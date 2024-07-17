Зоологи выяснили, как защищается самый опасный для людей медведь

На Индийском субконтиненте водится необычный и редкий медведь, который питается фруктами, муравьями и термитами. Но в то же время он чаще других сородичей нападает на людей, нередко убивая их. Речь идет о насекомоядных губачах, поведение которых недавно изучили зоологи. Они решили выяснить, почему этот совсем не хищный зверь так часто прибегает к жестокости при встрече с человеком.

Медведи настолько грозные и суровые звери, что в природе у них почти нет естественных врагов. Эти всеядные животные умеют и плавать, и быстро бегать, и лазать по деревьям. Самым безобидным представителем медвежьих можно назвать панд, ведь их рацион состоит из побегов и листьев бамбука.

Но кто действительно опасен для людей, так это губач (Melursus ursinus). Эти медведи считаются одними из самых опасных диких животных на Индийском субконтиненте и чаще всех своих сородичей нападают на людей. Авторы исследования 2000 года сообщили о 725 таких нападениях в одном только индийском штате Мадхья-Падеш, из которых 48 стали смертельными — в среднем 150 агрессивных встреч (10 с летальным исходом) в год.

Такая жестокость не совсем ясна, поскольку губачи в основном питаются муравьями и термитами (иногда фруктами). Их когти приспособлены для рытья, а длинный язык позволяет доставать насекомых.

По сравнению с хищными медведями губачи не выглядят угрожающе. Например, бурые медведи и гризли могут достигать в весе 400 килограммов, а в длину трех метров, тогда как их индийские родственники гораздо меньше: 140 килограммов и 180 сантиметров в длину (сравнимо с человеческим ростом).

Видео, на котором медведь губач стоит и, вероятно, ищет пищу, когда его застает врасплох тигр / © Ecology and Evolution, Atik Ahmed.

Объяснить необычную агрессивность губачей попытались трое зоологов из Швейцарии и США. Они предположили, что все дело в том, что эти насекомоядные медведи вынуждены защищаться от своих единственных врагов — бенгальских тигров. Порой они вырастают вдвое больше губачей, поэтому представляют серьезную угрозу. К тому же, по некоторым данным, в Индии и Непале эти медведи составляют примерно два процента тигриного рациона. Новая гипотеза состоит в том, что жестокую оборонительную модель по отношению к тиграм медведи распространяют и на людей.

Чтобы это проверить, исследователи нашли три серии фотографий и 40 видеоматериалов, опубликованных в интернете и соцсетях с 2011 по 2023 год, — на них были запечатлены встречи губачей и бенгальских тигров. Так как оба вида занесены в Красную книгу (губач — как уязвимый, а тигр — как находящийся под угрозой исчезновения), то места их столкновений сосредоточились в заповедниках и национальных парках, где часто бывают туристы.

На основе этих данных специалисты изучили модели поведения медведей, классифицировав каждое их взаимодействие по маневрам губачей (могли замереть, встать на ноги, напасть, замахнуться или убежать) и расстоянию между животными: близкие (меньше трех метров), встречи на средней дистанции (3-10 метров) и дальние (более 10 метров). Результаты своего исследования зоологи опубликовали в журнале Ecology and Evolution.

Всего зафиксировали 43 взаимодействия и в 24 (56%) из них медведи вставали на задние лапы — почти всегда при виде тигра на близком расстоянии. Один губач этого не сделал и был убит. В 24 взаимодействиях медведи сами нападали на тигров, но 37 встреч (86%) завершились без физического контакта. Дважды медведи были ранены, четыре случая оказались смертельными — трех взрослых медведей убили крупные самцы бенгальского тигра, а одного — три тигрицы.

Видео, на котором самка губача с годовалым медвежонком выживает после продолжительной схватки с тигром, а шерсть на ее шее защищает от клыков полосатого хищника / © Ecology and Evolution, Akshay Kumar.

Судя по всему, угрожающее запугивание, к которому обычно прибегают губачи, завидев тигра, помогает им избежать смерти. Иногда они бьют своих врагов или кричат на них — активная защита порой срабатывает и против крупного тигра или даже группы хищников. Исследователи отметили, что подобная тактика не всегда гарантирует безопасность, но остается более эффективной, чем бегство. Однако губачи нападают, только если уровень угрозы высок.

Стояние на задних лапах тоже, вероятно, стало эффективной стратегией, поскольку позволяло медведям выглядеть угрожающе, высвобождать передние лапы, легче делать рывок на тигра и лучше оценивать ситуацию. Длинные когти, которые позволяют губачам добывать насекомых, становятся их грозным оружием в схватках с тиграми, а густая шерсть защищает от клыков. Но привычки низко держать голову, блуждая в поисках муравейника или термитника, лишают медведей бдительности — от этого тигры могут подобраться к ним довольно близко.

Авторы статьи также сформулировали несколько рекомендаций для людей, которые рискуют столкнуться с губачами. Во-первых, очевидно, этих встреч нужно избегать, ведь они часто происходят случайно, и от неожиданности медведь может напасть первым. Во-вторых, если губач все же заметил человека, убегать и притворяться мертвым не стоит, ведь он догонит и задерет, пока не убедится, что никакой угрозы нет.

Наиболее опасны встречи в одиночку — поэтому, в-третьих, лучше не бродить одному: группа людей может переубедить медведя нападать.

В любом случае губачи активно используют взрывные атаки, чтобы предупредить всякую опасность, — это помогало им выживать и бороться с тиграми в течение тысячелетий. Поэтому они и остаются крайне опасными для людей медведями.

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