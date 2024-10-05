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Я буду твоим зонтом: в повадке самцов саранчи залезать на самок увидели защитную роль
Из опыта наблюдений за пустынной саранчой давно известно, что самцы этих насекомых забираются на спину самок, чтобы не допустить к спариванию других претендентов. Теперь ученые увидели в этой повадке еще одну, дополнительную функцию.
Пустынная саранча (Schistocerca gregaria), чья прожорливость описана еще в библейских сюжетах, — одно из самых вредоносных насекомых на планете. Образуя гигантские стаи, насчитывающие миллиарды особей, этот вид может преодолевать многие километры и причинять серьезный урон сельскому хозяйству в результате уничтожения посевов.
Саранчу и ее поведение изучают в надежде разработать новые, более эффективные методы борьбы с вредителем. Например, в одной из научных статей биологи рассказали о феромоне, заставляющем саранчу собираться в стаи. С его помощью, к примеру, насекомых можно привлекать для «точечного» уничтожения, не требующего обработки инсектицидами больших территорий.
Новый вклад в исследование этой темы внесли африканские специалисты из Центра пустынной саранчи Мавритании (Mauritanian Desert Locust Centre). Они выяснили, что хотя самки S. gregaria предпочитают откладывать яйца прохладными вечерами, кладка может происходить и в дневное время под палящим солнцем, когда температура в пустыне поднимается выше +50°C. «Оседавшие» самок партнеры при этом выступают в роли живых зонтиков, спасающих от перегрева. Статью об этом недавно опубликовал журнал Ecology.
Предположение о том, что самцы на спинах у самок защищают их от солнца, ученые сделали по результатам многолетних наблюдений за размножающейся саранчой. Исследователи заметили, что примерно в 90% случаев, когда самки откладывали яйца в дневной промежуток с 10:00 до 15:00, верхом на них находились самцы. Примерно таким же высоким соотношение «оседланных» особей бывало и вечерами, когда самцы подобным образом охраняли партнерш от посягательств конкурентов.
По мере того, как солнце поднималось, пары меняли положение, разворачиваясь так, чтобы оставаться параллельными солнечным лучам. Съемка с помощью инфракрасных тепловизионных камер показала, что температура тел у насекомых во время дневной кладки яиц держалась ниже температуры почвы.
Также ученые проверили солнцезащитную гипотезу с помощью эксперимента, в котором использовали мертвых самцов и самок саранчи. Тела одиночных насекомых и двух, скрепленных в позе спаривания, разместили на земле на открытом солнце в полдень и проследили, как менялась их температура. Сравнение результатов замеров показало, что в парном варианте тела самок нагревались заметно меньше, чем в одиночном. Кроме того, более низкие значения температур зафиксировали и у тел самцов в парах.
Подводя итог, авторы исследования отметили, что знания о том, когда саранча бывает в спаренном положении и менее активна, могут пригодиться при составлении графика распыления пестицидов, поскольку позволят сделать их применение более эффективным. Также ученые в дальнейшем хотят подробнее разобраться в адаптивных механизмах пустынной саранчи, позволяющих насекомым выдерживать экстремальную жару.
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