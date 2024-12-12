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Психологи опровергли мнение, что женский оргазм зависит от мыслей
Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.
Поскольку оргазм важен для физического и психологического благополучия человека, многие современные исследования посвящены именно этой теме. Авторы недавних научных работ показали, что клитор не только позволяет женщине испытать удовольствие, но и помогает повысить шанс зачатия, а также вывели формулу мужского оргазма.
Специалисты из Эссекского университета в Великобритании в числе первых изучили женский здоровый оргазм, то есть такой, который возникает в норме, а не при наличии патологий. Они обнаружили, что ключевую роль в его наступлении играет интероцепция — свойство человеческого организма, позволяющее реагировать на внутренние сигналы тела и осознавать, что с ним происходит. Результаты исследования опубликовал научный журнал Brain Sciences.
Когда у человека низкий уровень интероцепции, он может не понимать, что замерз, устал или голоден, пока не дойдет до крайности. Множество рецепторов, расположенных во внутренних органах, в норме «сообщают» о нашем состоянии, а мы прислушиваемся к сигналам тела и ведем себя так, чтобы уменьшать дискомфорт и не выходить из строя.
Авторы статьи измерили уровень интероцепции у 360 женщин, которые также рассказали о своем сексуальном опыте. Те респондентки, кому было свойственно лучше осознавать внутренние сигналы тела, например сердцебиение, дыхание и реакцию на чувственные прикосновения, испытывали оргазмы на 20% чаще, чем женщины с более низким уровнем интероцепции, и на 20% чаще ощущали удовлетворение после полового акта с партнером или мастурбации.
«Наше исследование демонстрирует, что женщинам нужно переключаться с мыслей на тело, чтобы получать более частые и удовлетворяющие оргазмы. <…> Лучшее понимание того, как женщина достигает оргазма, может улучшить ее самочувствие, а также повысить удовлетворенность отношениями, причем и у самой женщины, и у ее партнера. Поэтому важно доверять внутренним ощущениям тела женщины во время сексуальных контактов», — подытожили исследователи.
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Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.
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