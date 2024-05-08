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Ложка оливкового масла в день снизила риск смерти от деменции на десятки процентов
Международная группа ученых провела исследование, в котором участвовали более 92 тысяч человек, и показала, что всего семь граммов оливкового масла в день способны снизить риск смерти от деменции на 28 процентов.
Оливковое масло — неизменный атрибут средиземноморской диеты, которую называют одной из самых полезных в мире (например, она снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний). Но оливковое масло полезно само по себе: в нем много мононенасыщенных жирных кислот, в особенности олеиновой. Считается, что эти кислоты снижают уровень «плохого» холестерина и поддерживают уровень «хорошего». Правда, точный механизм этого не установлен.
Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США), Чжэцзянского (Китай) и Копенгагенского (Дания) университетов провели проспективное когортное исследование с участием 92 383 человек, 60 582 из которых были женщинами. Средний возраст испытуемых составил 56,4 года, а наблюдения продолжались в течение 28 лет — с 1990 по 2018 год. Ни у кого из добровольцев исходно не диагностировали сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Выводы работы представлены в журнале Jama Network Open.
За весь период исследований 4751 человек умер от деменции. Выяснилось, что участники, которые были гомозиготны по аллелю аполипопротеина APOE ε4, имели в пять-девять раз выше риск скончаться от нейродегенеративных заболеваний, чем все остальные.
Однако даже с учетом такой поправки потребление не менее семи граммов (примерно чайная ложка) оливкового масла в день снизило вероятность смерти от деменции на 28 процентов. Замена другими растительными маслами или сливочным такого эффекта не имело.
«Оливковое масло может оказывать противовоспалительное и нейропротекторное действие благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и других соединений с антиоксидантными свойствами, таких как витамин Е и полифенолы», — рассказала Анна-Джулия Тессье (Anne-Julie Tessier) из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Возможно, комбинация таких соединений, а не какой-то один из элементов, позволяет добиться подобного оздоравливающего эффекта.
Ученые также подчеркнули, что в исследовании участвовали в основном белые и образованные люди, поэтому результаты пока некорректно распространять на другие группы населения. Более того, исследование было обсервационным (то есть данные собирались путем простого наблюдения событий, происходивших естественным путем), так что говорить о прямой корреляции между снижением риска смерти от деменции и употреблением оливкового масла все же преждевременно.
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