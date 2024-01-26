Ученые узнали, зачем нелетающим динозаврам были нужны «крылья»

Палеонтологи долго не могли понять, как не умеющие летать динозавры могли использовать свои передние конечности, покрытые перьями, — из-за схожести с настоящими крыльями их называют протокрыльями. Чтобы пролить свет на этот вопрос, исследователи из Южной Кореи создали «Робоптерикса» — настоящего робота-динозавра, имитирующего движения двуногого «крылатого» каудиптерикса (Caudipteryx), который «охотился» на живых кузнечиков.

Многие динозавры были пернатыми: даже нелетающие ящеры могли иметь оперение по всему телу и на хвосте. У некоторых даже были небольшие протокрылья, покрытые жесткими перьями, похожими на контурные — те, что встречаются сегодня в крыльях и хвостах современных птиц. Контурные перья покрывают все тело последних и имеют хорошо развитый плотный стержень. Такие перья сильно отличаются от пуховых, мягких.

Сегодня известна единственная группа динозавров, которая имела контурные перья, необходимые для полета. Это пеннорапторы (Pennoraptora), жившие в юрский период. У них тоже были протокрылья, функции которых до сих пор остаются неясными, ведь летать они не умели. На этот счет выдвинуто много гипотез. Согласно одной из них, такие протокрылья помогали ящерам охотиться, пугая добычу, чему способствовало и возможное яркое оперение. Подобную тактику используют и современные птицы, например калифорнийская земляная кукушка или многоголосый пересмешник. Известно, что контрастное оперение может устрашить «противников».

В этом видео показаны способы, которыми каудиптерикс мог пугать свою добычу. Стрелка указывает на кузнечика / © phys.org

Чтобы проверить это предположение, ученые из Сеульского национального университета (Южная Корея) создали настоящего робота «Робоптерикса» — морфологическую модель двуногого динозавра каудиптерикса (Caudipteryx), по размерам напоминающего современных павлинов.

Описание движений робота. Металлический корпус его был покрыт черным войлоком. Голова сделана из черного полистирола / © www.nature.com

Эти динозавры жили 120-125 миллионов лет назад на северо-востоке Китая. Название ящера переводится как «хвостатое перо», поскольку на его хвосте были длинные перья — до 20 сантиметров в длину, располагавшиеся веером. Каудиптериксы не умели летать: «крылья» были слишком короткими для полета, а перья на них были прямые и симметричные (чтобы летать, нужна асимметричная форма пера).

Ученые оснастили «Робоптерикса» двигателями и запрограммировали на имитацию движений крыльев и хвоста, как у рыжехвостой мухоловки — представительницы вида воробьиных птиц, дальних родственников пеннорапторов. Еще в эксперименте «участвовали» настоящие живые кузнечики. Они принадлежат к древнему отряду прямокрылых, которые, вероятно, существовали уже во времена пеннорапторов.

Эксперимент показал, что кузнечики выбегали из укрытия в 90 процентах случаев, когда «Робоптерикс» полноценно махал своими «крыльями», и лишь в 35 процентах, когда он слегка сгибал эти крылья. Кроме того, к успеху «возрожденного из пепла» каудиптерикса способствовали белые контрастные пятна на крыльях и хвосте (кузнечики убегали чаще, когда ученые делали крылья и хвост «Робоптерикса» пятнистыми).

Результаты исследования представлены в журнале Scientific Reports.

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