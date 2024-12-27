Психологи выяснили, как студенты относятся к урокам физкультуры

Специалисты ТюмГУ, УрФУ и КГУ изучили представления студентов о физической культуре как учебной дисциплине. Выяснилось, что занятия физкультурой у них ассоциируются с такими видами активности, как бег, игры с мячом и прыжки. А еще обучающиеся связывают такие уроки с состоянием усталости.

Образовательный процесс в университете предполагает, что студент большую часть времени ведет малоподвижный образ жизни, что требует профилактики сопутствующих физических и физиологических нарушений.

Социальные задачи, которые стоят перед современной системой образования, ориентируют вузы на формирование у обучающихся здорового отношения к телу и психике. Учебный курс «Физическая культура» в вузах для студентов большинства направлений обучения – базовый и обязательный.

Статья «Представления об учебном курсе «Физическая культура» у студентов университета» психологов Инны Васильевой и Михаила Чумакова вышла в журнале «Человек. Спорт. Медицина».

Изучение представлений о явлении позволяет получить субъективную картину реальности, которая отражает не нормативно предписанные характеристики, а те характеристики, которые значимы для конкретной группы участников.

Эти субъективные характеристики дают возможность оценить и прогнозировать отношение к явлению. Как отмечают специалисты учебных частей, деканатов, у студентов снижена мотивация на посещение занятий физической культурой. Поэтому необходимо искать способы вовлечения студентов в занятия физической культурой в период обучения в университете, поскольку это закладывает фундамент здорового образа жизни в дальнейшем.

Ученые считают, что выяснение представлений студентов об этом учебном курсе может помочь в понимании, чем вызваны эти мотивационные нарушения, спроектировать коррекционные мероприятия и улучшить вовлеченность студентов в занятия физической культурой.

В исследовании приняли участие 258 студентов Тюменского государственного университета, Курганского государственного университета, Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина: 66 юношей, 192 девушки в возрасте от 17 до 21 года.

Психологи получили семантическое поле представлений о занятиях физической культурой студентов в университете. Выявлены наиболее частотные ассоциации, составляющие это семантическое поле.

Содержательно занятия физической культурой у студентов ассоциируются с такими видами активности, как бег, игры (с мячом) и прыжки. Происходит «склеивание» представлений о занятиях спортом и занятиях физической культурой. Студенты связывают занятия физической культурой с состоянием усталости.

С точки зрения формирования спортивной культуры как интегративного (использующего разные подходы) личностного образования, нуждается в коррекции такой его компонент, как восприятие физкультурно-спортивных ценностей и технологий.

Полученные результаты становятся особенно важными в свете развития движения ГТО. Выполнение этих нормативов возможно только при условии наличия хотя бы базовой физической подготовки, основы которой закладываются в рамках учебного курса «Физическая культура».

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ТюмГУ 302 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.