В ТюмГУ изучили образ города в телесериалах

Литературоведы Социально-гуманитарного института ТюмГУ исследовали динамику образа города в телепроектах 1980-2020-х годов, что позволяет характеризовать телевизионный сериал не просто как источник развлечения, но социальный и национальный проект, претендующий на одну из доминантных позиций в современной культуре.

Телевизионные сериалы, бесспорно, можно назвать особой приметой массовой культуры рубежа XX-XXI веков, значимым культурным явлением. Сегодня на их производство затрачиваются впечатляющие бюджеты: например, в девять миллионов долларов за эпизод оценивается восьмой сезон ситкома «Друзья», а выпуск каждой серии фэнтезийного эпоса «Дом Дракона» обходится в 20 миллионов долларов.

Сериалы снимаются крупными режиссерами, сделавшими себе имя в «большом» кино: так, под руководством Мартина Скорсезе создана музыкальная драма «Винил»; Стивеном Содербергом срежиссированы все 20 эпизодов сериала «Больница Никербокер». Для участия в них приглашаются всемирно известные актеры: в главных и второстепенных ролях в сериалах появлялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Венсан Кассель, Мадс Миккельсен, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Мерил Стрип и другие.

Качественный сериал зрелищен, подобно блокбастеру («Игра престолов», «Игра в кальмара»), и концептуален, как «авторское кино» («Твин Пикс»; «Карточный домик»). Ключевой тенденцией в телесериалах рубежа XX-XXI веков становится репрезентация пространственных образов, которые позволяют не только показать географический и культурный колорит, но и продемонстрировать отчетливую связь телепроекта с реальностью.

Среди топосов, наиболее активно осваиваемых сериалом, выделяется город: в теленовеллах город не только испытывает героев, но и отвечает мироощущению современного зрителя, переживающего социальное сиротство и иллюзорность человеческих чувств и отношений. Статья «Сериал в большом городе: геопоэтика теленовеллы 1980-2020-х годов» литературоведов СоцГум ТюмГУ Ларисы Кисловой, Татьяны Рацен, Светланы Драчевой вышла в журнале «Научный диалог».

В статье на основе геопоэтического подхода анализируется корпус российских и зарубежных телесериалов, в которых город репрезентирован как культурно-географический ландшафт. Новизна исследования обусловлена тем, что в статье, охватывающей свыше 80 теленовелл, снятых в США, Канаде, Франции, Мексике, Бразилии, Турции, Австралии и России в период с 1978 по 2023 годы, город анализируется как географический образ и пространственный миф, основывающийся на реальности наблюдаемых объектов и на сложившихся стереотипах, но также учитывающий интересы потенциальных потребителей.

Участие в формировании современного облика медиакультуры и ее потребителя, зачастую их парадоксальных характеристик, производство, распространение и утверждение символов и смыслов, влияющих на картину мира современного человека, создание альтернативной реальности, поддерживающей зрителя в состоянии эскапизма, позволяют рассматривать сериал среди важнейших социальных и культурных проектов, что обусловливает актуальность исследования.

Так в сериалах-новеллах «Твин Пикс», «Бандитский Петербург» город напоминает, скорее, пространственную западню, невидимую паутину, в ее сетях оказываются и вымышленные герои, и реальные телезрители; на тех и других влияет магия замкнутого пространства. Депрессивные дворы-колодцы Петербурга («Бандитский Петербург»), блеск престижного района Нью-Йорка («Манхэттен»), красный песок Австралии и мутные каналы Бангкока («Бангкок Хилтон») – реальные приметы нереального мира. Говорить об образе города в этих теленовеллах как о достоверном невозможно, поскольку город в подобных телепроектах зачастую условен, нейтрален и представлен только как некая форма организации пространства.

Напротив, в «Сексе в большом городе» Нью-Йорк – персонаж наряду с его героями. Это первый городской сериал: его пространство диктует «стратегию и манеру поведения героев», «создает ауру, характер, темп киноповествования». Город здесь принципиально отличен от городов, изображенных в американских телесериалах-предшественниках: если Даллас («Даллас»), Санта-Барбара («Санта-Барбара»), Манхэттен («Манхеттен») и другие – условная сюжетная декорация, то образ Нью-Йорка выступает как форма характеристики героя и тесно связан с тем, что происходит с ним в телесериале. В связи с этим можно сказать, что город в сериале способствует позиционированию истории о типичном жителе именно Нью-Йорка.

При всей растиражированности и популярности образа Нью-Йорка, этот город представлен в сериале абсолютно реальным и осязаемым. И когда Кэрри, Шарлотта, Миранда или Саманта вдруг оказываются в Атлантик-Сити, Лос-Анджелесе и даже Париже, тоска по Нью-Йорку немедленно гонит их обратно. Когда очарование Лос-Анджелесом исчезает, Кэрри понимает, что декорации Голливуда превращают этот мегаполис в искусственный, а счастливыми и богатыми жители Лос-Анджелеса на самом деле притворяются.

Дорогие дома принадлежат небольшой группе избранных, предметы роскоши – всего лишь подделка, а кофе, не содержащий кофеина, – абсолютный суррогат бодрящего напитка, как и сам Город Ангелов – суррогат беззаботности и благополучия. Осознав, что ветер вовсе «не дует с запада на восток», Кэрри стремится в любимый Нью-Йорк, где, как ей представляется, все настоящее.

Проведя исследование, ученые пришли к выводу, что стремление охватить значительную зрительскую аудиторию способствует тому, что сегодня в телесериалах воссоздается корпус общих принципов, претендующих на позитивное массовое восприятие: определенные ответы на конкретные вопросы, стереотипы, предпочитаемые общественным сознанием, четкая структурированность, ориентированность на чувственное восприятие и сентименталистские тенденции, упрощенность и определенный схематизм в построении сюжетов и создании характеров.

Таким образом, город в телесериалах становится в определенном смысле индикатором при построении узнаваемой картины мира, обусловливающей сегодня абсолютную востребованность телепроектов. Телесериалы воссоздают национальную картину мира, транслируя этническую специфику и знакомя телезрителя с особенностями жизни человека в том или ином географическом пространстве. Следовательно, можно утверждать, что в эпоху доминирования постмодернистских концепций телесериал по-прежнему остается традиционалистской формой искусства.

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ТюмГУ 248 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.