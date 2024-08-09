Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Зоологи впервые увидели, как лягушки спарились вниз головой
Группа исследователей провела 55 ночей в вечнозеленых лесах Андаманского архипелага в Индии и узнала уникальные, ранее неизвестные подробности размножения лягушек Чарлза Дарвина. В частности, они впервые зафиксировали, как самец с самкой спарились, а затем отложили икру в дупле дерева вниз головой.
Экологические условия, к которым приспособились животные, обычно диктуют особенности размножения. Это ярко выражено у земноводных — особенно бесхвостых, жаб и лягушек. Выбирая место, где будет развиваться потомство, животные учитывают множество рисков: хищники, высыхание, неустойчивость среды и так далее. Зачастую лягушки откладывают яйца в воду, но некоторые виды используют и почву: например, примитивное семейство лейопельм, которое живет в Новой Зеландии и прячет яйца во влажный грунт или под камни.
Существуют лягушки, которые предпочитают откладывать яйца в дупла деревьев, скорлупу орехов, листья и прочие места. Ученые знают далеко не все нюансы размножения земноводных, но не так давно биологи из США и Индии впервые увидели, как ведут себя лягушки Чарлза Дарвина в брачный период.
О них было известно лишь то, что это единственный вид (Minervarya charlesdarwini) из семейства круглоязычных, который откладывает икру в заполненные водой древесные полости. Новые детали опубликованы в журнале BioOne.
Исследователи провели несколько полевых сезонов на Андаманском архипелаге, фотографировали и снимали лягушек Чарлза Дарвина на видео. По ночам среди вечнозеленых лесов на горе Манипур самки клали яйца, самцы издавали характерные призывы, боролись друг с другом, обхватывали самок для оплодотворения (такой контакт называется амплексусом). Все эти наблюдения раскрыли картину ранее неизвестных особенностей их размножения.
В частности, когда самец во время призыва замечал другого самца, то предупреждал его. Оба в течение минуты обменивались звуками, после чего неизменно приступали к физической агрессии: толкались, пинали друг друга задними лапами и даже кусали за тело или голову. Победивший возвращался к своему зову, а проигравший вынужден был выждать паузу в 15 секунд, прежде чем привлечь самку.
Самой необычной была кладка яиц. Зоологи наблюдали четыре случая, когда самка с самцом начиная с амплексуса и заканчивая нерестом находились в перевернутом положении. Сначала несколько самцов сидели вниз головой в дупле, заполненном водой. Затем, когда к ним пришла самка, один вступил с ней в амплексус. Пара вынырнула из воды и быстро поднялась по внутренней части ствола. То же сделал одинокий самец, но первый отпихнул его ногами.
Спарившиеся лягушки вновь заняли перевернутую позицию, после чего самка в шесть приемов (что тоже необычно) выпустила 44 яйца, покрытые густой слизью. Икра закрепилась на внутренней стенке дерева над водой. Как предположили авторы статьи, такой совместный способ размножения защищает яйца от хищников, поскольку родительская забота для них нехарактерна.
В местах, где деревьев не было, лягушки нерестились в пластиковых, металлических или стеклянных контейнерах, наполненных водой. В лесной подстилке лежал разный мусор, включая банки, покрышки, металлические детали от автомобиля, бутылки из-под газировки или моющих средств, а также обрезанные для саженцев. В последнем зоологи увидели даже головастиков.
Исследователи зафиксировали и другие уникальные особенности размножения лягушек Чарлза Дарвина, дополняющие картину пока малоизученного поведения этих земноводных. Эти свидетельства ценные еще и потому, что могут помочь сохранить вид M.charlesdarwini, который, по данным Международного союза охраны природы за 2023 год, считается уязвимым.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Белорусские инженеры исследовали влияние горячего цинкования на хрупкое разрушение стальных конструкций
Во многих научных трудах отмечается, что технологический процесс горячего цинкования как вида антикоррозионной защиты способен негативно влиять на прочностные характеристики металлического изделия. Белорусские инженеры исследовали возможные причины возникновения повреждений внутренней структуры стальных элементов в результате такой обработки.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Идеальные миры
Когда сделают вакцину от коронавируса: хороший, плохой и «злой» сценарии
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Есть ли конец у Вселенной?
Маски народов мира
Параллелизм эволюции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии