Зоологи впервые наблюдали похороны у слонов

Ученые обнаружили пять слонят, погребенных в дренажных канавах на индийских чайных плантациях. Животные крайне редко хоронят своих сородичей, обычно это свойственно только людям.

Похороны — ритуал, не характерный для животного мира. Это часть культуры, которая, как принято считать, отличает человека от других живых организмов. Однако ученые стали замечать поведение животных, напоминающее культурные паттерны. Например, в Северной Бенгалии зафиксировали, что азиатские слоны похоронили умерших детенышей.

Авторы первого научного отчета о подобном поведении слонов, опубликованного в Journal of Threatened Taxa, сфотографировали, как взрослые животные несли мертвых слонят на чайные плантации. Позже умерших детенышей нашли похороненными: они были закопаны, но ноги торчали из-под земли.

На месте захоронения также были отпечатки ног слонов разного размера и экскременты. По мнению исследователей, это может указывать на то, что члены стада всех возрастов участвовали в похоронах. Охранники, которые дежурили на плантациях ночью, сообщали, что слышали громкие крики слонов. Шум не прекращался 30-40 минут, а затем животные покинули территорию.

Слоны несут мертвого детеныша к месту захоронения / © Parveen Kaswan, Akashdeep Roy

Авторы исследования предположили, что трубные звуки, о которых говорила охрана, могли означать траур. Вероятно, стадо выражало таким образом поддержку и сострадание.

При этом вверх ногами слонят могли похоронить не специально. Авторы исследования предположили, что слонам как социальным животным могло быть важно закопать прежде всего голову детеныша. Однако сотрудник зоопарка и ботанического сада Оклахома-Сити Чейз ЛаДью высказал мнение, что дело в другом:

«Стоит быть осторожными в интерпретации: умственная деятельность слонов и их эмоции все еще остаются для нас загадкой. Я могу представить, как слоны толкают мертвого детеныша в узкую канаву, и, учитывая неудобную форму и распределение веса, он приземляется на спину, задрав ноги. Затем, поскольку канава неглубокая, ноги остаются непогребенными, не потому что стадо намеренно закопало голову, а из-за особенностей места захоронения».

Ученые извлекли похороненных слонят из земли и исследовали. Умершим животным было от трех месяцев до года, некоторые явно столкнулись с недоеданием и инфекциями. У всех пятерых слонят обнаружили кровоподтеки на спине — они свидетельствуют о том, что животных долго несли к месту захоронения. Хотя в научных работах уже отмечалось, что африканские кустарниковые слоны покрывали трупы сородичей растительностью и возвращались к месту захоронений, подобное поведение азиатских слонов зафиксировали впервые. Это единственное исследование, в котором описали «методичные и последовательные» похороны у слонов.

Работа значима еще и потому, что слоны все чаще вынуждены сосуществовать с людьми: территорий, по которым животные могут бродить свободно, становится все меньше — места становятся охраняемыми. Если люди лучше будут понимать поведенческие особенности слонов, то удастся заботиться о сохранении численности животных, не причиняя им неудобств.

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