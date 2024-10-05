У гекконов нашли «шестое чувство»

Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Несмотря на то, что многие змеи и ящерицы считались «немыми» или «глухими» (в том смысле, что они не издают никаких звуков или плохо их слышат), эти рептилии могут общаться посредством вибрационных сигналов. К такому выводу авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, пришли, изучая строение внутреннего уха геккона токи.

Команда выяснила, что саккул выполняет дополнительную функцию, помогая рептилиям воспринимать низкочастотные вибрации в диапазоне от 50 до 200 Гц. Это особое «шестое чувство» дополняет слух гекконов и может присутствовать у других видов рептилий.

Открытие бросает вызов традиционным представлениям о том, что саккул у амниот — группы позвоночных животных, включающей рептилий, птиц и млекопитающих — служит исключительно для поддержания равновесия и меняет мнение ученых о том, как животные в целом воспринимают окружающий мир и взаимодействуют между собой. Известно, что этот сенсорный путь присутствует у земноводных и рыб.

«Ухо, как известно, воспринимает звуки, распространяющиеся по воздуху. Но саккул, который раньше связывали с равновесием, помогает гекконам обнаруживать вибрации, передающиеся через такие среды, как земля или вода», — объяснил соавтор исследования Кэтрин Карр (Catherine Carr).

Роль саккула в слухе ящериц также поможет ученым лучше понять как ведут себя и общаются животные, слуховые способности которых ранее считались ограниченными. Таким образом, результаты исследования проливают свет на то, как с течением времени эволюционировала слуховая система у рыб, наземных животных и даже людей.

Доказанная связь между шестым чувством гекконов и равновесием, как отметили авторы научной работы, открывает новые возможности для изучения слуха млекопитающих и человека. Исследовательская группа также отметила, что современные представления об эволюции сенсорных систем животных следует пересмотреть.

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