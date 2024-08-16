Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Рыжие тараканы (Blattella germanica), или, как их еще называют, «прусаки», знакомы каждому. Это самый часто встречающийся в домах и квартирах вид тараканов. Заметив таких незваных гостей, не только малоприятных на вид, но и представляющих угрозу здоровью из-за выделяемых аллергенов и переносимых патогенов, люди зачастую пытаются избавиться от них с помощью инсектицидов в форме спреев или аэрозолей с остаточным действием.

Подобные средства распыляют в местах появления тараканов, чтобы содержащийся в них токсин подействовал на вредителей, когда те будут перемещаться по обработанным поверхностям. Как правило, эти инсектициды из группы пиретроидов — ядов кишечного и контактного действия. Хотя их широко применяют и считают действенными против многих вредителей, ученым известно о высокой устойчивости рыжих тараканов к препаратам на их основе.

Однако независимых эмпирических испытаний таких средств, позволяющих судить об их эффективности, немного. Исправить упущение взялась группа ученых из Университета Кентукки и Обернского университета (США). Статью об их исследовании опубликовал Journal of Economic Entomology.

Для экспериментов использовали рыжих тараканов с устойчивостью и без к пиретроидам. Первых собрали в реальных местах заражения, где, судя по предыдущим исследованиям, у насекомых выработалась резистентность к инсектицидам этого типа.

По результатам тестов спреи и аэрозоли с пиретроидами убили менее 20 процентов рыжих тараканов, которые находились в обработанных средством местах в течение 30 минут. Более того, даже когда передвижения тараканов ограничили и они длительно контактировали с поверхностями, на которые распылили препарат, требовалось от восьми до 24 часов, чтобы насекомые погибли. В ряде случаев на это уходило до пяти дней.

Большинство рассмотренных продуктов оказались действенными только при непосредственном нанесении на вредителей. Учитывая, что найти и обработать каждого таракана в доме напрямую невозможно, использовать их практически нет смысла.

Ученые пояснили, что из-за частого применения средств на основе пиретроидов велика вероятность наличия устойчивости к ним у появившихся в доме «прусаков».

«Насколько нам известно, о задокументированных примерах обнаружения на местах популяций рыжих тараканов, восприимчивых к пиретроидам, не сообщалось уже несколько десятилетий», — рассказал ведущий автор научной работы Джоналин Гордон (Johnalyn Gordon).

Кроме того, исследование показало, что низкая эффективность спреев была связана и с типом поверхностей, на которые их наносили. Протестировав препараты на окрашенном гипсокартоне, керамической плитке и нержавеющей стали, специалисты обнаружили, что на гипсокартоне они действовали значительно хуже. На такого рода поверхностях средства мало влияли даже на насекомых без устойчивости к пиретроидам.

Более перспективными средствами борьбы с тараканами Гордон назвал гелевые или жидкие приманки, которые привлекают вредителей к источнику пищи с медленно действующим инсектицидом. В идеале специалист рекомендовал при нашествии «прусаков» пользоваться услугами профессиональных служб дезинсекции, которые применяют комплексные методы уничтожения вредителей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.