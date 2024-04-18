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Сломанные маски и сожженные кости стали признаком смены власти у майя
Археологи нашли на землях майя в современной Гватемале свидетельства странного огненного ритуала. Его проведение совпало по времени с уничтожением одной из правящих династий.
Поздний классический период (600-900 годы нашей эры) стал как временем наивысшего расцвета цивилизации майя, так и последовавшего резкого упадка. В IX веке в южных частях ее ареала население резко сократилось. Люди покидали города, которые быстро ветшали.
Обычно этот упадок связывают с засухами, которые примерно с 800 года усилились в Центральной Америке и повлекли за собой голод. Впрочем, иногда, кроме климатических изменений, виновниками называют эпидемии и нашествия завоевателей.
Но, как оказалось, все эти страшные обстоятельства не подействовали на одно небольшое южное царство майя — К’анвицнал (K’anwitznal), которое, напротив, в начале IX века вступило в период процветания. Правда, начался этот период с довольно странных событий.
Кристина Гальперин (Christina Halperin) из Монреальского университета (Канада) много лет руководит раскопками археологического памятника Уканаль — так сейчас называют место, где некогда находилось царство К’анвицнал. Вместе с коллегами она опубликовала в журнале Antiquity статью, в которой связала находки, сделанные в одной из пирамид, с неожиданным подъемом К’анвицнала.
Археологи раскопали в Уканале пирамиду, высота которой при завершении строительства была более 45 метров. Для возведения верхней части пирамиды нижний ее уровень некогда перекрыли известняковыми плитами.
Под ними исследователи обнаружили фрагменты обугленных человеческих костей, а также множество украшений из нефрита и морских раковин. Например, там находилась нефритовая маска, какую обычно помещали в царскую гробницу. Но здесь это выглядело не как при нормальном захоронении, а словно кто-то все перемешал и выкинул на свалку.
Авторы работы пишут, что в хранилище находились останки четырех тел, которые, по их мнению, принадлежали членам царской семьи, похороненным ранее в другом месте. Более 1500 фрагментов нефритовых подвесок и свыше 10 000 бусин из морских раковин — довольно типичный погребальный инвентарь именно для царского захоронения майя.
Выше мы сказали, что кости подвергались воздействию огня. Сохранившиеся фрагменты свидетельствуют о том, что температура превышала 800 градусов Цельсия, то есть возгорание должно было быть очень большим и заметным.
Само по себе сожжение не являлось для майя чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые обряды, связанные с огнем, были способом почитания мертвых. Но, судя по тому, как с костями обошлись после сожжения, ритуал в К’анвицнале стал актом осквернения, разрушения.
Ученые указали, что это событие совпадает с приходом к власти в К’анвицнале нового правителя по имени Папмалиль (Papmalil). Это имя уникально для текстов южных майя, и, возможно, его носитель пришел из других земель.
Папмалиль никогда не объявлял себя именно царем К’анвицнала — рядом с его именем нигде нет специального «царского» глифа. Его именовали титулом, который обычно носили крупные военачальники.
Этот правитель известен не только тем, что прервал правящую династию в К’анвицнале. По каким-то причинам Папмалиль быстро стал крайне уважаемой фигурой среди правителей других государств майя. Известно, что он несколько раз встречался с правителем Караколя, который до этого враждовал с царями К’анвицнала.
На барельефах, изображающих обмен дарами между Папмалилем и царем Караколя, подчеркнуто, что ведущую роль при обмене играл первый. Другие свидетельства говорят о том, что этот иностранец руководил ритуалами при вступлении на трон короля Наранхо.
Несмотря на резкую смену режима, Папмалиль был довольно благодушным правителем среди хаоса мира майя IX века. Во время его правления в К’анвицнале отремонтировали многие общественные здания и начали строить новые дома, систему каналов и огромную площадку для игры в мяч — помесь спорта и ритуала.
Исследователи отметили, что процветание, которое иностранец подарил К’анвицналу в то время, когда другие царства приходили в упадок, могло быть связано с обрядом разрушения царских захоронений. Такой публичной расправой с прежними символами власти он продемонстрировал решительность, чем быстро привлек на свою сторону большинство жителей К’анвицнала.
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