.

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История
# античность
# археология
# археология Израиля
# иудейские войны
# Иудея
# Римская Империя
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