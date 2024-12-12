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6 часов назад
Полина Меньшова
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Психологи опровергли мнение, что женский оргазм зависит от мыслей

5.3

Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.

Психология
# восприятие
# женский оргазм
# оргазм
# тело
Кадр из сериала «Жирным шрифтом»
Кадр из сериала «Жирным шрифтом» / © Freeform

Поскольку оргазм важен для физического и психологического благополучия человека, многие современные исследования посвящены именно этой теме. Авторы недавних научных работ показали, что клитор не только позволяет женщине испытать удовольствие, но и помогает повысить шанс зачатия, а также вывели формулу мужского оргазма.

Специалисты из Эссекского университета в Великобритании в числе первых изучили женский здоровый оргазм, то есть такой, который возникает в норме, а не при наличии патологий. Они обнаружили, что ключевую роль в его наступлении играет интероцепция — свойство человеческого организма, позволяющее реагировать на внутренние сигналы тела и осознавать, что с ним происходит. Результаты исследования опубликовал научный журнал Brain Sciences.

Когда у человека низкий уровень интероцепции, он может не понимать, что замерз, устал или голоден, пока не дойдет до крайности. Множество рецепторов, расположенных во внутренних органах, в норме «сообщают» о нашем состоянии, а мы прислушиваемся к сигналам тела и ведем себя так, чтобы уменьшать дискомфорт и не выходить из строя.

Авторы статьи измерили уровень интероцепции у 360 женщин, которые также рассказали о своем сексуальном опыте. Те респондентки, кому было свойственно лучше осознавать внутренние сигналы тела, например сердцебиение, дыхание и реакцию на чувственные прикосновения, испытывали оргазмы на 20% чаще, чем женщины с более низким уровнем интероцепции, и на 20% чаще ощущали удовлетворение после полового акта с партнером или мастурбации.

«Наше исследование демонстрирует, что женщинам нужно переключаться с мыслей на тело, чтобы получать более частые и удовлетворяющие оргазмы. <…> Лучшее понимание того, как женщина достигает оргазма, может улучшить ее самочувствие, а также повысить удовлетворенность отношениями, причем и у самой женщины, и у ее партнера. Поэтому важно доверять внутренним ощущениям тела женщины во время сексуальных контактов», — подытожили исследователи.

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Психология
# восприятие
# женский оргазм
# оргазм
# тело
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Комментарии

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1 Комментарий
Андрей Коломиец
Андрей Коломиец
10 минут назад
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0
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Приберитесь в комнате, особенно уберите источники разных запахов (желательно любых, свечи и прочее тоже нравятся не всем). Часика за полтора легко перекусите, выпейте пол кружки воды. Подготовьте тела в ванной. Потом переходите к прелюдии (поцелуи, легкие (зависит от вкуса) поглаживания, шепот в ушко и тп). Когда дама достаточно разогрелась, завязывайте ей глаза, да и вообще лучше убрать любой яркий свет. Скорее всего вы знаете, что делать дальше
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Психологи опровергли мнение, что женский оргазм зависит от мыслейПсихологи опровергли мнение, что женский оргазм зависит от мыслей

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1 час назад
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den ger
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Alexandr Muravev
2 часа назад
Вячеслав, круууто. В мобиле оптика. А куда в айфон оптический кабель втыкать, не подскажете? (Если не поняли сарказма, речь шла про мобильный

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Alexandr Muravev
2 часа назад
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Shaia Labeouf
2 часа назад
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Pavel Roderik
2 часа назад
Ахах Китай аха скааа. Там интернет есть но его в тоже время и нет. Он ещё хуже чем самый первый интернет домашний через стационарный телефон)

Инфографика: страны с самым быстрым мобильным интернетомИнфографика: страны с самым быстрым мобильным интернетом

Arkady Kolbenev
2 часа назад
А как насчёт курильщиков обычных сигарет? Видимо совсем пропали за тот же период? И какой процент среди всех курильщиков составляют вейперы?

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Konstantin Shaitan
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Pacman
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