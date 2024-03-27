Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.

Согласно предыдущим исследованиям, ДНК влияет общие музыкальные навыки наследуются в 42% случаев. Однако «музыкальность» человека зависит и от других факторов, вследствие чего делать предположения о талантах, опираясь только на анализ генов, не стоит. Это подтвердили ученые из Швеции, Германии, Канады и Нидерландов, научную статью которых опубликовал журнал Current Biology.

Авторы исследования проанализировали ДНК Людвига ван Бетховена, чтобы изучить его предрасположенность к занятиям музыкой. Источником данных стала более ранняя научная работа, в рамках которой генетический материал извлекли из волос композитора. Исследователи рассчитали так называемый «полигенный балл», который указывает на генетическую предрасположенность человека к наличию какой-то черты характера или склонности к определенному поведению. В случае с анализом «музыкальности» имело значение чувство ритма.

Исследование показало, что «полигенный балл», определяющий общую музыкальность Бетховена — одного из величайших композиторов в истории, — оказался невыдающимся по сравнению с данными о тысячах современных людей, у которых зафиксировали наличие музыкальных способностей. Однако, подчеркнули ученые, это ожидаемый результат, который не говорит о заурядности Бетховена.

Во-первых, музыкальный дар композитора может напрямую не отражаться в предрасположенности к хорошему чувству ритма. Во-вторых — авторы научной статьи изначально не стремились «разоблачить» Бетховена и поставить под сомнение его талант. Напротив, им было важно «продемонстрировать проблемы, связанные с составлением генетических прогнозов для человека, который жил более 200 лет назад».

«Следует отнестись скептически, если кто-то утверждает, что по генетическому тесту может достоверно определить, будет ли ваш ребенок музыкально одаренным или особенно талантливым в какой-либо другой сфере», — предупредили исследователи.

По мнению авторов научной статьи, результаты их работы подчеркивают ограниченность «полигенного балла» для предсказаний на индивидуальном уровне. Хотя ожидается, что в будущем этот метод станет более точным, исследователи призвали помнить, что сложные навыки, в том числе музыкальные, не столько определяются генами или окружающей средой, сколько формируются в результате взаимодействия разных факторов.

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