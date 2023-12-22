  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 минут назад
Ольга Иванова
28

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

5.1

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
Рафаэль Санти «Мадонна с розой»
Рафаэль Санти «Мадонна с розой» / © Getty images

Полотно итальянского живописца, написанное ориентировочно в 1517 году и хранящееся сегодня в музее Прадо в Мадриде, будоражило фантазии искусствоведов давно. Даже непрофессиональный взгляд может уловить стилистическую разницу между лицами героев на переднем плане — Девы Марии с Христом на руках, Иоанна Крестителя в образе младенца — и святого Иосифа на заднем. Поэтому многие специалисты предполагали, что в создании шедевра Рафаэлю помогали его ученики.

Так, один из исследователей творчества художника профессор Мейер цур Капеллен допустил, что нижняя часть картины и роза написаны одним из учеников мастера. Скорее всего, свой вклад внес художник по имени Джулио Романо. Еще один кандидат на эту роль — Джанфранческо Пенни. Хотя в Испании авторство Рафаэля всего полотна не оспаривали никогда.

Чтобы разрешить спор, за дело взялись ученые из университетов Брэдфорского, Ноттингемского (Великобритания) и Стэнфордского (США). Они разработали алгоритм, который позволяет определять подлинность полотен Рафаэля с точностью до 98 процентов. Исследование ученых представлено в журнале Heritage Science.

«Используя глубокий анализ, мы протестировали изображения аутентичных картин Рафаэля, чтобы научить компьютер распознавать его стиль очень подробно — начиная от мазков, цветовой палитры, растушевки и заканчивая общей композицией. Искусственный интеллект видит гораздо глубже, чем человеческий глаз: он способен оценить нечто на микроскопическом уровне», — рассказал профессор и директор Центра визуальных вычислений и интеллектуальных систем Брэдфордского университета Хассан Угайл.

В методе применен частый для нейросетей трехуровневый подход. Он брал объекты из заранее определенного набора данных с использованием обученной нейронной модели ResNet50. Затем для результатов выдачи задействовали классификатор SVM. По завершении обучения производительность модели оценивали с помощью серии тестов.

Когда ученые анализировали картину целиком, результат нельзя было назвать однозначным. Тогда они стали тестировать отдельные части. Выяснилось, что три фигуры полотна — Мадонна, Христос и Иоанн Креститель — точно написаны Рафаэлем. А вот в том, что он нарисовал святого Иосифа, машина засомневалась. Ученые предположили, что авторство этого героя «Мадонны с розой» принадлежит самому выдающемуся ученику Рафаэля — вышеупомянутому Джулио Романо.

«Большинство компьютерных исследований в области искусства, включая наше, сосредоточены на повышении уровня знаний специалистов. Результаты работы следует рассматривать не в качестве окончательно вердикта, а как шаг к улучшению понимания авторства того или иного произведения», — заявил один из соавторов исследования Дэвид Сторк из Стэнфордского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Панические атаки и тревожность: как распознать и справиться
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Космические гирлянды: скопления галактик и крупномасштабная структура Вселенной
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Дек
700
Морские твари мезозоя
Зануда
Санкт-Петербург
Фестиваль
23 Дек
950
Научная елка WOW! HOW? 2023
Культурный центр ЗИЛ
Москва
23 Дек
1000
Чудо в Земле обетованной: как разбогатеть в пустыне без нефти?
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Луна и астрономия
Дом творчества Переделкино
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Полярные сияния: что это такое и как их наблюдать
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Русская медицина
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Новогодние традиции старой Москвы
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:54
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
Вчера, 15:16
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
Вчера, 14:18
Юлия Трепалина

Веселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники

Романтическая атмосфера и эйфория в Рождество могут способствовать повышенному травматизму у сильной половины человечества, предостерегли немецкие медики. Они выяснили, что в эти праздничные дни среди живущих в Германии мужчин возрастает число обращений в больницы по поводу перелома полового члена.

Медицина
# мужчины
# Пенис
# половой орган
# праздники
# Рождество
# секс
# травма
19 декабря
Алиса Гаджиева

Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли железного века

Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.

Археология
# Ближний Восток
# Вавилон
# геомагнитное поле
# Железный век
# Левант
# магнитное поле Земли
# Месопотамия
Вчера, 07:54
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
Вчера, 15:16
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
6 декабря
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

    13 минут назад

  2. В ПНИПУ изучили совместную работу аккумулятора и водородного топливного элемента для электромобилей

    42 минуты назад

  3. Умер Алексей Старобинский, стоявший у истоков открытия излучения Хокинга и гипотезы инфляции

    2 часа назад

  4. «Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

    2 часа назад
Выбор редакции

«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым

2 часа назад

Последние комментарии

Алексей Малащев
21 минута назад
Максим Громов, 20$ нет. Есть 10$, 30$, 60$, ...

Неотличимы от фотографий: какие изображения может генерировать новая модель Midjourney V6Неотличимы от фотографий: какие изображения может генерировать новая модель Midjourney V6

Иван Колупаев
37 минут назад
Александр Березин, он там много кем был )) Но "Доктор" если верить википедии и фанатским сайтам, это всего лишь "прозвище взятое им в 8-летнем

Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании 

Александр Березин
2 часа назад
Никита Папшев, нет, перевод, разумеется, не машинный. Персонаж действительно был врачом.

Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании 

Александр Березин
2 часа назад
Сергей Гончарик, да нет конечно. А что навело на такую мысль?

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назадЗвезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Сергей Гончарик
3 часа назад
Миллионы лет с миллиардами не перепутали?

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назадЗвезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Дмитрий GF
3 часа назад
Иван Колупаев, жизнь отравить смогут.

Американские ВМС получили беспилотную подлодку OrcaАмериканские ВМС получили беспилотную подлодку Orca

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Искусство привлечения внимания к заурядному событию. Великая сила заголовка!

Зуб мегалодона впервые изучили нетронутым на дне океанаЗуб мегалодона впервые изучили нетронутым на дне океана

Андрей
7 часов назад
Arter Karakhanyan, нормальные темпы при таких оборотах и капитализации компаний Илона. Разрешение дадут раньше, через полгода "гонка за кресло"

SpaceX провела статическое огневое испытание двигателей Starship перед третьим полетомSpaceX провела статическое огневое испытание двигателей Starship перед третьим полетом

Никита Папшев
8 часов назад
Ох уж этот машинный перевод статьи. врач.

Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании 

Иван Колупаев
12 часов назад
Sam Dowson, со скоростью 8 узлов они очень долго будут подбираться к подводному мировому господству.

Американские ВМС получили беспилотную подлодку OrcaАмериканские ВМС получили беспилотную подлодку Orca

katauri morningstar
16 часов назад
Построить экран по технологии космического паруса. Эм,так это и получится космический парус,любопытно как его планируют удерживать на заданной

В космос захотели отправить огромный «зонтик», чтобы спасти Землю от глобального потепленияВ космос захотели отправить огромный «зонтик», чтобы спасти Землю от глобального потепления

Sam Dowson
17 часов назад
Для полноты статистической картины не хватает данных по разрыву стенок влагалища у женщин. Тем же пенисом, особенно при межрассовых половых

Веселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздникиВеселого Рождества: врачи предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники

Leonid Chernikov
18 часов назад
Бред, кто считает так-же?

Зоологи выяснили, почему у большинства собак темные глазаЗоологи выяснили, почему у большинства собак темные глаза

Анатолий Лещинский
18 часов назад
Гена Пастухов, ваши додумались напасть на соседей.

Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего СредневековьяВоссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья

Sam Dowson
18 часов назад
"для достижения подводного морского господства в ... оспариваемых водах" - вот так и лезут на рожон везде и всюду. Господства им подавай. Как старухе

Американские ВМС получили беспилотную подлодку OrcaАмериканские ВМС получили беспилотную подлодку Orca

Sam Dowson
18 часов назад
Среди складок и отложений жира ни один сперматозоид не поймёт в какую сторону надо плыть. Пока туда-сюда по лабиринтам, и уже израсходовал весь

Каждый лишний сантиметр в талии повлиял на способность женщин забеременетьКаждый лишний сантиметр в талии повлиял на способность женщин забеременеть

Sam Dowson
18 часов назад
Иван Колупаев, у этого беса видимо желчный стаз на его 2й родине. Там нельзя, полицаи нагрянут по айпишнику и упекут в подобающее место) А здесь пока

Секвенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцевСеквенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцев

Sam Dowson
19 часов назад
"в подобающих для этого местах" - ну-ка ну-ка, поведай нам о тех подобающих местах, где ты изливаешь свои неевропейские мокренькие мыслишки))

Секвенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцевСеквенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцев

Татьяна Дольче
19 часов назад
Гульназ Салахова, Это фикция! Фантастика.

Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании Трансляция сериала «Доктор Кто» в праздники снизила смертность в Великобритании 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить