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Психологи выяснили, как студенты относятся к урокам физкультуры
Специалисты ТюмГУ, УрФУ и КГУ изучили представления студентов о физической культуре как учебной дисциплине. Выяснилось, что занятия физкультурой у них ассоциируются с такими видами активности, как бег, игры с мячом и прыжки. А еще обучающиеся связывают такие уроки с состоянием усталости.
Образовательный процесс в университете предполагает, что студент большую часть времени ведет малоподвижный образ жизни, что требует профилактики сопутствующих физических и физиологических нарушений.
Социальные задачи, которые стоят перед современной системой образования, ориентируют вузы на формирование у обучающихся здорового отношения к телу и психике. Учебный курс «Физическая культура» в вузах для студентов большинства направлений обучения – базовый и обязательный.
Статья «Представления об учебном курсе «Физическая культура» у студентов университета» психологов Инны Васильевой и Михаила Чумакова вышла в журнале «Человек. Спорт. Медицина».
Изучение представлений о явлении позволяет получить субъективную картину реальности, которая отражает не нормативно предписанные характеристики, а те характеристики, которые значимы для конкретной группы участников.
Эти субъективные характеристики дают возможность оценить и прогнозировать отношение к явлению. Как отмечают специалисты учебных частей, деканатов, у студентов снижена мотивация на посещение занятий физической культурой. Поэтому необходимо искать способы вовлечения студентов в занятия физической культурой в период обучения в университете, поскольку это закладывает фундамент здорового образа жизни в дальнейшем.
Ученые считают, что выяснение представлений студентов об этом учебном курсе может помочь в понимании, чем вызваны эти мотивационные нарушения, спроектировать коррекционные мероприятия и улучшить вовлеченность студентов в занятия физической культурой.
В исследовании приняли участие 258 студентов Тюменского государственного университета, Курганского государственного университета, Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина: 66 юношей, 192 девушки в возрасте от 17 до 21 года.
Психологи получили семантическое поле представлений о занятиях физической культурой студентов в университете. Выявлены наиболее частотные ассоциации, составляющие это семантическое поле.
Содержательно занятия физической культурой у студентов ассоциируются с такими видами активности, как бег, игры (с мячом) и прыжки. Происходит «склеивание» представлений о занятиях спортом и занятиях физической культурой. Студенты связывают занятия физической культурой с состоянием усталости.
С точки зрения формирования спортивной культуры как интегративного (использующего разные подходы) личностного образования, нуждается в коррекции такой его компонент, как восприятие физкультурно-спортивных ценностей и технологий.
Полученные результаты становятся особенно важными в свете развития движения ГТО. Выполнение этих нормативов возможно только при условии наличия хотя бы базовой физической подготовки, основы которой закладываются в рамках учебного курса «Физическая культура».
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
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