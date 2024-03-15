  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Игорь Байдов
10

Самки шимпанзе играют со своими детенышами чаще в голодные времена, чем в сытые

3.3

Социальные игры для детенышей шимпанзе — важнейший элемент физического и психологического развития. С ними играют практически все члены группы. На протяжении десяти лет американские приматологи наблюдали за играми этих животных в дикой природе. Ученые выяснили: когда в сообществе не хватало пищи, многие шимпанзе переставали заниматься молодыми особями, чтобы не растрачивать энергию, но не матери. Самки не только продолжали играть со своими детенышами, но и делали это гораздо чаще, чем в сытые времена. Исследователи объяснили почему.

Биология
# животные
# забота
# игры
# обезьяны
# приматы
# шимпазе
Самка шимпанзе
Самка шимпанзе во время игры со своим детенышем. Снимок сделан в Национальном парке Кибале в Уганде / © Kris Sabbi, Tufts University

Для высших приматов (людей и человекообразных обезьян) характерны длинное детство и продолжительная родительская забота. Например, детеныши шимпанзе зависят от матери в течение первых нескольких лет жизни. Даже когда они достигают возраста четырех-пяти лет, зачастую продолжают жить рядом с мамой и кормиться ее молоком.

Одно из главных проявлений заботы о потомстве у шимпанзе (и других высших приматов) — социальные игры, которые включают в себя в том числе щекотку и догонялки. Игры начинаются в младенчестве и достигают пика в юности, в них участвуют члены группы практически всех возрастов: детеныши играют с другими детенышами или взрослыми (иногда и взрослые играют между собой).

Во время игровых взаимодействий детеныши учатся владеть своим телом, развивают двигательные и социальные навыки. Иными словами, игры необходимы им, чтобы правильно развиваться физически и психологически.

Команда приматологов из США под руководством Зарин Мачанда (Zarin Machanda) из Университета Тафтса на протяжении десяти лет изучала социальные взаимодействия внутри группы из 60 диких восточных шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающих в Национальном парке Кибале в Уганде. Всего с 2010 по 2019 год ученые задокументировали 3891 игровую ситуацию — как между взрослыми шимпанзе, так и между взрослыми и детенышами.

Главной задачей, которую перед собой ставили исследователи, было выяснить, как в группе шимпанзе будут проходить игры в случае изобилия пищи и ее недостатка. День, в котором наблюдалась хотя бы одна игра, считался «игровым».

Когда в сообществе приматов пищи было в достатке, 97 процентов «сытых дней» были «игровыми», то есть фиксировался по крайней мере один случай игры в 97 процентах дней наблюдения. Когда же становилось мало, количество «игровых» дней резко сокращалось: только 38 процентов дней «голодного времени» были «игровыми».

Самки шимпанзе играют со своими детенышами, даже когда наступают тяжелые времена

В период нехватки пищи количество социальных игр внутри сообщества уменьшалось и возрастало с увеличением доли высококачественных фруктов в рационе. Это говорит о том, что взрослые особи участвовали в играх, лишь когда у них появлялась для этого энергия. При пищевом стрессе шимпанзе, как правило, проводят много часов в одиночестве, чтобы избежать борьбы за пищу внутри группы.

Однако Мачанда и ее коллеги заметили кое-что странное. Оказалось, во время нехватки еды самки шимпанзе не только продолжали играть со своими детенышами, но и делали это гораздо чаще, чем в период пищевого изобилия.

«Из всех членов сообщества самкам требуется больше еды, потому что они заботятся о потомстве, то есть расходуют много энергии. У нас вызвало удивление, что матери продолжают заниматься детенышами, тратить на них свою драгоценную энергию вместо того, чтобы обеспечить себя пропитанием», — пояснила Крис Сабби (Kris Sabbi), один из авторов исследования.

Ученые объяснили, что, когда в группе шимпанзе пищи становится мало и многие животные проводят время в одиночестве, то есть перестают уделять внимание молодым особям, самки часто принимают на себя роль единственных социальных партнеров для детенышей. В результате матери проводят еще больше времени в играх со своими чадами, чтобы восполнить недостаток общения со сверстниками и другими взрослыми.

Тот факт, что самки продолжают играть со своими малышами в ущерб себе, говорит о том, насколько для них важно развитие детенышей. Такая жертва — скрытая цена материнства у шимпанзе.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# животные
# забота
# игры
# обезьяны
# приматы
# шимпазе
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Мар
Бесплатно
Щурово: поселения и могильники I тысячелетия н.э.
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
16 Мар
600
Экскурсия в РКК «Энергия»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Берестяные грамоты и крокодилы: тайны древнего Новгорода
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Квантовая физика — от головоломки до технологий
ВЭБ
Москва
Лекция
16 Мар
600
Философская герменевтика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Мар
1000
Сны и то, чем они кажутся
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
16 Мар
500
Экспериментальная археология и живая история
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Верблюд: происхождение, эволюция, дружба с человеком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Мар
600
Страдающее Средневековье: новые парадоксы сакрального искусства
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:40
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
Вчера, 16:35
Александр Березин

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.

С точки зрения науки
# NASA
# SpaceX
# StarShip
# Super Heavy
# Илон Маск
# космическая гонка
# Роскосмос
Выбор редакции
Позавчера, 18:12
Юлия Трепалина

Американцу грозит срок за эксперименты с выведением гибрида архара для охоты

В США владелец ранчо провернул целую схему, чтобы незаконно вывести гибрид горного барана небывалых размеров для продажи таких животных охотничьим хозяйствам. Теперь ему грозят внушительный штраф и тюремный срок.

Биология
# гибрид
# горный баран
# дикие животные
# овцы
# охота
# преступление
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
Вчера, 16:35
Александр Березин

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.

С точки зрения науки
# NASA
# SpaceX
# StarShip
# Super Heavy
# Илон Маск
# космическая гонка
# Роскосмос
Выбор редакции
Позавчера, 12:40
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Лингвисты разобрались, как субтитры влияют на просмотр видео на иностранном языке

    2 минуты назад

  2. Самки шимпанзе играют со своими детенышами чаще в голодные времена, чем в сытые

    8 минут назад

  3. В НИЯУ МИФИ предсказали строение новых двумерных углеродных материалов

    2 часа назад

  4. В ПНИПУ разработали устройство для добычи нефти в осложненных условиях

    3 часа назад
Выбор редакции

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Вчера, 16:35

Последние комментарии

Никто
12 минут назад
Магомед, я тебе вопрос задал, а ответа не получил. Понятно почему. Потому что сказать нечего. У Саудитов пока нет НИЧЕГО, КРОМЕ НЕФТЕДОЛЛАРОВ.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Виктор Ларионов
22 минуты назад
Dmitriy, поживём - увидим8-) Смотря на подрастающее поколение, предпосылочки всё же есть...

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

ראובן פיאטיגורסקי
23 минуты назад
Общие слова. Ни слова по делу. Явное загрязнение воздуха.

С информационной перегрузкой предложили бороться так же, как с загрязнением воздухаС информационной перегрузкой предложили бороться так же, как с загрязнением воздуха

Иван Колупаев
44 минуты назад
Ярик, ну надо же какая интересная у вас жизнь🙄 Да никуда канал не делся расслабьтесь. Автор впрочем на меня обиделся и просил не заглядывать. Но

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Ярик Лизогубов
49 минут назад
Ха, вот это круто, новая космическая гонка на носу. Хм, за жизненное пространство на Земле нужно повоевать, а на Марс нужно просто прилететь и

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Иван Колупаев
56 минут назад
Артур, сайт создан https://flatstudio.co/story зарубежной студией так-то 😊 офис у которой где-то в Португалии. Пусть там и полно наших бывших соотечественников

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Никто
58 минут назад
Мин, не знаю, сколько тебе лет и кто ты... Про олигархов вопрос отдельный, спор на этой ветке несколько о другом. "Мы в жопе" "Мы" это кто и в чём? я не

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Артур Атоян
1 час назад
Добрый, это необязательно означает недостаток в размерах одного конкретного органа — фигурально, в широком смысле, это означает большие

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Anatolii M.
1 час назад
Василий, а то что себестоимость этой нефти намного меньше! И как ты думаешь где техники легче проехать по болотам сибирским, или по пустыне?!

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Артур Атоян
1 час назад
Dmitriy, наша технологическая отсталость очевидна даже на этом сайте: чтобы ответить на Ваш комментарий, мне пришлось в ручном режиме и не через один

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Anatolii M.
1 час назад
Раиса, это не нефтяное счастье! Это правильный рассудок и правильно правление государством! Нефть у их Скоро кончится и они об этом знают поэтому и

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Никто
1 час назад
ренат, не знаю. Знаю, что у нас доходы населения гораздо ниже, чем в Питере. Поэтому многие едут отсюда на заработки в Москву, Питер. И там заработали

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Артур Атоян
1 час назад
Boris, зависит от того, сохранится ли вектор силы достаточно длительное время. 37-ой год наступил не сразу и сожрал не всех, но да: «товарищи» жрали и

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Никто
1 час назад
Эльдар, ах да, дороги, сельское хозяйство. Мой регион Южный Урал, скажу то, что вижу. Я уж точно помню развал и ужас 90стых, Ельцинское "Берите

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Ярик Лизогубов
2 часа назад
Я чуть со стула не упал, когда в Телеграме не обнаружил канала "Научпопик", надеюсь он оживёт через пару дней, а не пропал с концами. Upd. Извините за

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Мин Мин
2 часа назад
Никто, вот поэтому мы на последнем месте, есть все и мы в жопе, так как все олигархи граждане земли обетованной.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Gordon Freeman
2 часа назад
Олег, уже ничто https://youtu.be/ridgz60GwUk?si=wMhNAVTfn0rkTbkv

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Gordon Freeman
2 часа назад
Михаил, тебе точно.

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Александр Березин
2 часа назад
Бек, "черные лебеди" работают на игроках среднего и ниже среднего уровня. На Маске может сработать пуля, но никак не черные лебеди из экономики, т.к.

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Сергей Видинеев
2 часа назад
Ясен пень,как и предрекали и фантасты,и учёные,что в одиночку на Марс никто не полетит(распространять свои бактерии(2 кг в каждом!),вполне вероятно и

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить