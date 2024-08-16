Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Рыжие тараканы (Blattella germanica), или, как их еще называют, «прусаки», знакомы каждому. Это самый часто встречающийся в домах и квартирах вид тараканов. Заметив таких незваных гостей, не только малоприятных на вид, но и представляющих угрозу здоровью из-за выделяемых аллергенов и переносимых патогенов, люди зачастую пытаются избавиться от них с помощью инсектицидов в форме спреев или аэрозолей с остаточным действием.
Подобные средства распыляют в местах появления тараканов, чтобы содержащийся в них токсин подействовал на вредителей, когда те будут перемещаться по обработанным поверхностям. Как правило, эти инсектициды из группы пиретроидов — ядов кишечного и контактного действия. Хотя их широко применяют и считают действенными против многих вредителей, ученым известно о высокой устойчивости рыжих тараканов к препаратам на их основе.
Однако независимых эмпирических испытаний таких средств, позволяющих судить об их эффективности, немного. Исправить упущение взялась группа ученых из Университета Кентукки и Обернского университета (США). Статью об их исследовании опубликовал Journal of Economic Entomology.
Для экспериментов использовали рыжих тараканов с устойчивостью и без к пиретроидам. Первых собрали в реальных местах заражения, где, судя по предыдущим исследованиям, у насекомых выработалась резистентность к инсектицидам этого типа.
По результатам тестов спреи и аэрозоли с пиретроидами убили менее 20 процентов рыжих тараканов, которые находились в обработанных средством местах в течение 30 минут. Более того, даже когда передвижения тараканов ограничили и они длительно контактировали с поверхностями, на которые распылили препарат, требовалось от восьми до 24 часов, чтобы насекомые погибли. В ряде случаев на это уходило до пяти дней.
Большинство рассмотренных продуктов оказались действенными только при непосредственном нанесении на вредителей. Учитывая, что найти и обработать каждого таракана в доме напрямую невозможно, использовать их практически нет смысла.
Ученые пояснили, что из-за частого применения средств на основе пиретроидов велика вероятность наличия устойчивости к ним у появившихся в доме «прусаков».
«Насколько нам известно, о задокументированных примерах обнаружения на местах популяций рыжих тараканов, восприимчивых к пиретроидам, не сообщалось уже несколько десятилетий», — рассказал ведущий автор научной работы Джоналин Гордон (Johnalyn Gordon).
Кроме того, исследование показало, что низкая эффективность спреев была связана и с типом поверхностей, на которые их наносили. Протестировав препараты на окрашенном гипсокартоне, керамической плитке и нержавеющей стали, специалисты обнаружили, что на гипсокартоне они действовали значительно хуже. На такого рода поверхностях средства мало влияли даже на насекомых без устойчивости к пиретроидам.
Более перспективными средствами борьбы с тараканами Гордон назвал гелевые или жидкие приманки, которые привлекают вредителей к источнику пищи с медленно действующим инсектицидом. В идеале специалист рекомендовал при нашествии «прусаков» пользоваться услугами профессиональных служб дезинсекции, которые применяют комплексные методы уничтожения вредителей.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Неопределенность бытия. Насколько хорошо вы знакомы с квантовой механикой?
Глобализация и первый апокалипсис: Что еще вы не знаете о бронзовом веке?
Идеальный личный транспорт в кризис: провинциальный тест-драйв электромобиля
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии