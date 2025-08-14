Уведомления
Девятиминутная разминка в классе повлияла на успеваемость школьников
Простые и короткие упражнения между классными рядами способны принести пользу школьникам в учебе. Американские ученые исследовали активность мозга детей после разминки в классе и обнаружили, что после высокоинтенсивных интервальных тренировок ученики реже совершают ошибки и лучше сосредотачиваются на задании.
Исследование провели ученые из Университета Северной Каролины в Гринсборо — специалисты в области кинезиологии, помогающей пациентам снять психическое напряжение и восстановить нормальный тонус мышц с использованием методов психодиагностики и массажа. В психологии есть направление и образовательной кинезиологии, основанной на связи движения с эмоциональным состоянием человека, работой головного мозга и развитием познавательных функций. Ее применение может сделать обучение эффективнее.
В статье, опубликованной в журнале Psychology of Sport & Exercise, исследователи отметили, что до пандемии Covid-19 только 24 процента детей в США соблюдали рекомендуемую норму 60-минутных ежедневных занятий физкультурой. После пандемии она сократилась на 17 минут, а время, проводимое в сидячем положении, увеличилось — на 160, то есть до двух с половиной часов. Такие тенденции, по мнению ученых, опасны, поскольку негативно сказываются как на физическом, так и на психическом здоровье детей, особенно на развитии мозга и когнитивных способностей, необходимых для успешной учебы.
Сконцентрировать внимание школьников могли бы занятия физкультурой во время перемен или даже специальных перерывов, которые требуются в начальных классах. Предыдущие исследования выявили улучшение результатов в заданиях на ингибиторный контроль (умение внутренне «тормозить» импульсы и выбирать подходящие ответы) после пятиминутных интервальных упражнений высокой интенсивности.
Чтобы проверить это, ученые провели эксперимент. В нем участвовали 25 детей от девяти до 12 лет. Школьники разминались в пределах класса: прыгали, разводя ноги в стороны и поднимая руки над головой («Джампинг Джек»), приседали и делали выпады. На каждое упражнение отводилось 30 секунд, после чего следовал 30-секундный отдых. В общей сложности тренировка длилась девять минут.
Затем ученые проводили тесты на понимание устной речи с помощью электроэнцефалографии — метода исследования электрической активности головного мозга, который позволяет выявить различные патологии и нарушения в его работе. Данные показали улучшение нейронной эффективности при обработке ошибок и беглость распознавания слов после разминки, в отличие от низкого уровня концентрации после отдыха. Велотренировки, которые школьники выполняли в другие дни, тоже не способствовали активизации мозга и не дали им получить более высокие баллы.
По мнению авторов научной работы, простые интервальные нагрузки, которые можно выполнять прямо в школьном кабинете за короткое время, могут быть полезными для повышения успеваемости детей. Предложенная методика проста, не требует длительного времени и специального инвентаря.
