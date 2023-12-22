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Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Полотно итальянского живописца, написанное ориентировочно в 1517 году и хранящееся сегодня в музее Прадо в Мадриде, будоражило фантазии искусствоведов давно. Даже непрофессиональный взгляд может уловить стилистическую разницу между лицами героев на переднем плане — Девы Марии с Христом на руках, Иоанна Крестителя в образе младенца — и святого Иосифа на заднем. Поэтому многие специалисты предполагали, что в создании шедевра Рафаэлю помогали его ученики.
Так, один из исследователей творчества художника профессор Мейер цур Капеллен допустил, что нижняя часть картины и роза написаны одним из учеников мастера. Скорее всего, свой вклад внес художник по имени Джулио Романо. Еще один кандидат на эту роль — Джанфранческо Пенни. Хотя в Испании авторство Рафаэля всего полотна не оспаривали никогда.
Чтобы разрешить спор, за дело взялись ученые из университетов Брэдфорского, Ноттингемского (Великобритания) и Стэнфордского (США). Они разработали алгоритм, который позволяет определять подлинность полотен Рафаэля с точностью до 98 процентов. Исследование ученых представлено в журнале Heritage Science.
«Используя глубокий анализ, мы протестировали изображения аутентичных картин Рафаэля, чтобы научить компьютер распознавать его стиль очень подробно — начиная от мазков, цветовой палитры, растушевки и заканчивая общей композицией. Искусственный интеллект видит гораздо глубже, чем человеческий глаз: он способен оценить нечто на микроскопическом уровне», — рассказал профессор и директор Центра визуальных вычислений и интеллектуальных систем Брэдфордского университета Хассан Угайл.
В методе применен частый для нейросетей трехуровневый подход. Он брал объекты из заранее определенного набора данных с использованием обученной нейронной модели ResNet50. Затем для результатов выдачи задействовали классификатор SVM. По завершении обучения производительность модели оценивали с помощью серии тестов.
Когда ученые анализировали картину целиком, результат нельзя было назвать однозначным. Тогда они стали тестировать отдельные части. Выяснилось, что три фигуры полотна — Мадонна, Христос и Иоанн Креститель — точно написаны Рафаэлем. А вот в том, что он нарисовал святого Иосифа, машина засомневалась. Ученые предположили, что авторство этого героя «Мадонны с розой» принадлежит самому выдающемуся ученику Рафаэля — вышеупомянутому Джулио Романо.
«Большинство компьютерных исследований в области искусства, включая наше, сосредоточены на повышении уровня знаний специалистов. Результаты работы следует рассматривать не в качестве окончательно вердикта, а как шаг к улучшению понимания авторства того или иного произведения», — заявил один из соавторов исследования Дэвид Сторк из Стэнфордского университета.
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