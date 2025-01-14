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Биологи «заговорили» с самками нильских крокодилов из-под земли, чтобы оценить их заботу о потомстве
Крокодилы — крайне интересные животные с точки зрения социального поведения, ведь многое в их общении, особенно в родительской заботе, остается малопонятным. В этот раз биологи решили выяснить, как матери-крокодилы понимают, когда пора помогать малышам вылупляться, — к чему они прислушиваются? Для этого ученые зарыли в гнездо вместо яиц рептилии динамик, который имитировал галдеж эмбрионов. Так удалось выяснить, как самка решает вырывать созревшую кладку.
Вопреки стереотипной жестокости и примитивности, крокодилы, которые якобы едят собственных детенышей, демонстрируют вполне явную заботу о потомстве. Самка перед кладкой выбирает подходящее место, роет в песчаном грунте яму — будущее гнездо для нескольких десятков яиц. Следующие три месяца рядом с гнездом остается самка или самец, чтобы в случае чего защитить эмбрионы от хищников. По мере приближения срока вылупления родители становятся агрессивнее.
Когда маленьким крокодилам пора выходить на свет, самка раскапывает кладку, берет яйцо с детенышем в пасть, раскалывает скорлупу и несет молодняк к воде. Следующие несколько дней или даже лет (длительность заботы, в зависимости от вида, разная) родители оберегают свой выводок. Однако до конца не ясно, как мать понимает, когда пора раскапывать яйцекладку. Одни исследования показывали, что самки крокодилов реагируют на вокализации эмбрионов — те своим звонким голосом сообщают, что готовы покинуть скорлупу. В то же время из множества яиц не все детеныши созревают к одному сроку.
Французские биологи решили узнать, как самки нильских крокодилов (Crocodylus niloticus) принимают решение помочь эмбрионам вылупиться, ведь рептилии реагируют не сразу, когда малыши подают голос. Исследователи провели эксперимент в зоопарке Марокко, изобразив голос крокодилов, которые вот-вот родятся. Динамики закопали в песок на глубину 10 сантиметров, затем ученые наблюдали за ответом матери. Результаты опытов представлены в статье для журнала Animal Behaviour.
Эксперименты проводили дважды, в середине июля 2022-го и 2023-го — в этот период яйцекладка крокодилов готовится к вылуплению. В каждом цикле участвовали шесть разных самок нильских крокодилов (всего 12). Исследователи выкопали у рептилий все отложенные яйца, а в опустошенное гнездо положили динамики. Из них в нужный момент доносились призывы малышей, записанные в инкубаторе с 10 эмбрионами. Биологи подготовили семь разных аудиодорожек длительностью по 10 минут.
Реакцию самок крокодилов оценивали при разной интенсивности: ученые варьировали продолжительность криков эмбрионов от половины секунды до половины минуты. Крокодилы-матери демонстрировали три типа поведения: простое движение тела (означает, что самка слышит кладку), рытье гнезда рылом и раскапывание лапами. Также биологи засекали, сколько времени родитель тратил на разрытие песка.
Как зафиксировали биологи, самки крокодилов чутко реагировали на призывы малышей: с вероятностью в 75% они двигались в ответ на короткие вокализации эмбрионов. Чем дольше звучал их голос, тем выше был шанс, что взрослые рептилии начнут рыть гнездо рылом. При непрерывном галдении мать подключала лапы и вскапывала гнездо основательно. Чем настойчивее малыши заявляли о себе, тем дольше самка рыла песок.
Новые данные показали, что крокодилы-матери ориентируются на количество звуков, издаваемых эмбрионами, — чем их больше, тем больше яиц готовы вылупляться. Одиночные выкрики малышей мобилизовали самку, но решение помочь она принимали только в том случае, если возгласы продолжались несколько десятков секунд. Как предположили биологи, мать таким образом понимает, когда вся кладка достаточно созрела.
Интересно, как специалисты объяснили решение самки нильского крокодила рыть гнездо рылом. При вылуплении эмбрионы прорывают оболочку и выделяют характерный запах, на который может реагировать мать. Вдобавок вскрытие скорлупы сопровождается вибрациями, а чтобы лучше их ощутить, родитель, вполне вероятно, прикладывается мордой к почве. Но пока роль этих стимулов не определена и остается предположительной.
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