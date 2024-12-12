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Приматологи впервые увидели, как самцы черных ревунов усыновили осиротевших младенцев
Аргентинские исследователи впервые наблюдали, как двое взрослых самцов черных ревунов стали приемными родителями для двух осиротевших детенышей — биологи назвали их Панчо и Рита. Младенцы рано потеряли матерей, но заботу о них взяли на себя самцы, что случается редко. Они много носили их на спине, вместе ели, отдыхали и изучали окрестности леса. Приемным отцам удалось продлить жизнь детенышей как минимум на месяц.
Считается, что забота о потомстве у млекопитающих обычно разделена непропорционально. Самки долго вынашивают и выкармливают своих детенышей, в то время как самцы, не всегда уверенные в собственном отцовстве, зачастую только защищают возможное потомство, но этот вклад относительно небольшой. Прямая забота со стороны самцов — редкое явление, которое встречается, по разным оценкам, у 5-10% видов млекопитающих.
Однако в случае, когда самка-мать умирает, ребенок остается сиротой. Тогда уход за ним перенимают другие самки в группе — биологи рассматривают это как усыновление. Такое поведение фиксировали у многих приматов: шимпанзе, макак-резусов и различных паукообразных обезьян и прочих. Закономерно, что подобных наблюдений за самцами крайне мало — усыновление замечали у павианов-анубисов, верветок, некоторых игрунок и саковых обезьян.
Приматологи из Аргентины недавно впервые увидели, как двое взрослых самцов черных ревунов (Alouatta caraya) из двух групп усыновили осиротевших младенцев. За приматами ежедневно наблюдали в лесу на севере страны — систематические исследования там ведут с 1984 года, за это время биологи выделили примерно 30 разных групп этих паукообразных обезьян. Новые данные получили в марте-апреле 2022 года (группа № 1) и марте-июне 2023 года (группа № 2). О судьбе приемных детенышей приматологи рассказали в статье, опубликованной в журнале Primates.
Двое младенцев — Панчо и Рита — потеряли матерей в возрасте 6±1 и 11 месяцев соответственно. Одну до смерти загрызли собаки, а другая умерла по неизвестной причине, исследователи нашли только клок ее шерсти. Заботу о Панчо перенял взрослый самец Хуанчо. Из 15 часов наблюдений половину времени он носил младенца на спине, они часто спали рядом, а когда Панчо исследовал окружающий лес, то старался не отходить далеко от Хуанчо. Двадцатого апреля 2022 года малыш пропал, биологи не смогли его найти и предположили, что Панчо умер.
За Ритой биологи следили дольше — 42 часа. Из них более 25 часов она проводила на спине самца Саймона — так они прошагали в общей сложности 1,6 километра. Обезьяны вместе ели листья, спали, а когда Рита играла с другими молодыми ревунами, то издавала «му», на которое отвечал Саймон. Он удочерил Риту 22 апреля 2023 года, а 12 июня приматологи нашли в лесу ее тело. Вероятно, она погибла в межгрупповой стычке, поскольку на губах нескольких самцов (включая Саймона) обнаружились свежие раны.
Несмотря на печальный исход, забота самцов черных ревунов, о которой впервые заявили биологи, вероятно, продлила жизнь детенышей как минимум на месяц. Обычно самки кормят молоком своих детей 9-12 месяцев, при этом возраст их смерти — в среднем пять месяцев. Возможно, именно младенчество было главной причиной их гибели: самцы не могли кормить молоком и, вероятно, не сумели обеспечить полноценную заботу матери. Стратегия ухода за сиротами, как предположили авторы статьи, могла работать на выживание группы, но все равно остается неясным, почему Хуанчо и Саймон решили опекать Панчо и Риту.
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