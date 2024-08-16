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12 минут назад
Полина Меньшова
17

«Скрытый» абсолютный слух может быть у 45% людей по всему миру

5.3

Абсолютным слухом называют возможность точно воспроизвести или определить заданную ноту с первого раза и без сравнения с неким эталоном. Такое умение считается очень редким, а из-за его отсутствия многие люди не решаются начать заниматься музыкой. Исследователи из США провели эксперимент и выяснили, что точно запоминать и воспроизводить звуки могут гораздо больше людей, чем предполагалось.

Биология
# абсолютный слух
# головной мозг
# долговременная память
# музыкальная память
Кадр из фильма «Дневник слабака»
Кадр из фильма «Дневник слабака» / © 20th Century Studios, Disney+

Принято считать, что идеальный слух есть менее чем у одного из 10 тысяч человек. К людям с такими уникальными данными относят в том числе и Людвига ван Бетховена. Однако анализ ДНК великого композитора показал, что выдающихся музыкальных способностей у него могло не быть, в то время как не занимающиеся музыкой люди, согласно недавнему исследованию, с первого раза поют известную песню в нужной тональности в 15% случаев.

Психологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (США) проанализировали, как люди в течение дня напевают «заевшие» в голове песни, и получили еще более высокую долю случаев точного воспроизведения. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Attention, Perception & Psychophysics.

В эксперименте участвовали 30 человек от 18 до 27 лет, которые жили в США, не были профессиональными музыкантами (хотя 25 респондентов сообщили, что минимум год учились играть на каком-либо инструменте) и, по собственным словам, не имели абсолютного слуха. Они две недели должны были записывать, как напевают «заевшие» мелодии, но не специально для эксперимента, а в моменты, когда это происходило спонтанно, естественным образом. Каждый участник исследования предоставил до 42 аудиодорожек.

Не отличались от оригинального исполнения ни по мелодии, ни по тональности 44,7% записей. Погрешность в пределах полутона зафиксировали у 68,9% дорожек. По словам ученых, такие результаты указывают на своего рода автоматические, «скрытые» задатки абсолютного слуха у неожиданно большого количества людей, а также на уникальность кодирования в мозге музыкальных воспоминаний.

«Музыка звучит очень похоже в разных тональностях, так что мозга было бы удобно просто проигнорировать эту информацию. Но оказывается, что она не игнорируется. На самом деле эти музыкальные воспоминания — высокоточные представления, которые, вероятно, формируются не так, как долговременные воспоминания другого типа», — пояснили авторы статьи.

Тональность напевания не отличалась от тональности оригинального исполнения в 44,7% случаев / © Matthew G. Evans et al., Attention, Perception & Psychophysics
Тональность напевания не отличалась от тональности оригинального исполнения в 44,7% случаев / © Matthew G. Evans et al., Attention, Perception & Psychophysics

В дальнейших работах исследователи планируют раскрыть механизмы, которые составляют основу музыкальной памяти. Они также надеются, что благодаря уже полученным результатам многие люди перестанут бояться заниматься музыкой и смогут сделать первый шаг к осуществлению мечты, невзирая на кажущееся отсутствие специальных способностей.

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Биология
# абсолютный слух
# головной мозг
# долговременная память
# музыкальная память
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