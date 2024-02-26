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Открытие восьми новых видов пчел разрешило загадку Миченера
Международная группа биологов пять лет собирала образцы пчел с островов юга Тихого океана и обнаружила восемь новых эндемичных видов. Находки объясняют загадку Миченера — необъяснимое происхождение пчел на архипелагах с ближайшими предками в Австралии. Дополнительные поиски могут привести к новым видам.
Разнообразие пчел в юго-западной части Тихого океана считалось низким, ведь немногочисленные виды, которые населяют это регион, отдалены от своих прародителей на тысячи километров. А те семейства, что находили на островах юга Тихого океана, зачастую были завезены человеком.
Австралийские энтомологи вместе с коллегами из США и Франции описали восемь эндемичных видов пчел рода Hylaeus — шесть на Фиджи и по одному из Микронезии и Французской Полинезии. Статья об этом опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution. Авторы собирали образцы с 2014 по 2019 год. Биологи утверждают, что активные поиски особей под пологом леса приведут к новым открытиям.
Пчел с Фиджи, Полинезии и Микронезии ловили возле цветковых растений. Затем биологи взяли образцы тканей с задней ноги каждой пчелы и отправили на секвенирование генома. Анализ ДНК показал, что все найденные пчелы эндемичные. Им дали имена albaeus в честь характерных белых пятен на «лице», apertus за отсутствие маски, aureaviridis из-за желтых пятен и зеленого металлического блеска, navai в честь жителей одноименного племени и так далее.
Наличие двух видов на территории Фиджи и Французской Полинезии, как объясняют авторы, говорит о том, что насекомые расселились естественным путем — вероятнее всего, через промежуточные острова.
«С помощью этих пчел мы можем разгадать загадку: предки H. tuamotuensis достигли Французской Полинезии, перебравшись на острова через Фиджи и юго-западную часть Тихого океана. Поскольку большинство пчел вида Hylaeus гнездятся в древесине, вполне вероятно, что они перебирались между островами на плотах, особенно когда тропические циклоны смывают массы растительных материалов вниз по рекам и в море. Возможно также, что их занесло сильным ветром, но это было бы гораздо более опасным путешествием для наших маленьких пчел», — отмечает автор исследования Джеймс Б. Дори.
В 1965 году биолог Чарльз Миченер обнаружил в музее Гонолулу образцы пчелы из Французской Полинезии — до сих пор было неясно, как они там оказались, ведь их ближайшие родственники обитают в Австралии и Новой Зеландии за три тысячи километров. Тогда пчелу описали как новый вид (Hylaeus tuamotuensis) и посчитали вымершей, так как других особей не находили. Случившееся назвали загадкой Миченера.
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