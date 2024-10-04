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14 минут назад
Любовь Соковикова
17

Ботаники обнаружили «темные пятна» растительного разнообразия и определили, где искать новые виды

4.1

Международная исследовательская группа совместно с учеными из Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) составила глобальную карту растительного мира, определив 33 региона, в которых сосредоточено наибольшее число неизвестных науке видов сосудистых растений. Эти области области получили название «темные пятна».

Биология
# биоразнообразие
# ботаника
# география
# растения
# экосистемы
«Темные пятна» растительного разнообразия
В общей сложности исследование выявило 33 «темных пятна», 14 из которых охватывают Тропическую Азию / © RBG Kew

Сосудистые растения представляют собой обширную кладу растений, органы которых снабжены сосудисто-волокнистыми пучками. Несмотря на то что ученым известно о существовании более 350 000 видов, примерно 15% остаются неописанными, а данные о географическом отсутствии многих неизвестных науке видов таких растений ограничены. 

Эти пробелы в знаниях получили названия «линнеевский дефицит» (недостаток научного описания видов) и «уоллесовский дефицит» (недостаток данных о географическом распространении). 

Чтобы понять, в каких регионах сосредоточены ранее неизвестные науке виды, исследовательская группа применила метод статистического анализа, изучив данные о 343 523 видах сосудистых растений, и определила 33 региона растительного разнообразия с «темными пятнами». Команда также учла информацию о недостатке научного описания видов и «уоллесовский дефицит». 

Команда также учитывала различные социально-экономические и экологические условия регионов, включая уровень дохода населения, охрану окружающей среды и инфраструктуру. Полученные результаты ученые предложили учесть в будущих ботанических исследованиях.  

Поиск неизвестных науке видов растений имеет важное значение для сохранения биоразнообразия. Таким образом, новая работа способствует научному прогрессу и играет ключевую роль в сохранении экосистем и потенциально полезных для человечества видов сосудистых растений.

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Биология
# биоразнообразие
# ботаника
# география
# растения
# экосистемы
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