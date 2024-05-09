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Слоны выбрали способ приветствия в зависимости от того, смотрел ли на них «собеседник»
Африканские саванные слоны приветствуют друг друга с помощью разных комбинаций жестов и звуков. Международная группа ученых выяснила, что выбор способа общения у них может зависеть от того, нужно ли привлечь внимание «собеседника» или контакт уже установлен.
Поведение слонов существенно сложнее, чем у большинства диких млекопитающих. Например, известны случаи, когда они самостоятельно научились рисовать, а также активно используют орудия и подручные средства для решения нужных им задач — например, камнями и бревнами обрывают линии электропередач, ведущие к электрифцированным оградам. В рамках одной из недавних работ зафиксировали, как эти животные «хоронят» умерших детенышей. Они принесли трупы в место погребения, засыпали землей, а затем некоторое время издавали трубные звуки, не отходя от «могилы».
В других исследованиях ученые заметили, что, когда слоны встречаются, они реагируют на встречу с помощью физических действий и вокализаций. Тем не менее не было понятно, насколько эти действия намеренны и по какому принципу они сочетаются.
Биологи и психологи из Венского университета (Австрия), Портсмутского университета (Великобритания), заповедника Джафута (Зимбабве), Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) и Австрийской академии наук изучили, какие именно жесты и звуки африканские саванные слоны (Loxodonta africana) используют, чтобы поздороваться с «собеседником», и как сочетаются разные компоненты приветствия. Исследователи также проследили, как выбор той или иной тактики зависит от наличия или отсутствия зрительного контакта. Результаты работы опубликовал журнал Communications Biology.
Авторы статьи с ноября по декабрь 2021 года наблюдали за африканскими саванными слонами из заповедника Джафута в Зимбабве. Чтобы побудить животных поздороваться друг с другом, их разлучали, отводя более чем на 200 метров друг от друга, а затем позволяли им встретиться. Материалом для анализа стали 89 записанных на видео случаев приветствия, которые включали в себя 1282 действия (1014 жестов, 268 вокализаций). Это могли быть как «урчание» или более громкие звуки в сочетании с хлопаньем ушами, так и движения, которые воспринимаются как менее осознанные, например поднятие хвоста и покачивание им.
Чаще всего слоны урчали и хлопали ушами. Это сочетание в основном использовалось в коммуникации между самками, а не между самцами или животными разного пола.
В 71% приветствий встречались мочеиспускание, дефекация и выделения из уникальной для слонов потовой (височной) железы. Исходя из этого, исследователи допустили, что в ситуациях, когда слоны здороваются друг с другом, важную роль может играть запах.
Действия, которые слон выбирал для приветствий, различались в зависимости от того, смотрел ли на него «собеседник». Если зрительный контакт уже был установлен, то животные чаще применяли визуальные жесты: разводили уши в стороны, вытягивали хобот и покачивали им. В случаях, когда сначала нужно было привлечь внимание «собеседника», слоны издавали звуки («трубили», хлопали ушами по шее) и прикасались друг к другу.
По мнению ученых, полученные результаты указывают на то, что слоны способны намеренно выбирать разные комбинации звуков и жестов, учитывая особенности ситуации общения. Согласно предыдущим исследованиям, от наличия зрительного контакта с «собеседником» жестикуляция и вокализация могут зависеть также у шимпанзе и других человекообразных обезьян. Авторы статьи предположили, что эти методы коммуникации независимо эволюционировали у отдаленно родственных видов.
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