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Макаки совпали с людьми в интересе к видео с агрессией сородичей
В серии экспериментов макакам-крабоедам давали смотреть видеозаписи с участием знакомых и незнакомых сородичей в разных вариантах социальных взаимодействий. Наблюдая за реакцией животных и оценивая, сколько времени обезьяны смотрели на экран, биологи выяснили, сцены какого характера интересовали их больше всего. Оказалось, что предпочтения макак напоминают человеческие.
Статья о «видеовкусах» обезьян вида Macaca fascicularis вышла в журнале Animal Cognition. Эксперименты проходили в разные годы в исследовательском центре приматов в Нидерландах. В них участвовали две группы макак, состоявшие как из взрослых особей обоего пола, так и молодняка.
В вольерах, где содержались животные, выделили отсеки для показа двухминутных видеороликов — их демонстрировали на подключенном к ноутбуку мониторе. К местам просмотра, где макаки могли свободно перемещаться, вел коридор. Испытуемые заходили в него по собственному желанию и во время демонстрации видео находились отдельно от членов своей группы. Все происходившее также фиксировали на видео.
В рамках исследования макакам показывали записи с участием обезьян из их сообщества либо чужой группы. В каждом видео можно было видеть четыре типа сцен с разным поведением обезьян: груминг (чистка тела партнера), конфликты (проявления агрессии), бег или сидение на месте.
В дальнейшем биологи оценили поведение макак при просмотре, обращая внимание на признаки стресса и то, насколько долго и внимательно они смотрели на экран. Анализ показал, что наибольший интерес вызывали эпизоды с агрессией, а также с бегом. Сцены груминга и сидения на месте интересовали макак меньше всего.
Видео с обезьянами из своей группы привлекали внимание сильнее, чем с чужаками. Ученые интерпретировали это как свидетельство того, что для макак важнее получать информацию о поведении членов собственного сообщества, нежели постороннего.
В выявленных предпочтениях исследователи заметили аналогии с человеческими. К примеру, людям больше нравится смотреть фильмы с известными актерами, а не с малознакомыми. Также в научной литературе немало исследований о популярности контента с насилием и жестокостью.
По словам авторов, с эволюционной точки зрения это логично. Человек и животные, по всей видимости, инстинктивно склонны обращать внимание на агрессию, потому что это адаптивная реакция, повышающая шансы на выживание.
«Даже короткие сцены такого рода привлекали внимание макак. Наблюдая подобное у наших ближайших родственников — приматов, становится понятно, почему люди так интересуются жестоким контентом», — заключили исследователи.
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