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47 минут назад
Юлия Трепалина
208

Оглохшие самцы комаров потеряли интерес к сексу

5.3

Ученые с помощью методов генной инженерии создали самцов комаров, абсолютно невосприимчивых к звукам. Как оказалось, вместе со способностью слышать они потеряли всякий интерес к спариванию.

Биология
# комары
# лихорадка Денге
# насекомые
# поведение животных
# размножение
# репродуктивное поведение
# спаривание
любовь комаров
Эксперимент показал, насколько слух важен для успешного спаривания комаров и к чему приводит его полное отсутствие / © Dhananjay Thakur

В исследовании, статья о котором вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, речь идет о комарах вида Aedes aegypti, переносящих опасные вирусные инфекции. Через их укусы людям передаются лихорадка денге, желтая лихорадка, вирус Зика и ряд других заболеваний. Число случаев заражения денге по всему миру оценивают на уровне 100–400 миллионов ежегодно. Инфекция проявляется в виде высокой температуры, головной боли, ломоты в теле, тошноты и сыпи, а при тяжелом течении может привести к смерти.

В поисках новых способов ограничить размножение переносчиков патогенов группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) решила прояснить роль слуха в репродуктивном поведении этих насекомых.

Ученые знали, что писк самок комаров, возникающий от взмахов крыльев с частотой 400-500 герц, привлекает самцов и побуждает их к совокуплению. Тем не менее оставалось не до конца ясно, насколько слух важен для успешного спаривания и к чему приведет его полное отсутствие.

Применив инструмент редактирования геномов CRISPR-Cas9, исследователи «отключили» у комаров Aedes aegypti участок ДНК, связанный со звуковосприятием. Модифицированные таким образом насекомые стали совершенно глухими: звуки больше не вызывали у них нейронной активности в так называемом Джонстоновом органе, который реагирует на движения воздуха и служит комарам органом слуха.

Мутация повлияла на репродуктивное поведение самцов комаров: они прекратили стремиться к спариванию, даже когда проводили в экспериментальном боксе с самками несколько дней. Также они перестали реагировать на звуки, имитирующие писк от взмахов крыльев у самок. В опытах с обычными самцами в ответ на такой стимул комары начинали изгибать брюшко, демонстрируя готовность к совокуплению.

В ответ на звук с частотой 400 герц, имитирующий писк от взмахов крыльев у самок, комары-самцы начинали изгибать брюшко, демонстрируя готовность к совокуплению / © Yijin Wang, Dhananjay Thakur et al. Proceedings of the National Academy of Sciences

На самках мутация отразилась минимально: комарихи продолжили спариваться, хотя и менее активно, чем немодифицированные особи.

Комментируя открытие, его авторы отметили, что брачное поведение у большинства организмов зависит от сочетания нескольких сенсорных сигналов. В случае же с комарами отключение у самцов лишь одного средства восприятия привело к полному прекращению спаривания, что ученые назвали «поразительным».

По мнению исследователей, новые знания могут помочь усовершенствовать существующие способы контроля популяций комаров Aedes aegypti. Один из них — метод стерильных насекомых — предполагает вброс в природу стерильных самцов, которые конкурируют с дикими за возможность спариться. После копуляции самки комаров обычно не ищут других партнеров, а контакт со стерильным самцом не приводит к появлению потомства.

Хотя этот метод работает против некоторых видов вредителей, в случае с Aedes aegypti он менее эффективен из-за недостаточной конкурентоспособности стерильных самцов. Теперь, зная о генах, отвечающих за звуковосприятие комаров, ученые хотят попробовать повысить чувствительность стерильных самцов к колебаниям крыльев самок, что должно позитивно сказаться на успешности спаривания.

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Биология
# комары
# лихорадка Денге
# насекомые
# поведение животных
# размножение
# репродуктивное поведение
# спаривание
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