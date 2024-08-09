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4 минуты назад
Андрей Папиш
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Зоологи впервые увидели, как лягушки спарились вниз головой

5.1

Группа исследователей провела 55 ночей в вечнозеленых лесах Андаманского архипелага в Индии и узнала уникальные, ранее неизвестные подробности размножения лягушек Чарлза Дарвина. В частности, они впервые зафиксировали, как самец с самкой спарились, а затем отложили икру в дупле дерева вниз головой.

Биология
# земноводные
# зоология
# Индия
# лягушки
# размножение
# спаривание
Место размножения и поведенческие характеристики Minervarya charlesdarwini на основе восьми событий в естественных и неестественных условиях: лесной участок в Национальном парке Манипур, лес, прилегающий к Ботаническому саду, питомник Ботанического сада и свалки / © BioOne, S. D. Biju et al.
Место размножения и поведенческие характеристики Minervarya charlesdarwini на основе восьми событий в естественных и неестественных условиях: лесной участок в Национальном парке Манипур, лес, прилегающий к Ботаническому саду, питомник Ботанического сада и свалки / © BioOne, S. D. Biju et al.

Экологические условия, к которым приспособились животные, обычно диктуют особенности размножения. Это ярко выражено у земноводных — особенно бесхвостых, жаб и лягушек. Выбирая место, где будет развиваться потомство, животные учитывают множество рисков: хищники, высыхание, неустойчивость среды и так далее. Зачастую лягушки откладывают яйца в воду, но некоторые виды используют и почву: например, примитивное семейство лейопельм, которое живет в Новой Зеландии и прячет яйца во влажный грунт или под камни.

Существуют лягушки, которые предпочитают откладывать яйца в дупла деревьев, скорлупу орехов, листья и прочие места. Ученые знают далеко не все нюансы размножения земноводных, но не так давно биологи из США и Индии впервые увидели, как ведут себя лягушки Чарлза Дарвина в брачный период.

О них было известно лишь то, что это единственный вид (Minervarya charlesdarwini) из семейства круглоязычных, который откладывает икру в заполненные водой древесные полости. Новые детали опубликованы в журнале BioOne.

Последовательность размножения у Minervarya charlesdarwini. A — самец и самка в амплексусе; B и C — пара движется вперед к краю отверстия в дереве; D — перевернутое положение пары, которая спиной вперед карабкается по стенкам внутренней полости, головой вниз к воде. Самка откладывает покрытые слизью яйца за один раз, несмотря на помехи со стороны другого частично погруженного в воду самца перед спаривающейся парой. E — крупный план клоакальной области самки в момент откладки яиц с самцом на спине; F — свежеотложенные яйца прикреплены к внутренним стенкам в дупле дерева над поверхностью воды / © BioOne, S. D. Biju et al.

Исследователи провели несколько полевых сезонов на Андаманском архипелаге, фотографировали и снимали лягушек Чарлза Дарвина на видео. По ночам среди вечнозеленых лесов на горе Манипур самки клали яйца, самцы издавали характерные призывы, боролись друг с другом, обхватывали самок для оплодотворения (такой контакт называется амплексусом). Все эти наблюдения раскрыли картину ранее неизвестных особенностей их размножения.

В частности, когда самец во время призыва замечал другого самца, то предупреждал его. Оба в течение минуты обменивались звуками, после чего неизменно приступали к физической агрессии: толкались, пинали друг друга задними лапами и даже кусали за тело или голову. Победивший возвращался к своему зову, а проигравший вынужден был выждать паузу в 15 секунд, прежде чем привлечь самку.

Неестественные места яйцекладки, используемые Minervarya charlesdarwini. A — выброшенная пластиковая бутылка; B — металлический контейнер с узким отверстием; C — выброшенная автомобильная шина, наполненная дождевой водой; D — стеклянная бутылка из-под спиртного; E — спрессованный пластиковый контейнер; F — выброшенная металлическая банка из-под еды; G — пластиковые мешки для саженцев — вставка показывает три наполненных водой мешка, содержащих молчащего самца(2), самца, зовущего самку (2) и свежеотложенные яйца (3). Стрелки указывают на местонахождение стоячей воды /© BioOne, S. D. Biju et al.

Самой необычной была кладка яиц. Зоологи наблюдали четыре случая, когда самка с самцом начиная с амплексуса и заканчивая нерестом находились в перевернутом положении. Сначала несколько самцов сидели вниз головой в дупле, заполненном водой. Затем, когда к ним пришла самка, один вступил с ней в амплексус. Пара вынырнула из воды и быстро поднялась по внутренней части ствола. То же сделал одинокий самец, но первый отпихнул его ногами.

Спарившиеся лягушки вновь заняли перевернутую позицию, после чего самка в шесть приемов (что тоже необычно) выпустила 44 яйца, покрытые густой слизью. Икра закрепилась на внутренней стенке дерева над водой. Как предположили авторы статьи, такой совместный способ размножения защищает яйца от хищников, поскольку родительская забота для них нехарактерна.

В местах, где деревьев не было, лягушки нерестились в пластиковых, металлических или стеклянных контейнерах, наполненных водой. В лесной подстилке лежал разный мусор, включая банки, покрышки, металлические детали от автомобиля, бутылки из-под газировки или моющих средств, а также обрезанные для саженцев. В последнем зоологи увидели даже головастиков.

Исследователи зафиксировали и другие уникальные особенности размножения лягушек Чарлза Дарвина, дополняющие картину пока малоизученного поведения этих земноводных. Эти свидетельства ценные еще и потому, что могут помочь сохранить вид M.charlesdarwini, который, по данным Международного союза охраны природы за 2023 год, считается уязвимым.

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Биология
# земноводные
# зоология
# Индия
# лягушки
# размножение
# спаривание
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