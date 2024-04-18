Добросовестные экстраверты оказались чаще довольны своей работой

Такие черты личности, как добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность, оказывают влияние на удовлетворенность работой наряду с заработной платой, а уровень образования и продолжительность рабочего времени при прочих равных условиях — нет. Такие результаты показало исследование доцента факультета экономических наук ВШЭ Анны Зудиной.

Работа опубликована в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены». Удовлетворенность работой — один из важнейших факторов производительности труда. Довольные своим положением сотрудники вносят больший вклад в экономику и дольше остаются на рабочем месте. Помимо объективных факторов, таких как профессиональный статус человека, его квалификация, заработная плата и условия труда, на удовлетворенность работой влияют и индивидуальные черты личности, или некогнитивные навыки.

Их сложно наблюдать напрямую, но современные исследования показывают, что некогнитивные навыки играют большую роль в производительности труда и поведении сотрудников. Эти навыки закладываются в детстве под влиянием семьи и среды и сохраняются значительную часть жизни. Несмотря на свою устойчивость, они могут быть изменены и в зрелом возрасте при целенаправленных усилиях. Современные исследования выделяют «большую пятерку» некогнитивных навыков: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, способность приходить к компромиссу и невротизм, или эмоциональная нестабильность.

Доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Зудина изучила, как эти некогнитивные навыки влияют на удовлетворенность работой. Она опиралась на данные опроса РМЭЗ ВШЭ, в рамках которого у опрошенных оценивали уровень развития некогнитивных навыков «большой пятерки» и удовлетворенность работой: оценивались как общее впечатление человека от его работы, так и удовлетворенность условиями труда, заработной платой и перспективами профессионального роста. Выборка составила почти 12 тысяч человек.

Автор оценивала модели отдельно для мужчин и женщин, чтобы выяснить, какие факторы влияют на самооценку и восприятие работы. Наиболее значимыми факторами, влияющими на удовлетворенность работой у обоих полов, стали объективные характеристики, прежде всего квалификация человека, его рабочие обязанности и уровень зарплаты. К примеру, более высокий уровень удовлетворенности от работы по сравнению с неквалифицированными рабочими наблюдается у руководителей и высококвалифицированных специалистов. При этом выбор профессии человеком может быть связан с его личностными характеристиками.

«Некогнитивные навыки значимо связаны с профессиональным статусом. Так, наиболее высокие значения открытости, добросовестности, экстраверсии и способности договариваться характерны для руководителей и специалистов высшего уровня квалификации, они же наиболее эмоционально устойчивы. Неквалифицированные рабочие, напротив, отличаются наибольшей эмоциональной нестабильностью, а также минимальными значениями по всем остальным компонентам “большой пятерки”. Такой результат показало наше предыдущее исследование в соавторстве с Владимиром Гимпельсоном и Ростиславом Капелюшниковым», — добавляет Анна Зудина.

Уровень образования человека и количество отработанных часов не влияют на удовлетворенность работой. Для женщин, в отличие от мужчин, заработная плата играет гораздо менее значимую роль в удовлетворенности работой. По мнению, Анны Зудиной, это может быть обусловлено влиянием неявного самоотбора на определенные рабочие места и связанного с этим эффекта ненаблюдаемых параметров рабочих мест: например, для женщин приобретают особое значение удобство расположения, время в пути, возможность гибкого графика, так как на них чаще ложатся различные семейные обязанности.

Из некогнитивных навыков наибольшее влияние оказывают добросовестность, эмоциональная стабильность и экстраверсия. Эти навыки универсальны для обоих полов. Для женщин также оказалась важна открытость новому опыту, а у мужчин этот показатель не влияет на удовлетворенность работой.

Женщины с более высокими значениями открытости новому демонстрировали более высокие оценки удовлетворенности работой в целом, но более низкую удовлетворенность заработной платой. У мужчин открытость новому также вела к меньшему довольству заработной платой. Таким образом, ориентация на открытость в настоящий момент не сопровождается финансовым вознаграждением ни среди мужчин, ни среди женщин. Это может означать, что оплата труда работников, ориентированных на познание и творчество, расходится либо с их представлениями о том, чем они должны заниматься на работе, либо с желаемой отдачей от этих навыков.

Однако, отмечает исследовательница, развитые некогнитивные навыки повышают удовлетворенность от работы независимо от профессии: «Совместный анализ влияния профессии и некогнитивных навыков на удовлетворенность работой не выявил значимых различий. Добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность приносят универсальную субъективную отдачу. Личностные характеристики существенно влияют на степень удовлетворенности работой. Если работники более добросовестны и эмоционально устойчивы, то независимо от профессии будут демонстрировать большую удовлетворенность работой».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 298 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».