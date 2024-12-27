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Ученый выяснил, что во внешности змей помогает обезьянам их быстро узнавать
Исследователь из Японии установил, какая специфическая визуальная характеристика змей помогает приматам быстро распознавать опасных для них рептилий. Результаты эксперимента подчеркнули эволюционную природу этого умения обезьян, важного для их выживания.
Змеи издревле представляли смертельную опасность для млекопитающих, включая приматов и человека. По мнению некоторых ученых, эта угроза сыграла настолько важную роль в эволюции предков людей, что реакция на нее закрепилась в мозге. В одном из прошлых исследований нейробиологи обнаружили, что у обезьян в таламусе (части мозга, где происходит первичная обработка информации от органов чувств) есть группа чувствительных к виду змей нейронов, быстро реагирующих на визуальный образ рептилий.
Опыты неоднократно подтверждали, что приматы и люди испытывают страх перед змеями с рождения. Реакцию стресса на изображения ползучих гадов демонстрировали обезьяны и маленькие дети, которые никогда не сталкивались с такими пресмыкающимися.
Хотя о способности обезьян точно и быстро узнавать змей известно давно, оставалось неясно, какой именно визуальный признак рептилий имеет при этом ключевое значение. Разобраться в вопросе взялся Нобуюки Каваи (Nobuyuki Kawai), специалист в области когнитивных наук и психологии из Нагойского университета. Статья о его исследовании вышла в журнале Scientific Reports.
Ученый провел серию опытов с японскими макаками, в которых демонстрировал им изображения змей и саламандр. Обезьяны выросли в питомнике и никогда не видели этих рептилий и земноводных вживую.
На первых этапах эксперимента Каваи наблюдал у макак незамедлительную реакцию на изображения змей, но не саламандр, что косвенно указывало на наличие некоторого страха перед первыми. Кроме того, ранее ученый в другом исследовании выяснил, что если с помощью цифровой обработки удалить чешую с фотографий змей, это снижало внимание к ним обезьян.
Продолжая исследование, Каваи решил проверить, как макаки отреагируют на изображения саламандр, в которых земноводным с помощью цифрового редактора добавили змеиную чешую, не меняя других деталей.
Во время опытов обезьянам на сенсорном экране демонстрировали группы черно-белых изображений с градацией серого: восемь фото со змеями и одно с саламандрой либо обратное сочетание. Макакам предстояло найти одно отличающееся фото и нажать на него, чтобы получить поощрение за верный ответ.
Когда среди группы саламандр оказывалась одна змея, обезьяны находили ее быстрее, чем когда им предъявляли одну саламандру среди восьми змей. Это в очередной раз продемонстрировало более выраженную реакцию приматов на потенциально опасную рептилию.
Однако, когда Каваи включил в эксперимент изображения саламандр в змеиной коже, разница в скорости отклика исчезла. Макаки стали обнаруживать саламандру с чешуей так же проворно либо даже быстрее, чем змею.
Таким образом, исследователь показал, что чешуя служит обезьянам визуальной подсказкой и помогает быстрее обнаруживать змей. По мнению ученого, это связано с тем, что в процессе эволюции у наших предков-приматов, вероятно, сформировалась зрительная система, нацеленная на распознавание змеиной чешуи — специфической характеристики этих рептилий. Знания об этом помогут лучше понять, как происходило развитие зрения и мозга у животных и человека, заключил Каваи.
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