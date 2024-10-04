Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ботаники обнаружили «темные пятна» растительного разнообразия и определили, где искать новые виды
Международная исследовательская группа совместно с учеными из Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) составила глобальную карту растительного мира, определив 33 региона, в которых сосредоточено наибольшее число неизвестных науке видов сосудистых растений. Эти области области получили название «темные пятна».
Сосудистые растения представляют собой обширную кладу растений, органы которых снабжены сосудисто-волокнистыми пучками. Несмотря на то что ученым известно о существовании более 350 000 видов, примерно 15% остаются неописанными, а данные о географическом отсутствии многих неизвестных науке видов таких растений ограничены.
Эти пробелы в знаниях получили названия «линнеевский дефицит» (недостаток научного описания видов) и «уоллесовский дефицит» (недостаток данных о географическом распространении).
Чтобы понять, в каких регионах сосредоточены ранее неизвестные науке виды, исследовательская группа применила метод статистического анализа, изучив данные о 343 523 видах сосудистых растений, и определила 33 региона растительного разнообразия с «темными пятнами». Команда также учла информацию о недостатке научного описания видов и «уоллесовский дефицит».
Команда также учитывала различные социально-экономические и экологические условия регионов, включая уровень дохода населения, охрану окружающей среды и инфраструктуру. Полученные результаты ученые предложили учесть в будущих ботанических исследованиях.
Поиск неизвестных науке видов растений имеет важное значение для сохранения биоразнообразия. Таким образом, новая работа способствует научному прогрессу и играет ключевую роль в сохранении экосистем и потенциально полезных для человечества видов сосудистых растений.
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в составе научной группы выявили ген, который позволил арахису стать природным ГМО и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.
Когда человек стареет, его зрение ухудшается и может исчезнуть полностью. Это связано с возрастными изменениями организма, однако точные механизмы этих процессов ясны не были. Ученые из США и Австралии поняли, что именно заставляет зрение ослабевать и что позволит его сохранить.
Исследователи впервые осуществили телепортацию логического кубита, применив методы, устойчивые к ошибкам. Задачу решили для процессора на основе захваченных ионов.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Кому откусит голову Дракон?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии