Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мощные снегопады усилили землетрясения
Международная группа ученых пришла к выводу, что некоторые землетрясения могут быть частично вызваны сильными осадками — дождями и особенно снегопадами.
Землетрясения в первую очередь вызывает движение тектонических плит земной коры. Поэтому ученые ищут причины толчков именно под землей. Команда из Массачусетского технологического института (США), университетов Тохоку, Токийского (Япония) и Венского (Австрия) пришла к выводу, что некоторые землетрясения отчасти могут быть вызваны весьма неожиданными причинами. Результаты работы представлены в журнале Science Advances.
Исследователи сосредоточили внимание на серии землетрясений, происходящих на японском полуострове Ното. С конца 2020 года этот регион сотрясали серии сотен небольших толчков. В отличие от типичной последовательности землетрясений, которая начинается как основной толчок, сменяющийся рядом повторных — так называемых афтершоков, толчков меньшей мощности по сравнению с главным, землетрясения, происходившие на Ното представляют собой нечто другое — серию множественных продолжающихся толчков без основного. Кроме того, у таких землетрясений нет очевидного сейсмического триггера, который бы их запускал.
Ученые проанализировали каталог землетрясений Японского метеорологического агентства, предоставляющий данные о сейсмической активности по всей стране. Основное внимание исследователи уделили землетрясениям на полуострове Ното за последние 11 лет, когда эпизодически наблюдались те самые «нетипичные» землетрясения, о которых речь шла выше.
Исследователи составили меняющуюся картину скорости сейсмических колебаний на полуострове и увидели удивительную закономерность — в 2020 году, когда началась серия множественных землетрясений, не имеющих основного толчка, она удивительным образом оказалась синхронизирована с определенными изменениями давления под землей. И на это давление повлияли сезонные колебания погоды — выпадение осадков: дождей и снега.
Поэтому ученые изучили то, как сезонные осадки влияют на давление пластового флюида или поровое давление — силу, которую флюиды (жидкие либо газообразные компоненты магмы или циркулирующие в земных глубинах насыщенные газами растворы) в земных трещинах и разломах оказывают на породы.
Дождь или сильный снег увеличивают поровое давление, что позволяет сейсмическим волнам распространяться медленнее. Когда эта вода уходит под землю или испаряется, поровое давление снижается, и сейсмические волны распространяются быстрее. Чтобы лучше понять динамику этих процессов, исследователи разработали гидромеханическую трехмерную модель полуострова Ното. Таким образом они смогли отследить изменения избыточного порового давления на этом участке суши до и во время землетрясения.
Когда ученые включали в модель данные о снегопадах (особенно об экстремально сильных), соответствие между тем, что они видели, и что происходило в реальности по данным Японского метеорологического агентства за тот же период, было наиболее полным. Это означает, что многие землетрясения, с которыми столкнулись жители Ното, частично можно объяснить сезонными осадками, в частности сильными снегопадами. При этом первичный триггер, запускающий толчки, безусловно, находился под землей.
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
Африканские саванные слоны приветствуют друг друга с помощью разных комбинаций жестов и звуков. Международная группа ученых выяснила, что выбор способа общения у них может зависеть от того, нужно ли привлечь внимание «собеседника» или контакт уже установлен.
Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новый золотой стандарт не нужен? Что пошло не так с привязкой рубля к желтому металлу
Облако обломков против МКС: в чем смысл орбитального ракетного удара Москвы?
Консоли не сдаются: почему новый Xbox не станет лебединой песней игровых приставок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии