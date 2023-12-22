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2 часа назад
Дарья Сидельникова
125

Даже небольшое затягивание с ужином и завтраком оказалось угрозой сердцу

3.9

Крепкое здоровье зависит не только от качества и количества съеденных продуктов, но и от четкого режима питания. По словам ученых, слишком долгое ожидание первого или последнего приема пищи может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Медицина
# рацион
# режим питания
# сердечно сосудистые заболевания
# ужин
ужин
Время приема пищи оказалось не менее важным, чем ее качество / © Pablo Merchán Montes, Unsplash

В прошлом году ученые из Женской больницы имени Бригама (США) установили, что люди, которые ели позже в течение дня, в целом сжигали калории медленнее и имели генетические изменения, заставлявшие организм запасать больше липидов. Это, в свою очередь, способствовало увеличению количества жира в организме. 

В другом исследовании говорилось, что диабетики, евшие только с полудня до 20:00, потеряли больше веса, чем те, кто сидел на обычной диете с ограничением калорий. А исследование на мышах, проведенное в 2022 году, показало, что принуждение грызунов есть только тогда, когда они наиболее активны, увеличило продолжительность жизни на 35%.

Теперь европейские ученые проанализировали данные проспективного когортного исследования взаимосвязи между питанием и здоровьем, моделей питания и предикторов нутритивного статуса NutriNet-Santé. В нем специалисты изучили связь между питанием и здоровьем на примере 175 тысяч французов. Не подходящих по возрасту и образу жизни в новое исследование не включили. В результате остались 103 389 человек. Из них 79% — женщины, средний возраст — 42 года. Результаты опубликовали в журнале Nature Communications.

Время и количество приемов пищи оценивали на основе повторяющихся 24-часовых записей. Также ученые построили многомерные модели пропорциональных рисков Кокса, чтобы рассмотреть их связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом, ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными патологиями в частности.

Авторы исследования пришли к выводу, что каждый час задержки завтрака повышал риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Значит, если один человек впервые ест в семь утра, а другой — в 10, у второго риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18% выше.

Время ужина оказалось еще важнее: поздний прием пищи (после девяти вечера) повышал вероятность цереброваскулярных заболеваний (инсульта и аневризмы) на 28% по сравнению с теми, кто ел до восьми вечера.

Также ученые установили, что более длительная продолжительность ночного голодания — время между последним приемом пищи дня и первым приемом пищи следующего дня — связана со снижением риска цереброваскулярных заболеваний. 

Ученые планируют проверить, будут ли такие же результаты в других когортах и исследованиях. Они надеются, что смогут определить факторы, снижающие риск развития болезней сердца с помощью режима питания.

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Медицина
# рацион
# режим питания
# сердечно сосудистые заболевания
# ужин
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