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Возле сверхмассивной черной дыры заметили необычную V-образную структуру
Астрономы много лет наблюдают за гигантскими струями плазмы, которые вырываются из ядра галактики Центавр А, но недавно обнаружили нечто новое: неустановленный объект возле одного из потоков отбросил своеобразный двойной шлейф, причем «рукава» устремились из одной точки в разные стороны и образовали угол. Предстоит разобраться, как такое могло получиться.
Центавр А — одно из самых эффектных зрелищ в космосе: в самом центре галактики в 12 миллионах световых лет от нас безудержно вбирает в себя окружающее вещество черная дыра массой в 55 миллионов Солнц. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути содержит массу четырех миллионов Солнц.
Эта линзовидная галактика в диаметре простирается на 60 тысяч световых лет, что намного меньше размеров Млечного Пути, но масса у нее примерно такая же, как у нашей Галактики. Ученые предполагают, что такая плотная структура с чрезвычайно активным ядром — результат слияния двух других галактик, которое произошло не более двух миллиардов лет назад.
Сверхмассивная черная дыра Центавра А притягивает материю в таких количествах, что не в состоянии поглотить все сразу. В результате часть плазмы вырывается от нее прочь в двух противоположных направлениях, примерно перпендикулярно галактическому диску. Эти гигантские потоки идут от окрестностей полюсов черной дыры и тянутся на тысячи световых лет. Они называются релятивистскими струями, или джетами. Местами скорость движения вещества в них сравнима со скоростью света.
Центавр А так удачно расположен по отношению к нам, что хорошо просматриваются обе струи. Недавно команда астрофизиков из США, Франции и Израиля наблюдала их с помощью космической рентгеновской обсерватории «Чандра» — лучше всего эти гигантские потоки плазмы видны в рентгеновском свете.
В статье для The Astrophysical Journal ученые объяснили, что релятивистские струи неоднородны: в них наблюдаются многочисленные сгустки — так называемые узлы. Предположительно, они появляются, когда плазменная стихия сталкивается с каким-то препятствием. К примеру, с газовым облаком.
Один из таких «узлов» привлек особое внимание: от него идут потоки материи в двух разных направлениях под углом около 50 градусов, в итоге получается структура в виде буквы V. Один из «рукавов» расположен приблизительно параллельно релятивистской струе, и это можно объяснить взаимодействием джета с препятствием, но происхождение другого потока пока не ясно.
Исследователи не исключают, что необычный двойной шлейф исходит от «рентгеновской двойной системы» — черной дыры звездной массы, которая поедает вещество массивной звезды-компаньона. Правда, спектр света от «буквы V» не совсем такой, какой при этом должен быть. Так что выяснение природы этого объекта продолжается.
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